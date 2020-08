Foro virtual en Jamaica rinde tributo a Fidel Castro

El movimiento de solidaridad con Cuba en Jamaica rindió tributo a Fidel Castro en el aniversario 94 de su natalicio, al organizar un foro político-cultural de manera virtual debido a la COVID-19.

La actividad online reunió a 20 oradores quienes destacaron la impronta del Comandante en Jefe de la revolución cubana y exigieron el fin del bloqueo estadounidense hacia la mayor de las Antillas.

Bajo la conducción de Trevor Brown, presidente de la Asociación de Amistad, el homenaje contó con figuras de la solidaridad como Hope McNish, titular del Consejo por la Paz de Jamaica y Pambana Gutto Basset, dirigente social e intelectual internacionalista graduada en Jamaica.

———-

Llegan a Cuba insumos médicos contra la COVID-19

El sexto vuelo chárter de Cubana de Aviación, la aerolínea bandera de Cuba, llegó con 23 toneladas de medicamentos e insumos médicos destinados al enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19.

El vuelo La Habana-Shanghái-La Habana, con escalas técnicas en Moscú, trajo una carga de pruebas rápidas, PCR en tiempo real y otros insumos para el enfrentamiento a la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La carga vino en las bodegas y en la cabina de la aeronave IL 96-300.

———–

Evoca Díaz-Canel a Fidel Castro y la importancia que concedió a la educación

Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, evocó la importancia que el líder de la Revolución, Fidel Castro, concedió a la educación.

En su cuenta en la red social Twitter, el mandatario incluyó un fragmento de un discurso del Comandante en Jefe en el resumen de la Plenaria obrera de alfabetización, efectuada en el teatro Chaplin, el 16 de agosto de 1961:

«¡Y no puede concebirse una revolución sin educación, no puede concebirse progreso sin educación, no puede concebirse un futuro esplendoroso para la nación cubana sin educación, no puede concebirse un mejoramiento en todos los órdenes de la vida sin educación!» #SomosCuba.

———–

Abanderan en Cuba brigada que enfrentará sequía en Sudáfrica

Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba (INRH) abanderaron una brigada que apoyará en el enfrentamiento a la sequía en Sudáfrica.

El grupo, integrado por una veintena de técnicos, contribuirá en la búsqueda de soluciones a la falta de precipitaciones, considerada la más grave en casi 40 años en aquel país africano.

De acuerdo con el noticiero estelar de la televisión, los cooperantes fueron despedidos por el presidente del INRH, Antonio Rodríguez.

———–

Apoyan acciones del Gobierno cubano para la protección de la vida silvestre

La Revista Cubana de Ciencias Biológicas publica una declaración de organizaciones ambientalistas del país en respaldo a las acciones gubernamentales para la protección de la vida silvestre y contra las ilegalidades en el comercio ilegal de especies de la flora y la fauna.

Celebramos la aprobación por el Consejo de Ministros en de marzo del Plan Gubernamental para la prevención y el enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los bosques, la flora y la fauna silvestre, así como también otros recursos naturales, señala el documento.

El texto lo firman directivos de las sociedades Cubana de Zoología, la Cubana de Botánica, y las fundaciones Ariguanabo y la Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, y señala la necesidad de adoptar medidas urgentes para contrarrestar este fenómeno y minimizar sus negativos efectos ambientales, económicos, sociales y culturales.

———–

Embajada de Cuba en Italia rinde homenaje a Tina Modotti

Con la publicación de un texto escrito por la investigadora alemana Christiane Barckhausen-Canale, la embajada de Cuba en Italia conmemoró el aniversario 124 del natalicio de la artista y revolucionaria italiana Tina Modotti.

Carta a Tina Modotti se titula el documento en el cual la escritora germana se dirige a la luchadora comunista nacida en la ciudad de Údine el 16 de agosto de 1896, quien construyó ‘una breve, pero intensa unión’ con el líder revolucionario cubano Julio Antonio Mella, asesinado en Ciudad de México el 10 de enero de 1929, publicó la agencia de noticias Prensa Latina.

Ustedes dos vivieron eso que pocas parejas logran: la total identificación recíproca, hecha posible porque compartieron el mismo sueño, la revolución, apuntó la misiva.