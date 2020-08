Díaz-Canel: El éxito frente a la COVID-19 también dependerá del comportamiento social disciplinado, cívico y decente

Cuando este 11 de agosto Cuba arriba a cinco meses desde que aparecieran los primeros contagios con el nuevo coronavirus, las cifras no son favorables.

Al referirse al escenario actual, durante la reunión del Grupo temporal de trabajo del Gobierno, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró que, en la mayor parte del país, con excepción de La Habana y Artemisa, existe una situación estable con resultados exitosos en el enfrentamiento a la COVID-19.

En su intervención, el Jefe de Estado significó que “ahora, el número que se dio hoy es un número que preocupa, porque ha sido la mayor cifra de casos en un día desde que empezamos el enfrentamiento a la pandemia”.

Díaz-Canel recalcó que “si no somos capaces de controlar esta situación a qué podría llevarnos, a una situación tal de que este pico, o este rebrote, sería más alto incluso que el pico que tuvimos más alto en los momentos de inicio de la pandemia y para evitar eso tenemos que trabajar”.

—————

Amplía La Habana capacidades de aislamiento frente a la COVID-19

Ante la actual situación de nuevos rebrotes y casos confirmados con la COVID-19, La Habana impulsa una estrategia que asegura la ampliación de capacidades en los centros de aislamiento y la reactivación de instituciones de la red hospitalaria.

Durante el Consejo de Defensa Provincial (CDP) correspondiente a este lunes, el presidente y vicepresidente de ese órgano, respectivamente, Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, analizaron con detenimiento las alternativas para concretar esa tarea perentoria, teniendo en cuenta que la ciudad mostró este domingo una cifra de casos positivos ascendente a 76 personas y que la tendencia es al incremento.

Así quedó demostrado durante la presentación del Dr. Raúl Guinovart Díaz, de la Facultad de Matemática y Computación Universidad de La Habana, quien comentó los resultados que muestra el modelo matemático SEIR para estudiar el comportamiento de la pandemia en Cuba. Dijo que el número de casos en la ciudad seguirá incrementándose exponencialmente, aunque también crece la recuperación de las personas; sin embargo, catalogó la situación de compleja y grave, por lo que debe seguirse trabajando en que las personas comprendan la peligrosidad del momento para esta ciudad que amaneció este lunes en fase de transmisión autóctona.

—————

Cimex implementa nuevo mecanismo para regular compras en tiendas virtuales

La corporación CIMEX informa sobre la implementación de un nuevo mecanismo para la regulación de las compras en tiendas virtuales, y recuerda que la medida de una compra diaria por cliente está vigente desde el pasado 9 de junio.

Entre ellas aparece que se introducirá en el sistema la regulación de que cada cliente pueda adquirir sólo un módulo diario. Se han ido aplicando variantes técnicas que no han sido efectivas hasta el momento. Recomendamos no intente comprar más de una vez o con distintos usuarios, la medida está asociada al medio de pago y no a los usuarios.

La comprobación se realiza una vez que usted efectúa el pago que es cuando la tienda puede verificar desde qué medio usted está pagando, por lo que alertamos, la devolución de una segunda compra entra en el plazo establecido para las devoluciones de hasta 72 horas. La medida es para todas las tiendas de la plataforma TuEnvio, incluye Villa Diana.

—————

Embajador iraní en Cuba alerta sobre maniobras de Estados Unidos

El embajador de Irán en Cuba, Rashid Bayat Mokhtari, alertó sobre maniobras de Estados Unidos para prorrogar las sanciones armamentísticas contra su país, a casi un lustro de la firma del acuerdo nuclear por varias potencias.

En declaración enviada a Prensa Latina, el diplomático afirmó que con total descaro la administración de Donald Trump anunció presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que echa por tierra lo pactado hace cinco años.

El mismo gobierno que con desprecio absoluto hacia sus compromisos abandonó el acuerdo nuclear en mayo de 2018, ahora pretende dejar sin efecto uno de los principales párrafos del mencionado acuerdo, con lo cual pisotea el derecho internacional y la resolución del órgano mundial, subrayó.

—————

Economiza Cuba gastos en adquisición de equipos hidráulicos

Cuba redujo gastos por cerca de un millón de dólares, mediante la adquisición de solo partes de equipos hidráulicos que anteriormente compraba completos, y la recuperación de los disponibles en la esfera.

La Empresa de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas indicó que comprar los medios completos de bombeo, que era lo que se hacía cada año, hubiera representado un costo adicional para el país de 720 mil euros (más de 800 mil dólares).

Esta entidad también dio a conocer que evitó gastos de 275 mil euros (no menos de 350 mil dólares) al no adquirir completos la cantidad de hipocloradores (equipos de cloración) que compraba con antelación.

—————

Suiza Enriqueta Favez revive en calles de La Habana

Forjada en bronce y con una pose casi en movimiento, la suiza Enriqueta Favez revive hoy en el paseo de La Alameda de Paula de esta capital, gracias a la maestría del escultor de la isla José Villa Soberón.

La pieza de tamaño real está emplazada próxima al último lugar donde ejerció la medicina en este país tras ser juzgada por haber vivido con las prerrogativas de un hombre, pues ejerció su profesión, se casó con una mujer y enfrentó los desmanes de la esclavitud.

El proyecto, financiado por la Embajada de Suiza en la nación caribeña e impulsado por Olivier Praz, Lorenzo Suárez y el escritor Julio César González-Pagés, constituye una interpretación escultural de la suiza-cubana, desde la percepción del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008.