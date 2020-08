Puntualiza La Habana medidas ante cercanía de tormenta tropical Laura

La puntualización de la medidas para enfrentar la actual temporada ciclónica, en especial la tormenta tropical Laura, fue objeto de debate en el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana que sesiona en estos momentos, con la presencia del General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y el Dr. José Rubiera, junto a los presidentes de los consejos de defensa municipales.

Informaciones en las horas de la mañana destacaron que Laura se ha intensificado y que La Habana se encuentra en fase de alerta. Al respecto, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, comentó que cada fase es una continuidad y debe actuarse con rapidez ante el fenómeno. «No puede haber sorpresas», recalcó el también Primer Secretario del Partido en la ciudad, y realizó un llamado a la población a mantenerse al tanto de las informaciones y cumplir con las indicaciones de la Defensa Civil.

Al decir de Rubiera, Laura se mueve bastante rápido y con lluvias intensas, que pueden ocasionar fuertes marejadas. El viento se encuentra cambiando constantemente con valores máximos sostenidos de 100 km/h y según los pronósticos, la tormenta puede acercarse más a la capital.

El experto se preocupó por las construcciones ligeras y endebles que sí pueden sufrir muchos daños, al igual que los árboles.

Hay que prepararse para todas las circunstancias, aseveró Iríbar pues hay que estudiar al fenómeno mientras se va desarrollando y cambiando.

Los representantes de los municipios ubicados más al norte, como Centro Habana y La Habana Vieja, mostraron su preocupación pues ellos concentran buena parte del deterioro poblacional. En algunas zonas de estos territorios ya se están evacuando personas, dentro de las cuales se encuentran ancianos solos, encamados y embarazadas. Se hizo hincapié en que cada municipio conoce sus vulnerabilidades y deben trabajar en función de ellas.

De igual manera, Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, se refirió a algunas acciones concretas e inmediatas para combatir a la tormenta tropical como que a partir de las 19:00 hora local ya debe estar evacuada toda la población que lo requiera, asegurar azoteas y tanques de agua para que no se conviertan en proyectiles, los escombros y depósitos del preciado líquido, la ubicación de bomberos en zonas menos fuertes para actuar con inmediatez y la no circulación de vehículos a partir de las 18:00 hora local , solo el destinado para labores relacionadas con el meteoro.

«Hay que prepararse para la peor de las variantes y aprovechar las experiencias anteriores para la protección de la población y la economía», insistió Zapata.

Otras de las medidas son velar por que no ocurran incidencias en los centros de aislamiento, activar lugares para posibles vertimiento de escombros y podas, organizar desde hoy el equipamiento para la limpieza pues normalmente se caen árboles y tendidos eléctricos; la recuperación debe ser oportuna y tener desde ya los recursos para ella.

Con respecto a los alimentos, se agiliza el completamiento de la canasta básica del próximo mes (septiembre) por si se decide entregarla antes de lo establecido, se revisan las condiciones de la bodegas para trasladar los productos desde donde no estén creadas todas las garantías, y almacenar el mayor número de viandas posible.

Quedó indicado que se adelanta el pan normado de mañana y que hoy las panadería y dulcerías funcionarán hasta la 18:00 hora local pues en la fase de alarma, se espera ya coincidente con ese horario, está prohibido el movimiento de personas.

Se refuerzan los grupos de salvamento y rescate, sigue la limpieza de los cauces de ríos, se presta atención a los deambulantes hoy en centros estatales y a los grupos electrógenos, y se vela por el cumplimiento de las acciones que aseguran el abastecimiento y potabilización del agua destinada para el consumo.

Es una realidad la evacuación de tiendas recaudadoras de divisa y preparan las condiciones para, una vez en la etapa recuperativa, colocar puntos de venta en diferentes territorios en dependencia de las necesidades.

Asimismo, las autoridades municipales mantienen el diálogo con la población para lograr la percepción de riesgo. «No debe quedar nadie solo, y menos en áreas consideradas de peligro», puntualizó Iríbar y señaló que «Lo importante es proteger a la población, los animales y los recursos» con la ejecución de medidas extraordinarias, pues la prevención estuvo presente desde días anteriores, en los cuales se ha velado por realizar trabajos y acciones para asimilar mejor la tormenta.

La vigilancia de los recursos por parte de la Policía Nacional Revolucionaria no faltará, aseguró el Coronel Frank Gimen Jiménez, jefe provincial de la PNR, cuyos miembros velarán también por el orden interior y la disciplina del pueblo. Se recordó que es necesario estar preparados y prevenir, y esa es la actitud que no faltará. Los enemigos aprovechan cualquier oportunidad para atacar a nuestro país, pero no hay tarea más importante para nosotros que velar por la seguridad nacional.

«No hay un municipio de la capital que no esté bajo la afluencia de este fenómeno meteorológico», señaló Iríbar, refiriéndose al peligro que eso representa y dio una serie de consejos e indicaciones, entre los que se incluyen que los centros de protección a la población deben cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, continuar hasta que se pueda con la recogida de desechos sólidos, asegurar cubiertas en viviendas y centros estatales y concluir con el desmonte de las casas de cultivos y paneles solares.

También los ciudadanos deben acumular agua por si surgen problemas eléctricos o afectaciones y las autoridades velar por la no ocurrencia de accidentes fatales. Queda prohibida ya la salida de embarcaciones y se asegura una comunicación fluida para que se conozcan las informaciones actualizadas acerca de la tormenta tropical como las opciones de la telefonía fija.

Convencido de la buena experiencia adquirida de los consejos de defensa en todos los niveles, ante diferentes situaciones, Iríbar señaló que el amor y el respeto a nuestro pueblo harán que salgamos victoriosos y enfrentemos las dificultades de esta tarea impuesta por la naturaleza.

Fuente:Tribuna de La Habana/mm