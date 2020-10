¿Qué sabemos sobre la Giraldilla?

Es paradójico que los cubanos solo sepamos sobre la Giraldilla, célebre y pequeña estatua de mujer que adorna la cúpula de la torre del castillo de La Fuerza, que fue una dama española casada con el conquistador Hernando de Soto, muerto de fiebres en La Florida mientras corría locas aventuras en busca de la Fuente de la Juventud —o al menos eso cuenta la leyenda—, y ella esperó su regreso durante años vigilando el mar desde lo alto del torreón. Pero hay mucho más.

Quienes hayan visto el serial Isabel, de Netflix, sobre la vida de la gran reina castellana Isabel de Castilla, esposa del rey Fernando de Aragón, conocidos ambos como los Reyes Católicos que financiaron a Cristóbal Colón y su descubrimiento del Nuevo Mundo, habrá reparado, sin duda, en el personaje de Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya y Peñaloza y más tarde protectora de Colón, interpretado por la actriz Ainhoa Santamaría. Beatriz fue dama y amiga íntima de Isabel desde que ambas eran niñas y la princesa vivía en el castillo de Arévalo bajo el cuidado su madre. Siguió a Isabel a todas partes mientras esta huía siempre para evitar caer en manos de los partidarios de su hermana Juana, presunta heredera de la corona de Castilla, y se mantuvo a su lado cuando Isabel triunfó sobre sus enemigos y ocupó el trono. Fue su consejera, su más fiel compañía, y su influencia en la Corte era tal que que se corrió entre el pueblo una especie de coplilla que rezaba: “Después de la reina de Castilla, la Bobadilla”. Muy joven se desposó con Andrés de Cabrera, mayordomo de Palacio, custodio del Tesoro Real y judío converso con lazos familiares estrechos entre los jefes de las aljamas o juderías de Castilla. Andrés de Cabrera, muy leal a la reina, terminó siendo expulsado por los Reyes Católicos de las tierras castellanas junto con su pueblo, en lo que se conoce como la diáspora de Sefarad. Beatriz tenía un hermano, Francisco de Bobadilla, Comendador de la Orden de Calatrava y conquistador de Granada, cuya hija fue Isabel de Bobadilla y Peñalosa, por tanto sobrina de doña Beatriz. Esta Isabel tuvo una hija del mismo nombre, quien se desposó con el conquistador Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias Dávila, destacado noble castellano Gobernador de Castilla de Oro y Nicaragua. De ese matrimonio nació en 1505 Isabel, también llamada Inés y Leonor, nuestra Giraldilla.

Isabel fue conocida desde muy joven por su belleza, discreción e inteligencia. Contrajo matrimonio a los 22 años, en 1537, con don Hernando de Soto, conquistador español que había estado en Perú a las órdenes de Francisco Pizarro. Este matrimonio llama la atención porque Isabel poseía una enorme fortuna familiar, tierras, propiedades, villas, joyas, y tenía una excelente ubicación en la Corte de Castilla, mientras don Hernando era un hidalgo extremeño que hizo fortuna con su espada. Isabel no necesitaba hacer un casamiento de interés, por lo que muy probablemente se trató de una unión por amor, como ya venía ocurriendo en la Corte castellana con el casamiento de la propia reina y el de doña Beatriz.

Don Hernando debió ser una personalidad peculiar. Deslumbrado con las riquezas del Cuzco, fue uno de los poquísimos conquistadores que, luego del cautiverio del Inca Atahualpa, tomó partido por él, lo visitó muchas veces en prisión y mantuvo con este desgraciado príncipe del Nuevo Mundo una estrecha amistad que le valió ser alejado por Pizarro para impedir que sus sentimientos y sentido del honor interfirieran en los planes del siniestro conquistador para deshacerse del Inca. Aunque después llegó a ser teniente gobernador general de esa ciudad, se retiró a España en 1536, propietario ya de una fortuna valuada en 1500 pesos oro. Se instaló en Sevilla, donde conoció, cortejó y contrajo nupcias con su primera y única esposa.

Además de sus recuerdos sobre la suntuosidad y riqueza del imperio inca, llegó a manos de don Hernando un informe escrito por el explorador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los cuatro sobrevivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a La Florida. Cuenta la leyenda que don Hernando soñaba con encontrar la Fuente de la Juventud y las siete ciudades de Cibola, mitos contados por nativos de aquellas tierras a misioneros cristianos que los difundieron a su regreso a España. No hay que olvidar que, en su tiempo, en las Cortes europeas aún eran lecturas de referencia las novelas de caballería. Tal vez don Hernando poseía mucha imaginación y un espíritu aventurero y romántico, pero no es menos cierto que la posibilidad de hacer grandes descubrimientos que le igualaran a Hernán Cortéz y Pizarro también le atraía. Quién sabe cuáles eran sus pensamientos.

