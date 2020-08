La COVID-19 no entró por Puentes Grandes, pero está ahí (+Audio)

Cuando se conoció que en el Consejo Popular Nuevo Vedado-Puentes Grandes, en La Habana, se abría un evento de transmisión local, fueron muchas las personas que imaginaron que los casos positivos a la COVID-19 se originaron por la constante afluencia de público a los centros comerciales enclavados en la zona, Caracol Viazul y Puentes Grandes de 26 y 51. Sin embargo, la Dra. Ghelem Zapata Fernández, vicedirectora de Higiene y Epidemiología del Policlínico de la comunidad, explica cuál fue la causa para que hoy más de 3700 personas cumplan una cuarentena estricta.

“El punto de partida fue un grupo de jóvenes que viven en el área, que violaron todas las normas establecidas y participaban frecuentemente en bares, en piscinas, no se protegían adecuadamente, no utilizaban el nasobuco, no cumplían el distanciamiento físico. Salió un primer caso, una muchacha que hizo fiebre y de ahí se derivaron todos los demás. Las personas contagiadas se encuentran entre las edades de 20 a 40 años. El grupo específico que violó las medidas tiene entre 20 y 27 años, inclusive tenemos algunos que contagiaron a todos los miembros de su familia, la mamá, los hermanos y amigos”.