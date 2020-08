Dra. Lisette González: “Es inconcebible lactantes enfermos de la COVID-19” (+Audio)

Un bebé de seis meses con 14 contactos, o una niña de 1 año con 18 contactos, son datos ofrecidos esta semana en el parte que actualiza la situación de la COVID-19 en Cuba…

Y viene entonces una pregunta: ¿Cómo infantes que se consideran lactantes, en medio de una transmisión autóctona limitada en el territorio en que residen, tienen relación directa con ese número elevado de personas? ¿Por qué la familia se confía?

La Dra. Lissette del Rosario López González, Jefa del Grupo Nacional de Pediatría y miembro del Grupo de Expertos de la COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, reflexiona sobre cómo ha disminuido la percepción de riesgo.

“Cada familia tiene una percepción de riesgo distinta, es muy subjetivo, tiene muchas interpretaciones. Como desde que empezó la pandemia existe el eslogan de que los niños y adolescentes no se enferman porque si se enferman no van a tener complicaciones severas, y como la población tiene confianza en los protocolos de tratamientos cubanos, se ha resquebrajado la disciplina”.

Hasta el cierre del 16 de agosto, 360 niños se han enfermado en Cuba de la COVID-19, del total se han recuperado 310 pacientes. ¿Pueden los infantes y adolescentes experimentar secuelas por haber portado el virus SARS-CoV-2? A esta interrogante responde la especialista de segundo grado en Medicina Intensiva Pediátrica, López González.