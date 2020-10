Con entusiasmo abraza La Habana nueva etapa docente

En el vórtice del control de la situación epidemiológica, La Habana reinicia el próximo 2 de noviembre el curso escolar 2019-2020. La máster en ciencias Yoania Falcón Suárez, directora provincial de Educación en la capital, ofreció a los lectores de Tribuna de La Habana, particularidades de esta apertura en condiciones diferentes, que demanda un permanente control y rigor de las medidas higiénico sanitarias.

“Se extenderá durante cinco semanas; las dos primeras para la preparación del diagnóstico y la entrega de trabajos por parte de los estudiantes; la tercera estará dedicada a evaluaciones y la cuarta y quinta para revalorización y extraordinarios.

“Arribar a esta fecha significó la entrada de profesores a las escuelas desde el 5 de octubre. Desde el 21 y hasta el 25 están llegando los de otras provincias; son unos 3 000, y la mayoría brinda su apoyo desde hace varios años, mientras que otros son nuevos.

Yoania Falcón, directora provincial de Educación Foto: Lissette Martín

¿Está cubierta la totalidad de la plantilla para asegurar la cobertura docente?

–La provincia tiene una plantilla de 20 756 profesores y hay 18 953. Para paliar el déficit aplicamos alternativas como contratos por hora, incremento de carga docente y de la relación docente-niño; presencia de especialistas de la producción y los servicios en las escuelas técnicas y de oficios, por citar algunas”.

“En la primera infancia, es decir círculo infantil, hay carencia de educadoras y auxiliares pedagógicas, lo que afecta el otorgamiento aún disponiéndose de las plazas; en los quince municipios de La Habana existen las escuelas Vilma Espín, para las muchachas desvinculadas que deseen optar por la especialidad”, dijo tras asegurar que no perderán la plaza, aquellas madres que prorrogarán la entrada de sus hijos a esas instituciones.

¿Cómo han encarado los problemas constructivos y de otra índole?

-De las 1 209 instituciones escolares de todos los niveles educativos radicadas en la capital, hay 135 diagnosticadas con problemas, por ejemplo, con el abasto de agua, déficit en la cantidad de lavamanos por niños y demás detalles en los cuales ya se ha estado trabajando sin descanso. De igual manera se atiende la situación del enyerbamiento en los centros; unos requieren de fuerza especializada para la chapea por la gran cantidad de áreas; otros pueden resolverse con los propios trabajadores y la comunidad.

“Con el apoyo de fuerzas constructoras y varias cooperativas no agropecuarias se enfrentan los problemas identificados para poder estar listos cuando se reanuden las clases. Aún durante las anteriores fases de la COVId-19 no se paralizaron las acciones, pues la provincia continuó el plan de mantenimiento y reparación de 150 centros.

“Pero no significa que no hayan afectaciones, y las mayores recaen en la carpintería y la manta impermeabilizante; se revisaron los centros más comprometidos por problemas de filtraciones y la decisión fue utilizar el D-10, producto que si bien no tiene el mismo tiempo de duración de la manta, logra alargar la vida de la cubierta hasta resolver lo definitivo. Aquellos planteles donde no se pueda terminar por carpintería, pero no afecte para iniciar el curso, serían los primeros incluidos en el plan de mantenimiento del próximo año.

“Un fuerte trabajo, con soluciones apremiantes, se necesitó realizar en varios centros por parte de saneamiento básico de Aguas de La Habana, para sustituir tuberías, solucionar redes hidráulicas muy afectadas por obstrucciones o afectaciones por raíces de árboles”.

En La Habana se han intervenido las 11 villas de profesores generales integrales utilizadas como centros de aislamiento de contactos de casos positivos a la pandemia o sospechosos, y nuevamente se les pasa la mano para entregarlas en mejores condiciones, a la par de que el personal de Salud higienizó totalmente los lugares con los productos y equipos establecidos.

¿Quién vela por la calidad de los procesos constructivos?

-El primer inversionista de la escuela es su Director, llamado a revisar el cumplimiento con calidad de lo que se esté haciendo; súmale a ello que cada centro tiene funcionarios a diferentes niveles encargados del seguimiento de las obras.

“Resulta muy importante que en esta etapa la comunidad se una y apoye a las tareas de la escuela, se acerque a los trabajos de higienización y embellecimiento. También que una vez iniciado el curso no falte el apoyo de la familia, y que todos los maestros y trabajadores de las instituciones hagan valer las indicaciones sanitarias.

La directora provincial puntualizó que la semana próxima habrá reuniones con los padres para explicar la organización del proceso, y la estructuración de horarios alternos a fin de evitar coincidencias de muchos estudiantes en el recreo o el momento del almuerzo. Parte de los alumnos de Secundaria Básica, del Preuniversitario y de la Educación Técnica y Profesional asistirá en la mañana y otros en la tarde; solamente los de Primaria y la Educación Especial permanecerán a tiempo completo.

Insistió en que la ayuda de la familia es decisiva para que en las escuelas no exista ningún brote y recordó que desde el 23 de marzo los círculos infantiles han funcionado sin contratiempos, igual que los hogares de niños sin amparo familiar.

“Nuestros planteles no pueden funcionar como hasta ahora lo hicieron”, sentenció.

Más adelante hizo referencia a que de las 456 primarias radicadas en la capital 149 son casas adaptadas con locales muy pequeños. Ello ha significado la apertura de 806 grupos nuevos y cada uno tiene su maestro, gracias a la incorporación de docentes desvinculados del sector en los diferentes niveles educacionales.

Yoania Falcón reiteró que en el caso del Instituto Vocacional de Ciencias Exactas –IPVCE Vladimir Ilich Lenin, este año, por única vez, no habrá pruebas de ingreso, sino por el escalafón. La escuela también está en un proceso de reparación y mantenimiento que abarcan por ejemplo, los dormitorios que acogerán a quienes continúan, y en el caso de los nuevos ingresos en diciembre se están haciendo construyento otros, con instalaciones hidrosanitarias y demás elementos de estreno. “Ahora toca exigirles su cuidado, pues no siempre es el mejor”, aseveró.

Al referirse al otorgamiento a nivel municipal de las especialidades de técnico medio y obreros calificados, señaló que está previsto para la segunda semana de noviembre y las que se conceden a nivel de escuela en la tercera. Una vez concluido, se determinará cómo será el proceso de inicio del curso escolar, a partir de que los estudiantes deben entrar los domingos y salir los viernes en la tarde.

En cuanto al reinicio para los continuantes, informó que durante noviembre se adoptarán alternativas a partir de valorar si permanecerán todo el mes en la escuela o tendrán entradas y salidas sobre la base del proceso de evaluaciones que todavía restan.

“Creo que en La Habana se ha abrazado con mucho entusiasmo esta nueva etapa docente», concluyó Falcón Suárez.

fuente: Tribuna de La Habana/mm