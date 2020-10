En la terrorífica y nunca imaginada madriguera del Conejo Blanco

Creyendo como ustedes que la religión es un asunto que ha de quedar únicamente entre el hombre y su divinidad, que él no debe rendir cuentas a nadie por su fe o su devoción, que los poderes legítimos de gobierno sólo tienen alcance sobre las acciones, y no sobre las opiniones, contemplo con soberana reverencia el acto de todo el pueblo americano que declaró que su «legislatura» debería “no hacer leyes que establezcan oficialmente una religión, ni prohíban el libre ejercicio de la misma”, levantando así un muro de separación entre Iglesia y Estado. Adhiriendo a esta expresión de la suprema voluntad de la nación en nombre de los derechos de conciencia, veré con sincera satisfacción el progreso de aquellos sentimientos que tiendan a restituirle al hombre todos sus derechos naturales, convencido como estoy de que no hay derecho natural que se oponga a sus deberes sociales. (Thomas Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos de América, uno de los Padres Fundadores de esa nación y principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776. [2]

El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni pondrá cortapisas a la libertad de expresión o de prensa, ni coartará el derecho de las personas de reunirse en forma pacífica y de pedir al gobierno la reparación de agravios. (Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 1787)

Pocas personas conocen que en La Casa Blanca existen dos oficinas vinculadas con iglesias evangélicas fundamentalistas que lo mismo ejecutan tareas internas para manejar a la sociedad, sobre todo en materia electoral, que desarrollan actividades propias de la política exterior. Me refiero a Capitol Ministries, fundada por Ralph Kim Drollinger, que cada semana imparte cursos de formación bíblica al personal de la mansión presidencial, y la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca, dirigida por el pastor de origen cubano Mario Bramnick. (Natalia Viana, The Guardian)

Todavía creemos que la derecha cristiana es solo un grupo de interés que trabaja para proteger sus valores. No obstante, el movimiento nacionalista cristiano de hoy es autoritario, paranoico y patriarcal en su núcleo. No están peleando una guerra cultural. Están atacando de manera directa a la democracia misma. Lo quieren todo. Y en Trump han encontrado a un hombre que no solo sirve a su causa, sino que satisface sus ansias de un cierto tipo de liderazgo político. (Katherine Stewart, experta en religión y periodista de The New York Times)

Un poco de historia

La idea del Estado laico (no dirigido por un jefe religioso ni por un colegio sacerdotal, sino por uno o varios gobernantes seculares o de carácter civil) nació del Humanismo Renacentista como consecuencia de una evolución sustancial del pensamiento grecolatino, pero tendrían que pasar aún unos siglos antes de que la revolución protestante desatada en Europa por Lutero y Calvino hiciera huir al Nuevo Mundo a hombres y mujeres que escapaban de las persecuciones religiosas. Aunque los puritanos calvinistas del Mayflower no fueron los primeros europeos en arribar a las costas de lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos, la tradición los tiene por fundadores de esa nación. Los viajeros desembarcaron el 21 de noviembre de 1620 y trazaron los principios para la vida en la comunidad que querían fundar sobre criterios democráticos y de respeto para las creencias religiosas individuales. Este acuerdo pasó a la Historia como el Pacto del Mayflower. Fundaron la colonia de Plymouth, la semilla de Nueva Inglaterra y de la futura democracia estadounidense.

Otras colonias nacerían después con diferentes orientaciones religiosas, desde católicos hasta anglicanos, luteranos y bautistas, a los que con el tiempo se irían uniendo metodistas, menonitas, presbiterianos, episcopales etc., hasta llegar, a finales del siglo XIX y principios del XX, a los pentecostalismos. Quienes profesan hoy cualquiera de las confesiones derivadas del protestantismo son llamados evangélicos. La diversidad entre las confesiones protestantes y las ramas que se derivan de cada una de ellas hacen del árbol del protestantismo un follaje a menudo difícil de entender para quienes no se mueven dentro de él.

En 2015 había 600 millones de evangélicos en todo el mundo; en 2017 ya eran alrededor de 630 millones, y su crecimiento no se detiene. Los pentecostales constituyen en la actualidad la mayoría de los evangélicos, por lo que me referiré a ellos más que a ninguna otra confesión evangélica. Debo aclarar que no debe verse el pentecostalismo como una enorme masa homogénea, pues ha tenido diferentes etapas y muchas derivaciones, pero no es mi intención hacer aquí un estudio detallado de su evolución.

