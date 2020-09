Crean condiciones en áreas cerradas por COVID-19 en Plaza de la Revolución

“Los focos y eventos hay que atenderlos con los protocolos que se han desarrollado para tales situaciones”, ha destacado Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en numerosas sesiones del órgano, al referirse al cumplimiento de normas higiénico sanitarias más estrictas, con vistas a frenar la transmisión de COVID-19, y a la logística en temas alimenticios, de servicios y atención para que la población cuente con todas las condiciones y funcione correctamente la comunidad.

Siguiendo estas indicaciones laboran las autoridades del municipio de Plaza de la Revolución, quienes desde la detección de un caso positivo de la enfermedad ponen en marcha los engranajes de su mecanismo interno, conformado por representantes de varios sectores, en aras de prever problemáticas y actuar con la responsabilidad requerida por el momento histórico y atípico que vivimos.

Muchos son los ejemplos que pudieran citarse, mas recientemente cerca de 500 apartamentos, correspondientes a tres edificios de la manzana 574, en la circunscripción 91, de Nuevo Vedado, han sufrido de cerca los efectos del coronavirus hasta convertirse en foco y limitar, como consecuencia, el acceso y la salida en este lugar.

El personal de Salud no se debilita ante las adversidades del virus, sino que cada día realiza con responsabilidad su trabajo Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera.

La limpieza con cloro de las escaleras, el uso del nasobuco, las pesquisas activas, los paños con soluciones alcohólicas o cloro delante de las puertas de los habitantes y la desinfección de los domicilios son solo algunas de las medidas adoptadas en esta área con casos confirmados activos y otros en remisión.

La Dra. Gabriela Quesada Díaz, residente de 1er año de Medicina General Integral, del consultorio 15 perteneciente al policlínico 19 de Abril, explicó a Tribuna de La Habana que al convertirse en foco también se realiza la termometría dos veces al día y se distribuye el PrevengHo-Vir a todos los ciudadanos.

Con respectos a los casos que fueron positivos al virus, tras varios días de aislamiento resultaron negativo en las muestras y se encuentran hoy en la localidad, Quesada Díaz expresó que se les da seguimiento médico, toma de temperatura, visitas en cada jornada para observar si poseen algún síntoma asociado a la COVID-19 y repetición de PCR a los días.

El PrevengHo-Vir se entrega a los cerca de 500 apartamentos Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera.

De igual manera, los datos de aquellos individuos detectados con síntomas durante las pesquisas son transmitidos de inmediato al policlínico, donde se les realiza un test rápido y traslada a un hospital con prestaciones para la enfermedad o un centro de aislamiento, en dependencia de las condiciones médicas de los pacientes.

El buen comportamiento intra y extra domiciliario es una característica de los ciudadanos del lugar, potenciado por el incremento de la percepción de riesgo; así como la colaboración a la hora de ofrecer la información de la encuesta epidemiológica.

Una alternativa para adquirir los productos alimenticios ha sido que en la bodega compren los residentes de esas edificaciones, uno por núcleo, de 9 a.m. a 12 p.m., luego se higieniza el establecimiento y posteriormente se les cede el paso al resto del pueblo asignado para abastecerse en ese local, quienes no se han quejado por la división del horario como muestra de empatía y comprensión.

Módulos para estos habitantes, la comercialización de viandas y puestos gastronómicos dentro del área limitada para la venta de comida preparada y confituras para los más pequeños son detalles que no ha olvidado Mario Abel Hernández, delegado de la circunscripción, quien reconoce que no deben descuidarse la medidas sanitarias de prevención y que esta limitación es para salvar vidas y no se extienda la enfermedad.

En la bodega está delimitado el horario para que los habitantes de los edificios aislados compren alimentos y no concuerden con el resto de la población Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera.

Del mismo modo, se vela por que no existan dificultades con el abastecimiento de agua; nadie debe estar en los bajos de los edificios ni salir del perímetro, a menos que posean un autorizo del Consejo de Defensa Municipal; las colas están permitidas para las compras de los alimentos siempre que se respete el distanciamiento físico y para las cuales se irán bajando a los ciudadanos poco a poco; y queda, para uso exclusivo del pueblo confinado, el banco y el cajero automático en los predios del lugar.

A pesar de que el estudio poblacional con PCR en la comunidad, llevado a cabo días anteriores, no detectó ningún caso positivo, es vital la disciplina y la articulación entre el pueblo y las autoridades para que se erradique el brote y la provincia y el país vuelvan a la normalidad.

