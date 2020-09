Cuba reporta 60 nuevos casos de COVID-19, dos fallecidos y 34 altas médicas

Al cierre de este viernes, Cuba reportó dos fallecidos, y 60 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 4 653 desde marzo pasado; con 34 altas médicas, según informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El especialista ofreció sus condolencias a los familiares de los dos fallecidos e hizo una explicación acerca de las condiciones que llevaron al desenlace fatal de los referidos pacientes.

El Dr. Durán dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1 585 pacientes: 61 en vigilancia, 859 sospechosos y 665 confirmados. De los ingresados hay 7 casos criticos y 15 graves.

Refirió que se estudiaron en los laboratorios de biología molecular del país 8 128 muestras y de ellas resultaron 60 positivas. El país acumula pruebas realizadas; de las cuales, 4 653 han resultado positivas.

La residencia por provincia y municipio de los 60 casos confirmados:

Artemisa (3 casos)

San Cristóbal (1)

Candelaria (1)

San Antonio (1)

La Habana (21 casos):

Cotorro (4)

Arroyo Naranjo (3)

Guanabacoa (3)

Regla (2)

Centro Habana (2)

Habana Vieja (2)

Habana del Este (1)

San Miguel (1)

Marianao (1)

La Lisa (1)

Boyeros (1)

Mayabeque (1 caso)

Nueva Paz (1)

Matanzas (2 casos)

Matanzas (1)

Unión de Reyes (1)

Ciego de Ávila (28 casos)

Ciego de Ávila (21)

Majagua (2)

Baraguá (2)

Venezuela (2)

Bolivia (1)

Holguín (1 caso)

Holguín (1)

Casos importados:

Granma (2 casos)

Manzanillo (2)

Santiago de Cuba (2 casos)

Santiago de Cuba (1)

Contramaestre (1)

Detalles de los casos diagnosticados:

Artemisa

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Candelaria, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

La Habana

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 53 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 9 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga loa fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Mayabeque

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Nueva Paz, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Matanzas

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Unión de Reyes, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia del Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego Ávila, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Ciego Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Ciego Ávila, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Ciego Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Baraguá, provincia Ciego Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Holguín

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 123 contactos.

Granma

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Manzanillo, provincia Granma. Caso con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Manzanillo, provincia Granma. Caso con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Santiago de Cuba

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Contramaestre, provincia Santiago de Cuba. Caso con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia seis contactos.





De los 4 mil 653 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 665 (14,3%), 644 el 96,8% con evolución clínica estable. Se reportan 108 fallecidos (dos del día), dos evacuados y se acumulan 3 mil 878 pacientes recuperados (83,4%) (34 altas del día). Se reportan seis pacientes en estado crítico y 15 en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 41 años. Procede del Municipio Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado. Antecedentes de Tuberculosis Miliar. Se encuentra en Terapia Intensiva, ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Venezuela. Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, con empeoramiento clínico, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Oligoanúrico. Rx tórax. Sin cambios. Moteados difusos algodonosos en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 65 años. Procede del Municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus y Uropatía Obstructiva en estudio con hidronefrosis bilateral. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, continúa con polipnea al esfuerzo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente estable. Rx tórax. Sin cambios. Moteado inflamatorio difuso bilateral, más acentuado en campo pulmonar derecho con tendencia a la consolidación hacia la base. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de80 años de edad. Municipio. Centro Habana. Antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con mejoría clínica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias parahiliares y bibasales. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 50 años. Procede del Municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Leucemia Mieloide Aguda tratada con citostáticos. Se encuentra en Terapia Intensiva, está presentando picos febriles de 38 0 C, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable Hemodinámicamente estable. Reportado de crítica estable.

C, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable Hemodinámicamente estable. Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio de Ciego de Ávila. Antecedentes de Cirrosis Hepática por Hepatitis Virus C. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, continúa con polipnea al esfuerzo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Sin cambios. Moteado inflamatorio difuso bilateral, más acentuado en campo pulmonar derecho con tendencia a la consolidación hacia la base. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Majagua de la Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Demencia Senil. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con discreta disnea, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Sin cambios. Ensanchamiento del mediastino superior. Lesión inflamatoria bilateral con zonas de condensación y pequeñas lesiones inflamatorias. Reportada de Grave.

