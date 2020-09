¿El futuro de la humanidad estará compuesto de adorables mentiras) (I)

Vivimos en la era de la posverdad, donde las emociones y las opiniones pesan más que los hechos, todo lo contrario de la objetividad en que se basa el periodismo tradicional. El término posverdad se encuentra con frecuencia en los medios de comunicación, se menciona en los noticieros y en comentarios de las grandes agencias noticiosas televisivas, ha generado una proliferación de ensayos teóricos sobre sociología de los medios y otras disciplinas. El concepto se resuelve en las fake news (noticias falsas), algo que ya solo es ajeno para quienes desterraron de sus vidas la inmediatez del mundo en que vivimos y la sustituyeron por la satisfacción de sus instintos básicos, o para quienes son absorbidos de tal modo por sus circunstancias personales que no pueden prestar atención a las dinámicas externas de la realidad. La posverdad es una enfermedad tan grave de la modernidad que Internet se ha llenado de sitios que ofrecen un extraño servicio: ayudan a distinguir lo cierto de lo falso. Se llaman puntos de chequeo, y se puede recurrir a ellos para verificar cualquier noticia o información que cualquier persona quiera someter a comprobación en cualquier parte del planeta. Estos puntos de verificación pertenecen, por lo general, a agencias informativas de prestigio, a ONGs reconocidas y a otras instituciones. El último ejemplo de sus actividades que pude ver fue la acuciosa verificación a que sometieron el discurso del presidente estadounidense Donald Trump en la Convención del partido Republicano que orquestó en la Casa Blanca, en franca violación a la ley Hatch, que prohíbe el uso de las instalaciones presidenciales para fines electorales. Son sitios muy solicitados y activos.

Aunque las fake news o noticias falsas son peligrosas, creadas y difundidas con la intención de confundir y manipular, pueden ser verificadas si usted sospecha de alguna. Es una acción que depende enteramente de su voluntad como receptor, y cada una de ellas por sí sola no tienen el poder inapelable de cambiar la realidad a menos que usted, como receptor, resulte una persona vulnerable o ignorante. Sin embargo, hay un fenómeno mucho más peligroso que amenaza con oscurecer el horizonte de la conciencia humana: la construcción de narrativas que conforman lo que se ha dado en llamar realidad alternativa. Las narrativas se construyen de diversos modos, uno de ellos, el más socorrido, es por encadenamiento de fake news, que, como en un caldero de brujas, se mezclan y se emulsionan hasta terminar en un cocido ajeno a la realidad, pero altamente persuasivo.

La construcción de realidades alternativas ha existido siempre. Citaré un solo ejemplo: Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ese libelo antisemita, publicado en 1902 por la Orjana, policía secreta zarista, en obediencia a la orden de un Zar ruso que deseaba justificar sus progromos contra los judíos, supuestamente era la transcripción de las actas de una reunión de conspiradores judeo-masónicos que se preparaban para hacerse con el dominio del mundo. Circuló por toda Europa, y aunque en 1921 el diario británico The Times descubrió que se trataba de un plagio del Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, o la política de Maquiavelo en el siglo XIX, un texto de Maurice Joly, en el que se inventaba un complot de Napoleón III para dominar el mundo, Hitler lo usó en su cruzada contra los judíos, y aún hoy se le menciona con frecuencia en los sitios de odio del antisemitismo. Las teorías de la conspiración posteriores a la Segunda Guerra Mundial aseguran que es el documento guía de los misteriosos Iluminati, en su procura por instaurar un Nuevo Orden Mundial. Vea el lector todo lo que carga en sus espaldas un documento basado en una mixtificación, y lo que puede influir la construcción de una narrativa basada en realidad alternativa.

Las realidades alternativas también han sido usadas con buenos propósitos, y citaré dos ejemplos muy poco conocidos. Durante la Segunda Guerra Mundial la contrainteligencia inglesa libró en múltiples frentes una guerra de desinformación contra la Alemania nazi que todavía hoy provoca asombro. Entre otros procedimientos, falsificaron una edición de una influyente revista nazi en la que ofrecían información falsa sobre la marcha de la guerra, e incluso incluían horóscopos trucados donde se pronosticaba la derrota de Alemania; la introdujeron y la hicieron circular en aquel país. Lamentablemente, el resultado de esta osadía se malogró por un error del traductor, que incluyó en el título de la edición apócrifa inglesa una partícula gramatical inexistente en el título de la revista alemana.

Por su parte, los franceses también acudieron a la construcción de realidades alternativas para impedir que un anunciado bombardeo nazi sobre París tuviera éxito. Con ayuda de un equipo de magos y un complejísimo trucaje de espejos, oscurecieron la ciudad en la noche haciéndola invisible para los aviones alemanes, y utilizaron un campo lejano y desolado donde, con el mismo truco, al que añadieron juegos de luces, crearon la visualidad de una París inexistente, y los alemanes bombardearon… el campo desolado.

