El Son cubano ya tiene su día

Saldando una deuda antigua y en consonancia con el reclamo de músicos, intelectuales y bailadores de Cuba y el mundo, se ha declarado al 8 de mayo como día del Son Cubano.

La fecha se corresponde con el natalicio de Miguel Matamoros y Miguelito Cuní (dos de los más importantes músicos cubanos de todos los tiempos), siendo esta una acertada decisión.

En busca de una voz autorizada en temas relacionados con la creación musical de esta nación dialogamos con el maestro Joaquín Betancourt, prestigioso intelectual cubano, defensor y promotor de la idea.

«Esta declaración tiene un significado que va más allá de la música, en mi entender tiene un significado patriótico porque, desde su aparición, el Son ha acompañado a todos los acontecimientos y momentos trascendentales de la historia política y social de este país», enfatizó el Premio Nacional de Música.

«…considero que ese reconocimiento debió haber llegado hace mucho tiempo, ya que es uno de los géneros que ha servido de bandera cubana en el mundo, pero más vale tarde que nunca, como reza en un viejo proverbio.

Que bueno que la declaración llegó en este momento en que el mundo atraviesa por una compleja situación sanitaria, y en la que han estado muy presentes los defensores de ese género en Cuba y otras latitudes.

Este momento ha servido para que reflexionemos sobre muchas cosas relativas a los diferentes aspectos de la vida, y los cubanos también hemos pensado en nuestras tradiciones musicales y en especial en el Son…».

Haciendo referencia al aporte de este género a la música internacional el prestigioso productor musical y director de orquesta comentó lo siguiente:

«…es un género que ha hecho aportes decisivos a la música del mundo, desde la de concierto hasta la que hacen hoy los más jóvenes.

«Es un gran incentivo y reconocimiento para tantos y tantos músicos que han dado hasta su vida por el Son, porque hubo momentos en que muchos continuaron defendiéndolo, aún en condiciones deplorables desde el punto de vista económico o de salud».

La oportunidad fue propicia para conocer también su criterio sobre la actualidad de este género, sobre lo que el Maestro apuntó:

«Las opiniones que sentencian al pasado a los géneros tradicionales no son exclusivas de este país, de eso he sido testigo a través de los viajes que he hecho por varias naciones.

Es un fenómeno que no es nuevo, en todas las épocas los jóvenes han considerado, erróneamente, como «vieja» la música que los ha precedido.

Cuando surgió el Cha cha cha muchos decías que el Danzón era obsoleto, igual le sucedió al primero con la aparición del Mozambique, y así sucesivamente.

Pero la música de valor es la que prevalece en la memoria de los pueblos, pero es válido reconocer que mucha buena música es considerada tradicional por no ser creada en la contemporaneidad, pero eso no es sinónimo de obsolescencia.

Lo más autóctono de la creación musical es y será siempre la base para lo que creamos los que ahora y después se involucran en este arte, porque para que haya un después tiene que haber un antes.

Pero a los jóvenes hay que darles la oportunidad de reflexionar al respecto, yo también fui joven y cometí errores en la valoración de muchas cosas que después aprendí a apreciar en su justa medida…».

Con el reconocimiento al género cubano se halaga también el quehacer de las generaciones que han pasado por los Septetos Habanero e Ignacio Piñeiro, al maestro Alberto Álvarez, Félix Chapotín, y toda la estela de defensores que en el mundo le han consagrado su vida y su obra.

