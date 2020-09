¿El futuro de la humanidad estará compuesto por adorables mentiras? (II)

Universo paralelo 4Chan

La llamada internet oscura o sumergida se suele representar como un iceberg cuya puntita sobresale del mar, pero mantiene debajo del agua el resto de su enorme masa helada. Se cree que la internet por la que navegamos las criaturas corrientes equivale a un 15 por ciento de la totalidad del iceberg. El lado oscuro de internet es el dominio de un tráfico que muchos de nosotros no somos capaces de imaginar. Alberga, por ejemplo, al fatídico servidor Tor, calificado como cybercriminal, entre otras cosas por crear virus que borran todos los datos de sus víctimas y exigir fantasiosas sumas en bitcoins a cambio de su devolución, aunque puede que ese sea el menor de sus delitos. En los poco iluminados ámbitos de esta internet se lleva a cabo todo tipo de mercadeo ilegal, desde venta de órganos, pornografía infantil, prostitución, contrabando de armas, expendio de droga en grandes cantidades, hackeo internacional a cualquier nivel, etc.

Acceder a la internet oscura no es tarea fácil, pero no es un mundo despoblado ni mucho menos, y tal vez a algunos lectores les sorprenda saber que los miembros de muchos de sus foros son, en su mayoría, adolescentes como el estudiante norteamericano supuestamente llamado Christopher Pool, alias Moot, quien con solo 15 años y experiencia como participante en varios foros sumergidos, creó en 2003, desde la privacidad de su habitación de adolescente, el sitio para muchos más famoso y espectacular de este inframundo: el imageboard 4chan (en japonés Cuatro Hojas), un tablón de imágenes calificado por algunos periodistas como “el foro más gamberro de internet”. Según afirmaciones hechas por Moot en entrevista a la prensa, su intención era crear un sitio para hablar de cultura japonesa, anime y manga, pero con el tiempo agregó tablones sobre “tecnología, deportes, fotografía, música, hentai, torrents, viajes, acondicionamiento físico, política, social, deportes, armas militares, etcétera, al igual que un tablón Random de temática libre”.[i] Sus miembros no están obligados a participar con sus nombres, correos o loggins. El animal totémico del sitio es el gato: uno de sus íconos visuales más conocidos es Pepe, la rana de sonrisa triste, y toda entrada es anónima. Hay moderadores voluntarios pero nadie conoce su identidad. Se llaman a sí mismos janitors, y confesarse uno de ellos implica ser expulsado de inmediato del sitio. Desde su creación ha sido uno de los foros de imágenes con más tráfico en Internet y sus memes han invadido los cinco continentes. La revista Time colocó a Moot en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2009, y otros medios han llegado a considerarlo el hombre más influyente del mundo. Ha impartido conferencias en importantes universidades estadounidenses y europeas y participado en foros internacionales. Goza de gran prestigio.

Ciertamente es un foro tan gamberro como simpático. Han llevado a cabo cruzadas muy serias contra el maltrato animal, han hackeado los correos privados de altas personalidades políticas, colocaron el signo de la swástica a la cabeza de “lo más buscado” en Google, y lo mantuvieron en esa condición hasta que Google se vio obligado a retirar la imagen. Viralizaron la fake news de la muerte por infarto de Steve Jobs, lo que tuvo por consecuencia que las acciones de su compañía cayeran bruscamente. Han atacado a Youtube inundándolo de videos pornográficos en represalia por retirar música o cerrar cuentas de usuarios. Falsearon el resultado de una votación en línea sobre el próximo escenario en que se presentaría el cantante Justin Bieber, y lo mandaron a Corea del Norte, y no contentos con ello, difundieron el rumor de que el cantante padecía cáncer y convencieron a sus fans de mostrar alguna señal solidaria, por lo que muchas de sus admiradoras subieron a las redes fotos de sus cráneos totalmente rapados. Han publicado gran cantidad de fotos de celebridades desnudas. Se aparecieron en librerías donde los fans de Harry Potter hacían fila para comprar el último libro y, megáfono en mano, les contaron a gritos el final de la obra… En fin, sus travesuras formarían una carretera que daría la vuelta al planeta probablemente más de una vez. Pero no todo el quehacer de 4Chan es tan inocente.

Anonymous

Paradójicamente, a pesar del indiscutible espíritu lúdico y que, en ocasiones —como el caso del personaje llamado Pedobear, un oso de moral muy poco recomendable—, cruza la línea de las actividades permitidas por la legalidad, 4Chan ha sido hogar de un activismo político muy liberal y a veces muy cercano a posiciones de izquierda, por lo que se les ha calificado como “terroristas domésticos” y “máquina de odio de Internet”. 4Chan fue (o es) el hogar del archiconocido y polémico grupo Anonymous, que libró una batalla digital sin precedentes contra el Estado Islámico borrando miles de cuentas de este grupo terrorista. Anonymous también creó el Proyecto Chanology, con el que el grupo se enfrentó a la poderosa Iglesia de la Cienciología, acusándola de secta y de implementar abusos psicológicos y de todo tipo contra sus miembros. Sus denuncias de esta institución fueron hechas desde videos con fondos de cielos nublados y voces filtradas que exponían ante el mundo el accionar oscuro de esa institución internacional y sus prácticas abusivas e ilegales. Atacaron sus sitios web, los inundaron de correos negros y finalmente los hicieron caer. Llegaron a protestar en las calles frente a los centros de esta iglesia portando pancartas y pidiendo a los choferes de vehículos que transitaban por esa ruta que hicieran sonar sus bocinas si no estaban de acuerdo con la Cienciología. Promovieron y lideraron importantes protestas públicas en muchas partes del planeta. La máscara plateada de Anonymous se volvió pesadilla implacable sobre muchas almohadas. El activismo de Anonymous, si bien nació en 4Chan, se expresa a través de otros sitios y tablones, aunque utiliza poco las redes como Facebook y Twitter. No tiene una estructura organizada ni jefaturas y sus miembros no obedecen a ninguna institución. Se ha dicho del grupo que es “la primera superconciencia basada en Internet”. En España se anunció la detención de tres de sus miembros, a los que la prensa llamó la cúpula de Anonymous, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Algo parecido ocurrió en Chile, Argentina y Colombia, donde en una operación coordinada por la Interpol, supuestos miembros del grupo fueron detenidos por “daños a instituciones y empresas”. En Brasil Anonymous hizo públicos los datos personales del presidente Jair Bolsonaro.

También denunciaron la red de tráfico de niños de Jeffrey Epstein, el magnate que tenía mansiones en Nueva York (su casa es la más grande de Manhattan), Florida (Palm Beach) e Islas Vírgenes, donde celebraba orgías con menores, e hicieron público su “libro negro” o agenda de contactos, en la que figura el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a quien denunciaron sin cortapisas como la mano negra tras el asesinato del pedófilo en la cárcel para evitar sus revelaciones. Este asunto de la red de tráfico de niños está vinculado a otra acción anterior de Anonymous: sus acusaciones a raíz de la muerte de Lady D, según ellos, hecha asesinar por la familia real británica por poseer información sobre la participación del príncipe Andrés en dicha red. El grupo también ha denunciado como asesinatos los supuestos suicidios de personalidades del mundo del entretenimiento y la cultura, entre ellos el celebérrimo cantante y bailarín afroestadounidense Michael Jackson.