El lector puede preguntarse qué hay de común entre una fake news, una realidad alternativa y estas truqueadoras estrategias de desinformación, y qué las diferencia. Lo que tienen en común es la mentira. Todas se basan en una menor o mayor dosis de engaño, para construir una realidad otra que funcione como distracción que permita la consecución de un fin. Y todo ello, a su vez, se basa en la alteración, deconstrucción y reconstrucción de sistemas de significación establecidos, o la creación de otros aparentemente nuevos que, ensamblados de manera orgánica, conforman un sistema de códigos distinto, en ocasiones completamente distanciado de la realidad y, en casos límite, abiertamente contrario a ella, pero con un gran potencial de credibilidad porque se basa en verdades a medias o en mentiras totales pero que explotan los temores raigales del hombre moderno, el cual, aunque investido de los brillos tecnológicos y científicos del mundo de hoy, sigue respondiendo a los resortes eternos de la condición humana: el miedo y la esperanza. ¿En qué se direrencian? Las fake news mimetizan al verdadero periodismo y son difundidas, por lo general, a través de medios de comunicación como agencias noticiosas, televisión, radio y prensa escrita, aunque también se difunden por las redes sociales. Las realidades alternativas son más insidiosas, más soterradas, viajan por la internet oculta, por foros privados, aunque terminan, como veremos, siendo oficializadas del peor modo.

El lector también puede preguntarse por qué son tan peligrosas una fake news (aparentemente inofensiva) del estilo “aquí tuvo lugar en tal fecha una batalla” que nunca ocurrió y las realidades alternativas, que él probablemente conozca como un tipo de juegos existente en internet, en los cuales los jugadores reciben mensajes de entidades misteriosas que les ordenan cumplir misiones que pueden ir desde bailar desnudo en la calle hasta visitar de noche un cementerio donde, en cierta tumba, el jugador encontrará un mensaje en clave que le redireccionará hacia su siguiente misión. Estos juegos son muy excitantes porque se supone que solo quienes posean una capacidad intelectual por encima de la media lograrán descifrar los acertijos, las encriptaciones, etc., y quienes van logrando las metas se van sintiendo, lógicamente más y más especiales. También se le hace sentir al jugador que al involucrarse en la narrativa del juego acepta asumir ciertas responsabilidades muy serias, como pudiera ser luchar contra alguna forma del Mal o ser un Héroe, un Salvador o un Redentor. No se deben confundir los juegos de realidad alternativa con los de rol o los de simulación social por el estilo de Los Sims. Aquí se trata de algo mucho más complejo, una maraña que atrapa al individuo, quien termina por ser incapaz de discernir los límites entre juego y realidad. Es común que los jugadores se involucren con muy alto nivel de compromiso, y en dependencia de en qué dirección el juego los vaya orientando, pueden llegar a convertirse en seres muy peligrosos. En mi opinión, los juegos de realidad alternativa se parecen demasiado a los mecanismos de la esquizofrenia, en los que el enfermo escucha voces que la mayoría de las veces no puede identificar y le ordenan conductas a las que no puede negarse, aunque la orden sea asesinar a sus padres o lanzarse de una torre al vacío.

Pero cuando de verdad las realidades alternativas, que ya han trascendido el marco de simples juegos entretenidos, se pueden convertir en el infierno, es cuando se mezclan con teorías de la conspiración, que también han existido siempre. El ejemplo utilizado aquí de Los Protocolos de los Sabios de Sion fue (y sigue siendo) una teoría de la conspiración, pero cada fenómeno adquiere la gravedad de la época que lo produce. La velocidad a que la información se transmite en nuestros días y el acceso de una gran parte de la sociedad a medios tecnológicos avanzados y armamento diverso y complejo facilitan que la mezcla de lo conspiranoico y lo alternativo pueda convertirse en un coctel letal donde usted, lector, puede verse involucrado aún sin saberlo, sin querer, de un modo absolutamente inocente, y ser utilizado por una maquinaria terriblemente mal intencionada, a la que, de ser consciente, usted posiblemente se opondría por un elemental sentido de la ética.

