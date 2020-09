No solo una campaña, es cuestión de vida o muerte

La movilidad de las personas fuera del horario permitido, fiestas familiares, indisciplinas en las colas, irregulares en el abastecimiento de artículos de primera necesidad y actividades económicas ilícitas son, entre otros, temas recurrentes entre los habaneros.

Hay que profundizar en las acciones de enfrentamiento para evitar la transmisión del virus, y no podemos desdeñar opiniones y sabiduría popular ponderando decisiones.

Debemos valorar todas las propuestas y medidas, examinar cada iniciativa, buscar consenso y el «traje a la medida» que mejor acomode según la situación y la localidad, sin dogmas.

Si queremos disminuir la transmisión autóctona, los casos diarios, el mal sabor de la incertidumbre que nos deja esta pandemia, debemos ser consecuentes y disciplinados.

No habrá efectividad en no salir en un horario si continúan las aglomeraciones en colas, si algunos caminan por las calles con las mascarillas colocadas de manera incorrecta o si se la quitan para fumar.

No son solo fotos lo que debemos hacer viral en las redes, también la concepción de que el nuevo coronavirus no es una simple gripe, es una enfermedad que, si no se ataja a tiempo, puede acabar en la muerte.

La manera de comunicar el peligro de la COVID-19 ha evolucionado a la par de la propia enfermedad y no puede pensarse que estamos ajenos a las consecuencias de no cumplir con lo orientado.

No podemos confiarnos; no debemos buscar responsables, porque responsables somos todos.

Las bases fundamentales para preservar la salud y enfrentar al SARS-CoV-2 son respetar el distanciamiento físico, el uso correcto del nasobuco, y la correcta higiene.

Es necesario elevar la percepción de riesgo. Toca entonces a todos los ciudadanos cumplir con lo establecido y preservar la salud.

