Cuba pasa revista a su programa de memoria histórica

El presidente Miguel Díaz-Canel pasó revista al Programa de memoria histórica en Cuba, en aras de preservarla y divulgarla, anunció este miércoles la Presidencia de la República en su página web.

No es solo conservar, no es solo preservar, no es solo incluso utilizar ese patrimonio en los trabajos más relacionados con la memoria histórica de Cuba, sino también cómo lo hacemos más visible a la población, más atractivo e interactivo, expuso Díaz-Canel.

En esta oportunidad, los participantes –incluido el primer ministro Manuel Marrero- analizaron el trabajo del Ministerio del Interior (Minint) y de la occidental provincia de Pinar del Río en la conservación de su patrimonio documental.

La cita, la víspera, retomó tales encuentros después del impase provocado por la pandemia de Covid-19, que cambió la agenda de trabajo del Gobierno cubano. La anterior se realizó en noviembre del año pasado.

El mandatario reconoció la cultura de trabajo del Minint, que fue de los primeros en preocuparse por conservar su historia, y del que llamó a aprender para seguir construyendo buenas prácticas.

Al referirse a formas atractivas para presentar al público sus archivos, Díaz-Canel ejemplificó con el Memorial de la Denuncia, un museo totalmente interactivo que muestra la historia de agresiones de Estados Unidos contra la nación caribeña.

En los archivos del organismo se encuentran más de 158 mil documentos, el 56 por ciento de ellos digitalizados.

Además cuentan con materiales audiovisuales inéditos de alto valor histórico y patrimonial, incluidos los de los sucesos de Tarará, en enero de 1992, cuando un grupo de personas asesinó a uniformados para robar embarcaciones en aras de llevarlas a Estados Unidos.

La directora del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Marta Ferriol, destacó los avances en la garantía y salvaguarda del patrimonio en todo tipo de soporte.

Igualmente, apreció la organización, digitalización y el uso de las fuentes documentales en consultas y referencias para la realización de audiovisuales y publicaciones, lo que constituye un ejemplo para otros organismos de la Administración Central del Estado.

Yoel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, apuntó que es imposible hacer la historia de la Revolución, e incluso la de antes de 1959, sin consultar la documentación que ha recopilado el Ministerio del Interior.

Entretanto, en Pinar del Río –la provincia más occidental del país- sus diferentes archivos cuentan con varios fondos, en general bien conservados.

Fuente: PL

imop/