Contra la angustia y el dolor de estos tiempos

En estos tiempos de pandemia la humanidad se debate entre el miedo a la muerte, el ansia de la vida que conocíamos como nuestra normalidad cotidiana, el uso del nasobuco, el distanciamiento social, los sueños rotos y las expectativas truncas. Muchas personas se refugian en su fe religiosa, cualquiera que esta sea, y oran, suplican a sus respectivos dioses, esperando que les venga el alivio de ese Afuera donde, parodiando el logline de la celebérrima serie X-Files, estaría la verdad, la explicación de todo, la gran revelación del Universo.

Desde la fundación de la República de Cuba en 1901, nuestra Constitución reconoció la libertad de cultos, ratificada por la Constitución del 40 y más tarde por la Revolución de 1959. No impugno ninguna religión, ninguna creencia, y a todas respeto, pero pienso que en esta situación de catástrofe que atraviesa la especie humana, deberíamos considerar la posibilidad de analizar algunas utilidades muy reales que brindan algunas filosofías ancestrales, caracterizadas por su capacidad de sobrellevar y hasta superar la realidad sobre la base de un trabajo de desarrollo y crecimiento personal que beneficia tanto al cuerpo como a la mente. Quienes me leen pensarán de inmediato en el Yoga, el Tai Chi. Yo estoy pensando en algunas prácticas del budismo Zen que hacen posible al individuo un grado saludable de aquietamiento de la mente, ideal para momentos en que no se ve luz al final de este largo túnel de la Covid-19, en el que hace ya seis meses la Humanidad se encuentra presa.

Ninguno de estos sistemas constituye una religión monolítica. El Yoga es un sistema de posturas dentro de una religión, el hinduismo, que tiene el más numeroso panteón de dioses conocido por el Hombre, pero la práctica del Yoga no obliga a la adopción del hinduismo. Otro tanto sucede con el budismo, que tiene muchas escuelas, pero Buda no es considerado una divinidad, sino un Iluminado, un Maestro. Todos estos sistemas combinan dietas saludables con ejercicios para el cuerpo y la mente cuya finalidad es mejorar la calidad de vida del sujeto y proporcionarle una dosis mayor de bienestar, un “mejor estar” en el mundo. Como en el caso del Yoga, usted puede practicar ejercicios Zen para aquietar la mente, mejorar su capacidad de concentración y la distribución de la energía en su organismo, aunque no le interese como tal la figura de Buda.

Dentro de las escuelas de budismo me parece muy atractiva el Zen japonés. Sus principios y enseñanzas se reflejan en una cultura de la quietud y la serenidad, reflejada en la arquitectura, la decoración de interiores, la caligrafía, la pintura y otros aspectos de la civilización japonesa que han seducido a Occidente desde hace siglos.

El budismo Zen es una escuela que se originó en China, y la palabra Zen proviene de un antiguo vocablo sánscrito que quiere decir meditación, el término chino equivalente sería meditación Zentado. Es un tipo de meditación cuyo propósito es el conocimiento de la mente y su conexión con la naturaleza. Como disciplina, requiere que el alumno se coloque bajo la guía de un maestro, pero aunque en Cuba hay centros budistas, acudir a ellos es ahora imposible debido a la pandemia. Entonces, no podemos tomar todo del Zen, pero sí algunos ejercicios salutíferos y con potente efecto calmante, haciendo siempre la salvedad de no se recomienda mezclarlos con ejercicios y prácticas de otros sistemas en un mismo día. Si practica más de un sistema, al menos trate de espaciar a lo largo del día cada práctica.

Las explicaciones que daré a continuación utilizan un lenguaje muy simple y gráfico para que puedan ser comprendidas por todo tipo de personas.

La práctica de la meditación budista llegó a China través de traducciones de antiguos textos de Yoga, por lo que quienes comienzan a practicar los métodos del Zen encuentran de inmediato que los primeros pasos se concentran en la regulación de la respiración, como en el Yoga. Solo se necesita un cojín especial llamado safu, que puede confeccionarse por métodos artesanales, como lo fueron en el pasado los safu originales. Sobre ese cojín se sienta la persona con las piernas recogidas y las rodillas dobladas rozando el suelo, en la misma postura que nos Zentamos a veces en el piso, flexionando las rodillas y con un tobillo sobre el muslo de la pierna contraria, lo que se conoce como postura del Loto, solo que las rodillas no harán ahora un ángulo recto con el abdomen, sino que caerán hacia delante.

La respiración Zen se ejecuta con la parte inferior del abdomen. Las respiraciones deben ser lentas y profundas. El conteo de las respiraciones se hace tanto con las inspiraciones como con las expiraciones. De cada una se cuentan diez. Luego se repite el conteo tantas veces como sea necesario hasta que la mente se calme, o los pensamientos se sosieguen, como se prefiera describir el resultado. Las repeticiones destierran los demás pensamientos, ideas y emociones y ocupan para sí mismas todo el espacio mental, por eso sedan el trabajo del cerebro (descenso de las ondas Beta) y cuando se practican bastante llegan hasta interrumpirlo, consiguiéndose con ello lo que conocemos como “la mente en blanco”. Mientras este ejercicio se está llevando a cabo el practicante debe concentrar su atención en la zona bajo el ombligo, que en artes marciales es llamada tan tien. Este ejercicio ha sido incorporado en Occidente a los entrenamientos de preparación de los actores. El dramaturgo y profesor cubano Vicente Revuelta lo enseñaba a sus estudiantes, y otros grandes maestros del arte dramático lo emplean en el mundo como prácticas regulares de las compañías y grupos de teatro.