Poco después de su matrimonio con Isabel, don Hernando solicitó y le fue otorgada una entrevista con el emperador Carlos V de España y Alemania, hijo y heredero de los ya fallecidos Reyes Católicos. Don Hernando habló al Emperador de sus propósitos y afirmó que su intención era conquistar, colonizar y pacificar aquellos territorios desconocidos. Carlos lo nombró Gobernador de la isla de Cuba y Adelantado de La Florida y, además, le prometió que, en caso de éxito, sería dueño de un inmenso territorio, prácticamente todo lo que había al norte del entonces virreinato de la Nueva España. Con comprensible y ardoroso entusiasmo, don Hernando vendió gran parte de sus bienes y regresó al Nuevo Mundo dispuesto a sufragar de su propia bolsa los gastos de la expedición con que soñaba.

La pareja llegó a Santiago de Cuba el 7 de junio de 1538, con treinta embarcaciones, 930 hombres y magníficos caballos. De Soto traía, además, el honor de ser el primer Gobernador de Cuba nombrado directamente por el Emperador, pues aquel cargo había sido, hasta entonces, responsabilidad del Virrey de Santo Domingo. Su primera decisión en tierra cubana fue trasladarse de inmediato a la villa de San Cristobal de La Habana, puerto más cercano a La Florida y, por tanto, más conveniente a sus intenciones. Don Hernando viajó por tierra, habiendo querido evitarle a su esposa los peligros e incomodidades de una ruta aún sin pacificar y con clima extremo. Isabel siguió a su esposo por mar con una flota de cinco naves. Llevaba consigo como asesor a Bartolomé Días, al que se unió en La Habana, en idéntica función, el prestigioso vecino fundador Juan de Rojas, cabeza de una de las más ilustres familias de conquistadores asentadas en la villa.

Una de las primeras órdenes de don Hernando en San Cristóbal fue dar autorización al capitán de ingenieros Mateo Aceituno para reparar la villa y sus entonces aún muy escasas defensas, y construir el castillo de la Fuerza, hoy conocido como La Fuerza Vieja, destinado a ser desde entonces residencia permanente del Gobernador de Cuba. También ordenó construir una casa donde él y su esposa habitarían hasta que la fortaleza estuviese terminada.

En mayo de 1539, apenas dos años después de su matrimonio y uno de residir en La Habana, don Hernando delegó su cargo de Gobernador de la isla de Cuba en Isabel de Bobadilla, para lo cual otorgó ante escribano un poder general a favor de su esposa, donde le legaba, además, la cuantiosa cifra de 300 000 maravedíes que debía dividirse en dos partes, una para disfrute de doña Isabel por todo el tiempo de su vida “y la otra para dotar cada año a tres doncellas huérfanas y pobres, hijasdalgos, lo que dará cumplimiento mi esposa a quien ella nombrase». Como marido cabal, se preocupó por asegurar el futuro de su mujer. Hecha esta especie de testamento, que hace pensar en dudas de don Hernando sobre la posibilidad de regresar con vida de su expedición, se despidió de Isabel y levó anclas hacia La Florida con 700 hombres, 24 sacerdotes, 9 naves, y 220 caballos. Si como todo parece indicar este matrimonio fue por amor, es de suponer el estado de desolación, incertidumbre y tristeza en que quedaría la nueva Gobernadora de Cuba.

Don Hernando tocó tierra al sur de lo que es hoy Tampa, lugar al que bautizó como Espíritu Santo. Llevaba toneladas de equipo logístico entre armas, municiones, herramientas y cañones, además de perros y cerdos. En su tripulación venían sacerdotes, artesanos, ingenieros, granjeros y comerciantes, necesarios para construir y mantener fuertes a lo largo del camino que los expedicionarios fueran dejando atrás en los territorios conquistados. A pesar de la guía de Juan Ortiz, un español capturado por los nativos durante la expedición de Narváez y quien logró huir y unirse desde el principio a las fuerzas de don Hernando, este y sus hombres, la mayoría de los cuales nunca antes había salido de España, sufrieron una fuerte decepción al no encontrar las maravillosas y ricas ciudades que esperaban hallar, sino una geografía erizada de pantanos infestados de mosquitos, donde los españoles se asfixiaban durante la marcha en aquel horrible calor impregnado de humedad.

