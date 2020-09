10 de septiembre

1962. En el Teatro Chaplin de La Habana el Comandante en Jefe Fidel Castro pronuncia un discurso en la clausura el III congreso nacional de los Consejos Municipales de Educación. En las palabras iniciales de su alocución señaló: “La revolución no es cuestión de días, ni de meses; la revolución no es cuestión de años. La revolución es un proceso largo, y los frutos de una revolución no se han de ver por eso ni en un día, ni en un mes, ni en algunos años. Cuando se comienza a edificar algo desde, los cimientos, tarda en verse la obra completa”.

2010. En el Aula Magna de la Universidad de La Habana Fidel presenta su libro “La Contraofensiva Estratégica”.

En el libro se narran las acciones desarrolladas desde el instante que el Ejército Rebelde derrotó el 6 de agosto de 1958 la gran ofensiva de la dictadura batistiana. Precisamente Fidel concibió entonces llevar adelante la contraofensiva de las tropas rebeldes que se prolongó hasta que se produjo la destrucción del régimen dictatorial y se garantizó el triunfo de la Revolución.

