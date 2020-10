Frente a la pandemia próximas etapas exigen mayor compromiso

A elevar la responsabilidad individual y familiar por la salud en las próximas etapas, llamó el presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Luis Antonio Torres Iríbar en encuentro de seguimiento al enfrentamiento de la COVID-19 en La Habana.

«Las personas juegan un papel esencial para no enfermar y no transmitir la enfermedad, mientras no esté lista una vacuna. El país tiene quedar servicios, producir y exportar, pues la vida tiene que seguir», enfatizó Torres Iríbar.

Actualización de situación epidemiológica

El día 29 de septiembre, en los laboratorios de la capital se procesaron un total de dos mil 884 PCR, de ellos se confirmaron 10 casos positivos, de ellos nueve cubanos y un extranjero residente temporal, informó el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud.

Los casos confirmados corresponden a Centro Habana (2) y La Habana Vieja, Regla, Diez de Octubre, Boyeros, La Habana del Este, San Miguel del Padrón, Cerro, La Lisa y Plaza, con uno cada uno.

En el día, seis casos tienen fuentes de infección demostrada, que son contactos de casos positivos. Al cierre del día la capital acumulaba tres casos sin fuente de inspección demostrada, por lo que se continúa trabajando para encontrarlas, dada la importancia que estás representan para la contención de la epidemia.

En el encuentro se analizaron al detalles los eventos que se trabajan en la ciudad, en los que se trabaja con seriedad hasta garantizar su cierre seguro cuando corresponda.

Según explicó la doctora Yadira Olivera, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología, y Microbiología, en la ciudad se mantienen activos seis eventos: uno en Regla (Empresa Constructora de Obras para el turismo, ECOT), dos en Diez de Octubre (Luyanó y Lawton), uno en Cerro (Centro elaboración Chefpaq), uno en Centro Habana (área de salud de policlínico Manduley) y uno en La Habana Vieja (INDAL).

En la capital se acumulan 104 controles de focos, con medidas de refuerzo, se cierran dos y se abren otros seis.

De acuerdo con el doctor Fernando Trujillo Sánchez, fueron ingresados en el día 731 pacientes, en los hospitales y centros de sospechosos 297 y para contactos 434. Fueron egresados 518 pacientes, de los hospitales y centros de sospechosos 172 y de contactos 346, de ellos cuatro pacientes recuperados.

Se mantienen ingresadas dos mil 989 pacientes, de ellos dos mil 225 en vigilancia, 468 sospechosos y 282 confirmados.

En el encuentro se evaluaron las ventas en las tiendas y el resultado de las acciones para el enfrentamiento a los coleros, así como la entrada de vehículos a la ciudad, fundamentalmente de Artemisa y Mayabeque, a la vez que disminuyen las salidas de la ciudad.

Igualmente, se indicó iniciar acciones de coordinación y preparación integral para la desinfección de instituciones educacionales -que funcionan hoy como centros de aislamiento-, para anticiparse al momento en que se anuncie la reanudación del curso escolar.

Según Orestes Llanes, coordinador de programas de fiscalización y control del gobierno de la ciudad, en la jornada de ayer se impusieron 353 multas por el Decreto 14/2020. Desde el inicio de la aplicación de ese decreto, se han aplicado por este concepto 17 mil 272 multas. Del total han sido pagadas 10 mil 238 y duplicadas dos mil 333.



El presidente del CDP destacó la preocupación del Estado por la salud de la población durante más de seis meses y reconoció tanto la disciplina de la mayoría de la población, como la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria en los diferentes momentos de enfrentamiento a la COVID-19, y de los diferentes grupos creados en los territorios para atender esta situación.



A su vez, reiteró la importancia de la responsabilidad individual, familiar, institucional y comunitaria en todo momento.





Fuente:Tribuna de La Habana/mm