Evoca Díaz-Canel a Fidel Castro y la importancia que concedió a la educación

Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, evocó la importancia que el líder de la Revolución, Fidel Castro, concedió a la educación.

En su cuenta en la red social Twitter, el mandatario incluyó un fragmento de un discurso del Comandante en Jefe en el resumen de la Plenaria obrera de alfabetización, efectuada en el teatro Chaplin, el 16 de agosto de 1961:

«¡Y no puede concebirse una revolución sin educación, no puede concebirse progreso sin educación, no puede concebirse un futuro esplendoroso para la nación cubana sin educación, no puede concebirse un mejoramiento en todos los órdenes de la vida sin educación!» #SomosCuba.

En 1961, se llevó a cabo la Campaña de Alfabetización en la isla caribeña que dio como resultado la proclamación de Cuba como territorio libre de analfabetismo, algo sin precedentes en la historia de la nación caribeña y un punto de partida para seguir avanzando en la educación.

El 16 de octubre de 1953, Fidel, en su alegato de defensa conocido como La Historia me absolverá, refirió el programa revolucionario de la Generación del Centenario, que incluía entre otros beneficios populares el derecho a la educación para todos los cubanos.

En ese texto denunció que en los días del 26 de Julio de 1953 era analfabeta el 23,6 por ciento de la población mayor de 10 años, que solo estaba matriculado en las escuelas existentes el 55,6 por ciento de los niños entre seis y catorce años y que la población mayor de 15 años tenía un nivel educativo promedio inferior al tercer grado.

Proclamó entonces que un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de la enseñanza en Cuba para preparar debidamente a las generaciones que estaban llamadas a vivir en una patria más feliz, con el fin de lograr el pueblo instruido, fuerte y libre que quería Martí, justamente señalado como autor intelectual del Moncada.

Fuente: ACN.

fny