Ciudadano cubano de 75 años. Procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular (hemiparesia residual derecha) y fractura de cadera derecha operado hace tres meses. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, menos secreciones bronquiales, con hematuria y melena desde anoche, ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Discretas lesiones inflamatorias pleuro pulmonares a predominio de hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 72 años. Procede del Municipio Boyeros. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con ventilación no invasiva intermitente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años. Procede del Municipio Playa. Contacto de caso confirmado. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra en el día 15 de evolución y en el día 6 en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario Hemodinámicamente estable. Rx tórax. No lesiones inflamatorias, discreto derrame pleural izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 55 años. Procede del Municipio San Miguel del Padrón. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias derechas a nivel del ángulo cardiofrénico. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, Procede del Municipio San Cristóbal, Provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Antecedentes de Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus, Trombosis Venosa Profunda en ambos Miembros Inferiores, Tromboembolismo Pulmonar y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ventilación no invasiva intermitente, Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 82 años. Procede del Municipio La Lisa. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular anterior, Fibrilación Auricular Crónica e Hiperplasia prostática. Paciente que pasa a grave por radiología patológica en el día de hoy. Se encuentra en el día 11 de evolución y día 8 en la Terapia Intensiva, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable, hemodinámicamente. Rx tórax. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Nueva Paz. Provincia Mayabeque. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Enfisema pulmonar. Se encuentra en la Terapia Intensiva, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario Estable, hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Boyeros. Antecedentes de Hipertensión Arterial Colitis ulcerativa y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Terapia Intensiva, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Reportado de grave.

Ciudadano cubanode 74 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Sin antecedentes patológicos personales referidos. Se encuentra en Terapia Intensiva, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable, hemodinámicamente. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años. Procede del Municipio Majagua, Ciego de Ávila. Contacto de un caso positivo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con tos húmeda, moviliza secreciones, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 48 años. Procede del Municipio Majagua, Ciego de Ávila. Contacto de un caso positivo. Antecedentes de Enfermedad Renal Crónica terminal en régimen dialítico. Paciente que recibe tratamiento dialítico, comienza en el día de ayer con fiebre y con PCR positivo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin tos, ventilando espontáneamente sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, con mejoría clínica, ventilando espontáneamente con suplemento. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubanode 84 años de edad. Municipio Majagua. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Epilepsia y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable Hemodinámicamente. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión arterial, Enfermedad Renal Crónica, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable Hemodinámicamente. Oligúrico. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica. El día 29 de agosto fue ingresada en sala de medicina por presentar nausea, vómitos, fiebre, orinas colúricas e Ictero. El día 1 de septiembre es trasladada al servicio de terapia intermedia, fue valorada por Nefrología y Cirugía la cual realizó estudio de ultrasonografía diagnosticándose colangitis por litiasis coledociana, considerándose no necesaria intervención quirúrgica de urgencia, e iniciar tratamiento médico. El día 2 de septiembre es evaluada nuevamente por Nefrología por aparecer manifestaciones clínicas y de laboratorio de agudización de la Insuficiencia Renal Crónica por lo que fue necesario iniciar tratamiento dialítico. Los días 3, 4 y 5 de septiembre se mantiene con tendencia a la hipertensión arterial y disnea que mejora después del tratamiento hemodialítico. El día 6 de septiembre se le realiza PCR, estabilidad hemodinámica, continúa con hemodiálisis. Presentó posteriormente disnea ligera, edemas en miembros inferiores, estabilidad hemodinámica, afebril, y decaimiento. El día 11 de septiembre en horas de la madrugada presenta intensificación de la disnea de manera súbita, cianosis, sudoración y taquicardia, presenta parada cardiorespiratoria en asistolia, como causa probable de la misma es planteado un Tromboembolismo Pulmonar, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos las más sentidas condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 91 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica. Fue ingresado en el Centro de aislamiento por ser contacto de caso confirmado, ingresa clínicamente asintomático. Posteriormente presentó tos y falta de aire por lo que es trasladado a una unidad de cuidados intensivos reportado de grave, ligera disnea en el exámen físico del aparato respiratorio murmullo vesicular disminuido no estertores, en el Rx no lesiones pleuropulmonares. En monitorización se identifica bradicardia sinusal sin repercusión hemodinámica, razón por la que no son utilizados Kaletra y Cloroquina. El día 7 de septiembre presentó tos escasa y disnea, ventilando en espontánea, con estabilidad hemodinámica. Los días 8 al 10 de septiembre se mantuvo con menos disnea, estable termodinámicamente, con estudios radiológicos negativos y evolución favorable. El día 11 de septiembre en horas de la tarde presenta parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos las más sentidas condolencias a familiares y amigos.

COVID-19 en el mundo

Hasta el 11 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 28 millones 199 mil 791 los casos confirmados (+ 308 mil 462) y 910 mil 078 fallecidos (+ 6 mil 087) para una letalidad de 3,22% (-0,02).

La región de las Américas reporta 14 millones 594 mil 938 casos confirmados (+ 121 mil 221), el 51,75% del total de casos reportados en el mundo, con 505 mil 897 fallecidos (+ 3 mil 403) para una letalidad de 3,46% (-0,01).

