¿Cómo funciona en La Habana la entrega del autorizo temporal para compras de alimentos?

Opiniones y detalles sobre el funcionamiento de la entrega del Autorizo Temporal (medio para acceder a realizar la compra de productos en tiendas y otros establecimientos para quienes la dirección del carné de identidad no coincide con el lugar donde residen), en Plaza de la Revolución fueron constatados por un equipo de Tribuna de La Habana debido a la gran cantidad de criterios que ha generado el tema.

“Decidimos primeramente que, a través de los delegados y los coordinadores de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), se hiciera un levantamiento en las comunidades para conocer cuáles eran las personas que realmente necesitaban esta tarjeta temporal”, aseguró Maritza González Jiménez, funcionaria del Comité Municipal del Partido, quien es la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas de restricción en el Consejo Popular Carmelo.

Mas, si los ciudadanos no se encuentran certificados en el levantamiento, igual pueden acudir a la oficina acompañados por el jefe del núcleo del hogar donde viven. “Algunos han venido con la propiedad y/o la libreta de abastecimiento aunque no exigimos esos documentos, solo verificar que habitan allí y precisan adquirir alimentos y otras mercancías”, afirmó González.

Las autoridades están al tanto de los diferentes casos que pueden presentarse.“Viene quien se quedó varado en La Habana y es de otra provincia; está casado y nunca ha hecho los trámites correspondientes; cuida al anciano solo o una casa con dueños en otro sitio. Lo que no podemos es quitarle la posibilidad de comprar a alguien que lo necesita”.

De igual manera, al decir de la funcionaria, si en los domicilio constan varios individuos con carné en el territorio se intenta convencer a los demás que ellos deberían efectuar las compras. “Hasta ahora, al menos a uno del núcleo familiar le ha sido entregada la tarjeta que solicita y valoramos cada situación pues existen, por ejemplo, personas que conviven en una misma vivienda pero de manera separada, o alguien en el hogar con dirección dentro del municipio, pero trabaja”.

Es válido además aclarar que la tarjeta estará vigente mientras duren las medidas aplicadas desde el 1 de septiembre y que no constituye un documento de identificación en la vía pública como algunos consideran.

En Plaza de la Revolución se han dispuesto ocho locales, de acuerdo con la misma cifra de consejos populares existentes, para la atención de estas situaciones y, si el interesado visita una oficina ajena a su consejo, allí le indican la dirección del lugar al cual debe acudir para gestionar, carné de identidad en mano, su tarjeta temporal.

Rody Rodríguez Sánchez, uno de los beneficiados con esta alternativa en el consejo Colón-Nuevo Vedado, aseveró que el impacto de la tarjeta ha sido grande pues “en estos momentos de difícil situación, pues no existe otra forma de adquirir los productos y acceder a la alimentación si eres de un municipio diferente a dónde vives”.

Los modales y la escucha por parte de quienes atienden a estos ciudadanos ha sido, a la vez, agradecida por varios entrevistados, los cuales están de acuerdo con las medidas para frenar la transmisión de la COVID-19, en aras de regresar a la normalidad.

Se han entregado casi 300 tarjetas en el Consejo Colón-Nuevo Vedado, según su presidenta Elizabeth Becerra Concepción, quien prevé, como resultado de la cantidad de personas que se han acercado, que en las próximas jornadas haya asistido la totalidad de los solicitantes.

Al local del Carmelo, a su vez, ha acudido cerca de 500 individuos y allí la principal problemática resulta la entrega de los autorizos un día después de requerido y no de manera automática como en otros puntos habilitados para tal gestión. “Las tarjetas se recogen en 24 horas pues no habían suficientes. Han salido muchas personas que no figuraban en el levantamiento y, por lo tanto, se ha ido solicitando al Gobierno municipal tarjetas según van a apareciendo los casos”, aclaró González Jiménez.

Esta funcionaria del Partido se comunica por teléfono con la población que se queda pendiente hasta el próximo día para informarles cuando pueden pasar y recoger el documento. El horario de funcionamiento de estas oficinas es de 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El cambio de direcciones de diferentes locales, con relación a las publicadas por los medios de prensa, también ha sido un impedimento para agilizar e proceso y al respecto Becerra´comentó que se escogieron sitios con más condiciones para la atención del pueblo y donde se promueva el distanciamiento físico como parte de las normas higiénico-sanitarias.

Las direcciones de los locales, en el municipio de Plaza de la Revolución, a donde pueden acudir a hacer la solicitud de este documento temporal que emiten las autoridades municipales son las siguientes:

*Consejo Popular Carmelo- Calle 10 #164, entre Calzada y Línea.

*Consejo PopularRampa- Calle 17, entre M y N (Local donde radica la Zona 7 de los CDR).

*Consejo Popular Príncipe- 1009, en Requena y Almendares.

*Consejo Popular Colón-Nuevo Vedado – 23 y 16 (En la sede de Tabacuba).

*Consejo Popular Vedado- Calle 2, entre 21 y 23 (En la dirección municipal de la Federación de Mujeres Cubanas).

*Consejo Popular Puentes Grandes- Ave Zoológico, entre 25 y Ulloa (En la terminal de Viazul).

*Consejo Popular Plaza- Panorama, en San Pedro y Lombillo (En la sede de la Sala de Video).

*Consejo Popular Vedado-Malecón- Línea, entre 2 y 4 (En la dirección provincial de Comunales).