Una vez más dio pruebas don Hernando de ser un hombre raro para su época y para su clase social: no capturó nativos para utilizarlos como trabajadores y guías, no permitió violaciones de mujeres ni saqueó aldeas en busca de alimento para sus hombres y caballos, como sí lo había hecho su antecesor Narváez. Pero instaló cruces cristianas en los lugares sagrados de los indios, y, para asegurar el desarrollo de la expedición, tomó cautivos a algunos jefes de tribus. Todo ello soliviantó a los nativos y complicó el avance de la expedición. Los españoles comenzaron a pasarla mal y tuvieron que comerse sus caballos para sobrevivir, porque los cerdos habían tenido que negociarlos con los nativos.

La expedición continuó su camino por Las Carolinas, Georgia y Alabama, buscando con afán un oro que se esfumaba ante sus ojos, dejando siempre en su lugar pepitas de cobre sin valor. En 1540, en el norte de Alabama, encontraron la ciudad de Mabila, fuertemente fortificada, que su cacique defendió heroicamente hasta que no quedó ni un solo guerrero nativo con vida. De Soto perdió algunos soldados y casi todos los españoles resultaron heridos. Muchos murieron días después. Perdió 40 caballos y sus hombres casi todo su equipo de batalla. Reanudaron la marcha, pero a partir de ese momento fueron atacados sin cesar por los nativos organizados en guerrillas.

En 1541, tras varios malos encuentros con los indígenas, durante los cuales sus tropas quedaron muy disminuidas, sin equipo y totalmente desmoralizadas, llegó al río Missisisppí, siendo el primer europeo en avistarlo. Fuertemente custodiado por los indígenas, don Hernando, aún ilusionado con sus fantasías de grandes ciudades, demoró 40 días para lograr cruzarlo, y desde su margen opuesta continuó su marcha por los territorios que hoy conocemos como Arkansas, Oklahoma y Texas. Sin la guía de Juan Ortiz, muerto en combate, don Hernando y sus expedicionarios tuvieron que regresar a la otra orilla del Mississippí, donde lo atacaron las fiebres del pantano. Murió de ellas en mayo de 1542. Como los nativos lo creían inmortal, los españoles, para ocultarles su muerte y ganar tiempo para escapar, envolvieron el cuerpo en mantas que rellenaron con arena, y en la oscuridad de la noche lo hundieron en el lecho del río, donde la corriente lo arrastró con rumbo desconocido. Nunca se hallaron sus restos, e incluso los arqueólogos de hoy solo han podido identificar con certeza uno solo de los lugares por donde pasó la malhadada expedición de don Hernando de Soto. Tras muchas penalidades, los 300 sobrevivientes lograron regresar a México en 1543.

Se supone que desde su partida hasta el momento en que recibió de México la noticia definitiva de la muerte de su esposo, Isabel de Bobadilla esperó cada día y cada noche el regreso del amado, aunque tal vez no lo hizo desde el torreón de La Fuerza, sino desde la casa que don Hernando le hizo edificar antes de su partida y donde aún residía cuando quedó viuda.

Isabel fungió como Gobernadora y Capitán General de la isla de Cuba desde 1539 hasta 1544, y fue la única mujer que ostentó tan alto cargo durante los cuatro siglos que España gobernó en Cuba. Dicen que lo hizo con sabiduría y equidad y aumentó prudentemente su fortuna sin empobrecer la villa. En enero de 1544 tenía a su servicio particular y el de sus fincas once esclavos, cifra elevada para la época. No es cierto que muriera de dolor tras conocer la muerte de su esposo. Con su fortuna aún más acrecentada por su viudedad, regresó a España junto a su familia, donde murió en 1946 a la muy temprana edad de 31 años, aunque la fecha no pueda asegurarse con total certeza.

Tampoco es posible estar seguros de si el almirante Juan de Bitrián y Viamonte, Gobernador de Cuba entre 1630 y 1634, ordenó que la imagen de doña Isabel de Bobadilla fuera esculpida en bronce para perpetuar la historia de sus amores y su fidelidad o para honrar la memoria de su sabio gobierno. Posiblemente lo hizo por las dos razones, igual de relevantes. La obra original se encuentra convenientemente protegida en el Museo de la Ciudad.