Otro hermoso ejercicio del Zen japonés es la creación de un jardín o karesansui, uno de los elementos más característicos dela cultura nipona. Si usted cree que no puede tener uno porque vive en un apartamento o en una casa que comparte con otras personas, la buena noticia es que son secos y planos y pueden caber hasta sobre un escritorio o una mesa de noche. Aunque los hay de mayor tamaño, no fueron concebidos para pasear por ellos como los jardines occidentales, sino para ser contemplados desde una cierta altura, son objetos destinados a la contemplación. No hay en ellos montañas ni ríos, pero contienen elementos naturales, sobre todo arena, que es su componente básico. También pueden colocarse en ellos piedras, fragmentos de rocas, musgo, grava. Si usted dispone de un espacio mayor y de una terraza, puede contemplar su jardín Zen desde su terraza, pero si no, solo tome una caja plana, colóquela sobre una superficie estable, llénela de arena y disponga sobre esa arena lo demás que haya escogido. En todos los casos necesitará un rastrillo de acuerdo con el tamaño de su jardín, y estamos hablando de un rastrillito hasta de juguete si su jardín es de los más pequeños. Alrededor de las rocas usted debe rastrillar en círculos, y sobre el resto de la arena rastrillará en paralelo con la horizontal de su espacio. En la cultura japonesa todos los elementos representan algo: la arena el mar, y las piedras rocas o islas, recuerde que Japón es un archipiélago, pero como usted es un occidental no tiene que imaginar a Japón, sino solo un paisaje costero. El jardín Zen debe construirse siempre mirando al Este.

Los karesansui, además de ayudar en el entrenamiento de la contemplación, tienen también un fin estético basado en dos conceptos: la elegancia de lo simple y la belleza del vacío, dos principios presentes en toda la cultura japonesa. Hay dos versiones sobre estos jardines. Una cuenta que fueron creados por monjes en monasterios Zen del siglo XV, y otra asegura que son una creación occidental, pues su nombre en japonés no aparece hasta mediados del siglo pasado. Pero usted no haga suya esa polémica, usted no es un experto en jardinería ni un antropólogo, usted solo quiere sosegar sus pensamientos, y créame, para lograrlo el jardín Zen le será de inmensa ayuda. Recuerde: los karesansui no simbolizan NADA, solo son escenarios para la meditación y resultan muy, pero que muy relajantes. Ya lo comprobará cuando en medio de un trabajo intelectual se sienta muy estresado y mire su minúsculo jardín sobre su escritorio.

No coloque flores en su karesansui, porque requieren cuidados que no son compatibles con el objetivo de estas armoniosas creaciones, y si elige incorporarles un bonsái, que este sea de hoja perenne.

Usted es libre de colocar en estos espacios lo que desee, incluso esos espejos circulares que reflejan las llamas de las velas encendidas en la habitación, como aparece en la fotografía que encabeza este trabajo, pero tenga presente que el verdadero jardín Zen es como lo he descrito aquí, y la inmensa mayoría de los jardines Zen japoneses no incorporan imágenes de Buda. La razón es que son creaciones abstractas que trabajan al nivel de la mente subconsciente, y no altares ni centros de adoración.

Una última observación: desestime cualquier sugerencia que le hagan otras personas sobre que la meditación Zen y los karesansui sean diabólicos, satánicos u otros calificativos semejantes. Ríase de esas afirmaciones con absoluta tranquilidad de alma. Usted puede profesar cualquier religión de las muchas que existen sobre la Tierra, que eso no tiene nada que ver con las dos prácticas que acabo de enseñarle. No porque en sí mismas no guarden relación con filosofías místicas, sino porque en mis explicaciones las he despojado adrede de toda significación religiosa o filosófica para dejarlas en su esqueleto primordial: recursos para sosegar los pensamientos, remedios contra la angustia que puede provocarle el saber que afuera hay un virus letal que ha matado a miles de personas y puede hacerle a usted lo mismo, o a su familia, a sus amigos; la angustia que le provoca este largo encierro que nadie sabe cuándo terminará; la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con su trabajo, con su existencia toda e incluso con el mundo. Quienes quieran privar a usted de cualquier cosa que pueda darle serenidad y quietud y ayudarle a pasar este trance tan difícil y salir de él en buen estado mental y físico, son quienes realmente pueden ser calificados de diabólicos. Quien le diga que es mejor encerrarse en algún rincón de su casa y rezar, reforzando con su obsesivo deseo de ser escuchado por su Dios o sus dioses la angustia existencial y la desesperación que ya lo consumen, es alguien de quien usted hará mejor alejándose. Rece, pero también medite en su safu y contemple su karesansui, y haga sus posturas de yoga sobre su estera, y practique ejercicios de respiración y trate, en lo posible, de tener una dieta sana y dormir ocho horas, lea lo que le agrade, escuche buena música, vea series y películas, pinte, haca cerámica, origami, costuras… Nada está reñido. Recuerde siempre que la condición humana solo se realiza en la plenitud y ninguna deidad castiga al hombre por desearla.