Antes de continuar, quiero presentar a los lectores una lista de sospechas, afirmaciones, negaciones y otros asertos, la cual, en la soledad de la lectura, deberán examinar con atención para detectar todo lo que en ella le resulte familiar. Lo que propongo es una especie de examen de consciencia, cuyo resultado únicamente será conocido por él mismo y por nadie más. Advierto que las “informaciones” mencionadas a continuación se propagan fundamentalmente por dos vías: o se ha leído sobre ellas en algún sitio de Internet, probablemente Facebook, o algún amigo que comparte con nosotros el interés por ciertos temas relacionados con la medicina alternativa o la Nueva Era nos ha contado, nos las ha hecho llegar por mail o nos las pasó en una flash. Estoy segura de que casi todos los lectores que reaccionen ante alguna parte de esta lista o toda ella, reaccionarán aún peor cuando sepan de dónde proviene su contenido. Prepárese, lector, pues si siguió disciplinadamente la serie Expedientes X y pensaba que ya había visto todo el repertorio de lo extraño, y si vio la tercera temporada de Outlander, donde aparece una isla del Caribe en la que una bruja oficia un culto satánico, ahora se va a llevar sorpresas de las que estremecen. La diferencia está en que, con las series o los libros de ciencia ficción y fantasía, cuando termina el episodio o la temporada usted apaga su tele y regresa en segundos a su vida real. Pero ahora, como dice el dicho popular, literalmente se caerá de glúteos, y le va a doler.

-Un grupo de personas ultrapoderosas e invisibles conforman el Estado Profundo o Gobierno Secreto que está rigiendo el planeta. Para muchos se trata de los Iluminati, para otros no tienen nombre definido y unos pocos, los más actualizados, piensan que se trata del club Bildelberg, esa logia secreta del Uno por Ciento integrada por reyes, grandes banqueros, magnates de la industria et al. que se reúne cada año en algún lugar de Europa en condiciones de alta seguridad para discutir cómo seguir controlando el mundo.

-Este grupo oscuro e invisible está liderado por Hilary Clinton y su esposo, el ex Presidente norteamericano Bill Clinton, por el ex Presidente Barak Obama y un nutrido grupo de altas personalidades del partido Demócrata; filántropos multimillonarios como Bill Gates y su esposa Melinda y el húngaro George Soros, destacadas personalidades de Hollywood como el cineasta Steven Spielberg, el actor Tom Hanks y la célebre conductora Oprha Winfrey, amén de científicos destacados, importantes personajes de la cultura internacional, Premios Nobel y un largo etcétera que conforma una lista en perpetuo crecimiento (¿habrá en realidad alguno que pertenezca al club Bildelberg?). Ni siquiera escapa el Papa Francisco, quien, según una portada manipulada de Time, fue arrestado, como Hilary Clinton y Celine Dion, la cantante del tema del celebérrimo filme Titanic —después supuestamente ejecutada—, los tres por formar parte de esta satánica red internacional de pedófilos sacrificadores de criaturas. También se expandió la noticia de una inexistente manifestación contra la pedofilia frente al Palacio de Buckingham, en Londres, y otra no menos inexistente situación crítica de enfrentamientos populares en una localidad de Estados Unidos, que jamás ocurrió. Un ciudadano norteamericano con complejo de redentor se personó en una pizzería de Washington, en cuyo sótano, se decía, estaba el puesto de mando en USA de los “malditos criminales”, y amenazó o llegó a disparar contra los presentes, que resultaron ser algunas familias que comían comida italiana apaciblemente, algunas en compañía de sus niños. La pizzería en cuestión no tenía sótano. El suceso se conoce como el Pizzagate.

-Algunos (o tal vez todos) los miembros del Estado Profundo tienen genes interdimensionales (fueron engendrados por seres venidos del espacio en hembras humanas). Otros miembros son demonios encarnados, y enfermedades como las endometriosis y los quistes ováricos son provocadas por la presencia de semen demoníaco en el aparato reproductor de las hembras humanas.

-Este grupo misterioso y macabro celebra sus rituales sangrientos en una isla cerca de Jamaica, donde el culto tiene su templo principal. Ha circulado en internet un correo apócrifo en el cual Hillary Clinton le comentaba a un amigo que esa misma noche sacrificaría en su patio una gallina negra a Moloch, gallina que, desde luego, es en realidad una niña, pero el mensaje estaba escrito en clave para que pareciera anodino.

-El cambio climático no existe. Es un invento de China.

-Las fuentes de energía limpia y renovable son una patraña destinada a mermar las riquezas petroleras de ciertos países, en especial Estados Unidos.

-El Sars-Cov-19, Covid o pandemia no existe, es un invento de ciertos gobiernos (liderados por China) y del Estado Profundo para desestabilizar la Presidencia de Donald Trump, el único gobernante en el mundo que está dispuesto a proteger a la Humanidad —con la ley y el orden— de esta red diabólica que quiere llevarla al Apocalipsis.

-La Covid desaparecerá como por milagro. Algún día.

