2 de Octubre.

1938. Nace en La Habana Sergio Ángel Chaple Mesa.

En su quehacer profesional fue un ensayista, investigador, crítico literario y narrador. Trabajó en el Instituto de Literatura y Lingüística del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (antes Academia de Ciencias), donde a partir de 1981, año en que se realizó por primera vez la categorización del personal científico, fue Investigador Titular. Entre 1977 y 1980 se desempeñó también como Director Nacional de Literatura en el Ministerio de Cultura, en el cual fungió, además, como Secretario de la Comisión Nacional de Literatura, Asesor de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, miembro de la Comisión Nacional Organizadora del Seminario Juvenil de Estudios Martianos,, de la Comisión Nacional del Consejo Popular de la Cultura, y organizador y presidente de los Encuentros Nacionales de Talleres Literarios.

Fue miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Sociedad Económica de Amigos del País. OK ECURED

1963. El Comandante en Jefe Fidel Castro pronuncia un discurso en el teatro Chaplin, hoy Karl Marx, dirigido a los alumnos de escuelas auxiliares de administración. Expresa: “Ustedes fueron seleccionados para determinadas tareas, para cumplir determinadas misiones. Por eso, hace algo más de un año se organizaron las escuelas, que en un principio íbamos a llamarlas Escuelas de Administración de Empresas Agrícolas; después nos pareció que no debíamos llamarlas Escuelas de Administración, sino que debíamos llamarlas Escuelas de Auxiliares de Administración. ¿Por qué? Porque nos parecía a nosotros más sano, más saludable y más idóneo para la formación mental de ustedes, que no se fueran a hacer la idea de que se iban a convertir en administradores por el solo hecho de haber aprobado los cursos de la escuela, y para que no se les fuera a adaptar la mente a eso, y no pensaran que ustedes iban a recibir fácilmente una responsabilidad de ese tipo”.

imop/