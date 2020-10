Del primer debate entre Trump y Biden (+Video)

En el debate televisado entre el presidente de Estados Unidos y el aspirante republicano Donald Trump, y el postulante demócrata Joe Biden, no faltaron insultos, interrupciones ni gritos.

Cuando llegaron a la sala, los dos candidatos no se estrecharon la mano, por cuestiones sanitarias. Tampoco, en 2016, Trump extendió la mano a la entonces aspirante demócrata Hillary Clinton, quien por tres ocasiones debatió con Trump en aquel año y siempre pareció ganar. Luego perdió los comicios.

Durante el intercambio, Biden le espetó a Trump: “Todo el mundo sabe que eres un mentiroso”, esto después de que el republicano lo acusara de socialista. El demócrata le dijo payaso a Trump.

En varios momentos, los gritos y acusaciones de ambos casi no dejaron oír sus palabras.

Temas

Biden hizo referencia a los más de 200.000 muertos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, y le recordó su incompetencia al presidente de Estados Unidos. “Recomendó inyectarse lejía”, recuerda. “Fue sarcasmo”, contesta entonces Trump.

“Mucha más gente va a morir” si Trump sigue en la Casa Blanca, aseguró el demócrata. “No tiene ningún plan. No lo tenía en febrero aunque sabía que la enfermedad era letal y no lo tiene ahora”, remarcó.

Cuando se le preguntó a Trump sobre sus ataques al uso de la mascarilla, reaccionó: “Tengo una mascarilla aquí pero no la uso como él. Yo me la pongo cuando creo que la necesito, no como él, que puede estar hablado a 50 metros de la gente y ponerse una mascarilla gigantesca», replicó el aspirante republicano.

Trump insistió en presentar a Biden como “una marioneta en manos de las facciones más radicales” de formación política. “El Partido Demócrata ahora soy yo”, respondió el exvicepresidente ante las provocaciones del actual presidente. «¿Te vas a callar?”, preguntó Biden en uno de los momentos del intercambio, molesto por la postura grosera de Trump quien eludió preguntas sobre sus declaraciones fiscales con declaraciones generalistas acerca de la cantidad de impuestos que paga, sin responder a si realmente pagó solo 750 dólares en los años 2016 y 2017 tal y como afirma el periódico The New York Times, que publicó una investigación al respecto.

Biden también reprochó a Trump que haya llamado perdedores y fracasados a los caídos en combate -según aseguró recientemente la revista The Atlantic-. Recordó a su difunto hijo que sirvió en Irak, algo que sirvió para que Trump le mencionara a su otro hijo, Hunter, y recordara que fue expulsado del ejército por consumo de estupefacientes. “Mi hijo, como tanta gente que conocemos, tuvo problemas con las drogas. Lo ha superado. Y estoy muy orgulloso de él”, replicó Biden al tiempo que afirmó que Trump es “el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás”.

Sobre el tema de las protestas sociales contra el racismo y la violencia policía, el presidente estadounidense dice que ese “no es un problema de la derecha sino de la izquierda”, a pesar de que el propio Buró Federal de Investigaciones (FBI) admitiera recientemente que el supremacismo blanco y los grupos de extrema derecha son la principal amenaza nacional.

Con relación a las elecciones del 3 de noviembre y sus resultados, Trump volvió a decir algo preocupante: “si veo que se manipula decenas de miles de votos, no puedo aceptarlos”. Cabría entonces preguntarse ¿aceptará el republicano los resultados de los comicios si les son desfavorables? Biden, por su parte, aseguró que sí los aceptará y no se declarará vencedor antes de que haya resultados oficiales.

Repercusiones

“En realidad -señala Jake Tapper en la cadena CNN-, no ha sido un debate, ha sido una desgracia”.

En The New York Times, Lisa Lerer asegura: “les puedo decir quién es el perdedor de este debate: los votantes”.

Para el periodista de la cadena ABC, George Stephanopoulos: “Del feo intercambio de anoche había pocas cosas buenas que decir. Es el peor debate presidencial que he visto en mi vida”.

Por último comenta el analista de la BBC, Anthony Zurcher, que Biden salió mejor parado, «aunque sea solo porque su objetivo principal era demostrar a los estadounidenses que podía resistir la presión”.

Algunos observadores dudan que se vayan a celebrar los dos debates entre los aspirantes que están programados hasta el tres de noviembre.

Ambos candidatos tienen previsto este miércoles sus campañas por los estados del Medio Oeste, región clave para las venideras elecciones. Trump va hoy a Minnesota, un estado que perdió en 2016. Biden, por su parte, hará hoy un recorrido en tren por Ohio y Pensilvania.

Fuente: Radio Rebelde

imop/