-Las vacunas contra la Covid son, en realidad, un modo de introducir en el organismo de quienes se vacunen chips que permitirán un control absoluto de estas personas por parte del Estado Profundo. Los chips, además, serían insertados para que las personas abandonen sus creencias religiosas, en especial si pertenecen a alguna confesión evangélica.

-La frecuencia 5G propaga la Covid.

-El Holocausto del que fue víctima el pueblo hebreo durante la Segunda Guerra Mundial a manos del partido Nazi de Adolph Hitler nunca existió, es solo un montaje, una conspiración judía para… Bueno, nadie ha logrado enunciar un motivo definitivo para esta supuesta conspiración de los descendientes de Moisés, pero seguro tiene que ver con el Estado Profundo, manipulado por Israel, como es sabido desde los tiempos en que salieron a la luz Los Protocolos de los Sabios de Sión.

-El Diluvio ocurrió hace cuatro mil años. (Universidad evangélica Liberty, Virginia, USA)

-Los dinosaurios se extinguieron porque, debido a su enorme tamaño, no cupieron en el Arca de Noé. (Universidad evangélica Liberty, Virginia, USA)

-La era de Acuario ya comenzó, y en ella la Humanidad debe dar un salto hacia otra dimensión más avanzada. Es un salto cuántico en el que quienes no estén preparados para entrar en ese campo energético más potente morirán en el intento. A este gran paso que dará el planeta se le llama El Despertar, porque quienes logremos darlo habremos comprendido que cuanto se nos ha enseñado sobre el funcionamiento de nuestro mundo y del universo no es más que un conjunto de mentiras que enmascaran el protagonismo del Estado Profundo y, entonces, conoceremos la verdad que hay detrás de todo. Este advenimiento ya está siendo anunciado por la caída de los cuatro pilares que han sostenido hasta ahora el sistema que esclaviza a la Humanidad, creado por unas pocas familias, cabeza del Estado Profundo. “Estos pilares son Ciencia, Economía, Política y Religión; de ahí vienen las cuatro creencias limitantes más grandes: la ciencia es el no puedo, la religión trae el no creo, la política trae el no debo y la economía el no tengo”. Estas palabras pertenecen a un hombre latinoamericano entrevistado por el periodista Artur Wallace, de BBC Mundo.

-Un eventual triunfo electoral que en noviembre lleve a Joe Biden, marioneta del Estado Profundo, a la Presidencia de los Estados Unidos, no solo será el fruto de unas elecciones robadas, sino que conducirá al país a una era de comunismo, a la erradicación de los suburbios, al fin de la democracia y a la destrucción del sueño americano. Biden es manejado por el ex presidente Obama, quien, como se sabe, gobernó Estados Unidos de manera ilegal, pues no es estadounidense.

-Donald Trump es el único que se enfrenta al Estado Profundo y puede salvar al mundo de tanta maldad.

-Los miembros del movimiento Black Lives Matters y del grupo denominado Antifa son bandidos, saqueadores y vándalos, terroristas domésticos y brazo armado del Estado Profundo que quieren destruir el sueño americano, eliminar a la población blanca y llenar el país de viviendas de bajo costo, por lo cual deben ser eliminados por los Patriots (ese espectro de las milicias que lucharon contra los ingleses cuando la Guerra de las Trece Colonias y que, ahora, sacado del closet y convenientemente revitalizado, opera con impunidad contra manifestantes y contra todo aquel que se le antoje)

Esta lista puede crecer, pero por el momento advierto que las acotaciones entre paréntesis no forman parte de la narrativa en que aparecen, porque son mías.

El lector sensato reirá con algunas de estas narrativas, y al final se quedará tranquilo pensando que nadie con dos dedos de frente podría creer en semejante sarta de disparates. Pero… el biólogo Lyan Watson publicó en 1979 su obra Lifetide, en la que desarrolla la siguiente teoría: “Si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada, momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad. Esta teoría pasó a ser conocida tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono”, y según afirman expertos en diferentes disciplinas sociales, se le vio tomar cuerpo en el sorprendente resultado electoral que en 2016 llevó a la Presidencia de los Estados Unidos a un empresario multimillonario y showman sin experiencia política y que, fuera del círculo que podríamos llamar del dinero y de las revistas del corazón (se ha casado con dos supermodelos y una célebre actriz de cine), era un perfecto desconocido para el pueblo estadounidense.

¿Y de dónde provino esa Masa Crítica que, supuestamente, alcanzó con respecto a Donald Trump una conciencia más elevada que le permitió dar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad? Eso mismo se preguntan todas las grandes mentes especializadas en política en el mundo y en los Estados Unidos. Y aunque parece una pregunta que jamás podrá ser respondida satisfactoriamente, hay, sin embargo, algunas pistas.

