Díaz-Canel: No hay derecho para descansar en la aplicación de las medidas contra la COVID-19

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó este miércoles que, en esta batalla por la vida, por la salud y por enfrentar la situación económica del país en medio de la pandemia que azota al mundo, “no tenemos derecho a relajar nuestro comportamiento, no tenemos ningún derecho a disminuir la percepción de riesgo, no hay derecho para descansar en la aplicación de las medidas”.

Al encabezar la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y el control de la COVID-19, junto al Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el jefe de Estado enfatizó en que “no debe haber ningún espacio para el accionar que no sea riguroso, que no sea exigente, que no sea con calidad”.

No puede haber espacio, reiteró, para la chapucería, ni el acomodamiento. La vida nos dice que cada vez que nos descuidamos un poco aparecen focos y muchas veces se nos convierten en eventos, donde se requiere un accionar más intenso, acotó.

Propiciarán más dinamismo en el sector de la construcción en Cuba

Mantener las prioridades y perfeccionar el sector empresarial y el no estatal en busca de más competitividad y eficiencia, sobresalen en el enfrentamiento a la crisis económica provocada por la COVID-19, dijo René Mesa Villafaña, ministro cubano de la Construcción, en el programa televisivo Mesa Redonda.

Mantendremos la prioridad del programa de la vivienda y la producción local de materiales para darle respuesta, sentenció.

En el primer semestre de 2020 la ejecución anual de viviendas ha avanzado el 60 por ciento, señal muy positiva, señaló.

Además, se realizan análisis para rescatar edificios y otros inmuebles adaptables para habitarlos, agregó el titular.

Entregan reconocimiento a jóvenes transportistas

En sencillo, pero emotivo acto, el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) del municipio de Cerro, otorgaron la condición de “Jóvenes por la vida” a transportistas, por su destacada participación en el enfrentamiento de la COVID-19.

Once integrantes que conformaron la brigada de apoyo a inspectores en las paradas de guaguas, recibieron de manos del Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, así como también de funcionarios de La Habana y la localidad, el reconocimiento a la labor desempeñada, en los principales puntos de afluencia de la transportación de pasajeros en el municipio.

El ministro elogió la actitud asumida por estos jóvenes, por su entrega desinteresada al servicio del pueblo al abandonar sus ocupaciones habituales dentro del sector, para incorporarse a esta misión necesaria.

Dona Cuba a Vietnam fármacos para encarar a la COVID-19

Cuba entregó a Vietnam un lote de fármacos para ayudarlo a enfrentar la COVID-19, incluidos módulos de Interferón Alfa 2b, un medicamento de factura nacional y probada eficiencia en pacientes aquejados del mal.

Este es uno entre los tantos gestos que evidencian el apoyo recíproco de ambos países en medio de la pandemia, lo cual demuestra además el compromiso de una respuesta común a la enfermedad, dijo la embajadora de la Isla en Hanoi, Lianys Torres.

La diplomática señaló que el Heberón, nombre comercial de aquel medicamento, reduce considerablemente la letalidad de la enfermedad y que más de 80 países están interesados en adquirirlo.

En Cuba, brigada médica Henry Reeve que brindó colaboración en Togo

La brigada del contingente Henry Reeve que prestó servicios en el Centro Hospitalario Regional Lomé Commune, en Togo, regresó este miércoles a Cuba, luego de tres meses de enfrentamiento a la COVID-19.

A su llegada al aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, ese equipo de profesionales fue recibido por representantes del Ministerio de Salud Pública y organizaciones sociales y de masas de la capital.

El esfuerzo de los especialistas cubanos fue reconocido por las autoridades de esa nación africana, quienes resaltaron el nivel profesional y humano de los cubanos.

Carlos Lazo y cubanos residentes en EE.UU. llegan a la Casa Blanca para exigir el fin del bloqueo

Luego de más de cinco mil kilómetros en bicicleta, Carlos Lazo y un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos (EE. UU.) llegaron a la Casa Blanca para tender puentes de amor entre Cuba y la norteña nación y exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.

La iniciativa, impulsada por el maestro cubano-americano Carlos Lazo, quien dirigió una misiva al presidente Donald Trump para el levantamiento del cerco ante la situación causada por la COVID-19, y en un escenario donde la Administración estadounidense ha incrementado su hostilidad y endurecido las sanciones económicas contra el pueblo cubano.

El punto de partida fijado fue la ciudad de Seattle, desde donde recorrieron casi cinco mil kilómetros, hasta Washington DC., para intentar entrevistarse con el actual presidente estadounidense o algún miembro de su gabinete, según declaraciones a la prensa y publicaciones en redes sociales del propio Lazo.

Resalta diputada de Chile labor humanista de médicos de Cuba

El humanismo de los médicos de Cuba fue desatacado por la diputada Karol Cariola al sumarse a la campaña mundial por el Premio Nobel de la Paz para la brigada médica Henry Reeve.

La joven legisladora comunista recordó que ese contingente ha logrado desplegar 45 brigadas para atender a las víctimas de desastres naturales y epidemias y brinda su colaboración en 38 países y territorios con más de tres mil integrantes, de los cuales la mayoría son mujeres.

Señaló que también en las circunstancias actuales han atendido a miles de pacientes de Covid-19 y salvado cientos de vidas, y además trabajadores de salud de Cuba se incorporaron en 58 naciones a los esfuerzos nacionales y locales en el combate a la pandemia.

Entregan a Instituto Cubano de la Música Condición Escudo y Espada de la Nación

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura (SNTC) entregó al Instituto Cubano de la Música (ICM) la Condición Escudo y Espada de la Nación, en ceremonia efectuada en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult).

Indira Fajardo, presidenta de la entidad, recibió la distinción en nombre de sus trabajadores en un acto al que asistieron el titular de Cultura Alpidio Alonso Grau y la Secretaria General del SNTC, Nereyda López Labrada.

De acuerdo con la información del ICM, la Central de Trabajadores de Cuba entregó también en la ocasión el Diploma Proeza Laboral, a tres trabajadores de la institución: Osmani López Castro, vicepresidente de Programación y Comunicación; Josué García, director de La Rueda Films, y Mildrey Ruiz, directora audiovisual, por su entrega en las filmaciones y ediciones de los Conciertos Online Estamos Contigo.