Los últimos pentecostales se constituyeron en los Estados Unidos entre1940 y 1950, y hoy se les conoce como iglesias carismáticas o neopentecostalismo. Como todas las confesiones protestantes, el pentecostalismo se caracteriza por su interpretación literal de la Biblia, su no reconocimiento de un líder mundial y único a la manera del Papa que sea intermediario entre el hombre y lo sagrado, su práctica del bautismo por inmersión, la inclinación de sus miembros a establecer una relación personal con Jesucristo, su severo código moral que proscribe el aborto y la homosexualidad entre otros tabúes sociales, su prédica constante sobre los poderes de Satanás, y una particularidad: el “don de lenguas”, que consiste en la capacidad que manifiestan algunos creyentes de hablar idiomas desconocidos cuando caen en estados extáticos o estados alterados de conciencia, don que supuestamente les confiere el Espíritu Santo. Sus ministros o pastores alimentan en sus congregaciones la idea de la santidad como la necesidad de no vivir “en el mundo” para no ser tentados por el pecado que asecha en la mundanidad. Esta especie de autosegregación hace que algunas ramas del evangelismo y, en particular, los pentecostales, prohíban a sus miembros tener sexo con individuos que no profesen su misma creencia y hasta casarse fuera de su fe. En general, su interpretación literal de la Biblia los aleja de los postulados más elementales de la ciencia, y reniegan del pluralismo religioso: como todas las creencias derivadas de las religiones monoteístas, se ven a sí mismos como elegidos y únicos detentadores de la Verdad suprema.

Para un neófito es fácil reconocer una iglesia pentecostal: cuando pasa junto a ella no solo escucha los habituales cánticos de alabanza propios de las iglesias protestantes, sino gritos exaltados, aullidos, llantos desaforados y otras manifestaciones que, por su extraordinario nivel de exaltación, a menudo recuerdan fenómenos cercanos a la histeria. Sus pastores predican con una vehemencia telúrica, y todo esto puede alcanzar cotas indescriptibles cuando la congregación celebra un culto de sanación en el que, mediante la imposición de manos sobre el enfermo, se “expulsa” de su cuerpo al demonio o demonios que le provocan la enfermedad. No dudo que un pentecostal puede describir sus prácticas de un modo mucho más elaborado que yo, pero, en general, esto es lo que alcanzamos a ver los simples mortales cuando nos acercamos a un templo o casa de culto de esa vertiente confesional.

Otra de sus particularidades es su desarrollo de la llamada Teología de la Prosperidad, según la cual si Dios puede curar y sanar el alma, no hay razón para pensar que no pueda otorgar también prosperidad y riquezas, siempre y cuando los fieles paguen puntualmente el diezmo que cobran las iglesias. Esta nueva interpretación de la Biblia —choca bastante en una fe que se vanagloria de regirse en todos los aspectos de la vida privada y pública por el más riguroso espíritu de la letra del libro sagrado— llega, incluso, a afirmar que la protección a los pobres, los enfermos y otros desamparados no debe correr a cargo del Estado, sino de la iglesia y las familias. No existe, aseguran los ministros pentecostales, ni una sola referencia a la responsabilidad estatal en los textos bíblicos, y Jesucristo, con su convocación a rechazar los bienes materiales y su entrega a los pobres, “es solo un ejemplo a imitar”. Que muchos pastores no siguen, ya que poseen grandes riquezas personales que no ocultan, por lo que han sido y siguen siendo muy criticados.

El pentecostalismo tiene un fuerte espíritu misional y proselitista y una estructura de auto reproducción que le permite insertarse de muchas maneras en la vida comunitaria, pues aunque aseguran su intención de apartarse del mundo, en realidad crean un mundo propio en el que replican —con su impronta— las estructuras del que rechazan: crean “agrupamientos educativos, deportivos, servicios mutuales y, especialmente, instituciones de producción cultural masiva como editoriales, sellos musicales e instituciones de formación teológica”, todo lo cual confiere textura de realidad a ese universo paralelo (y alienado) que facilita su labor proselitista y su penetración en el tejido de la sociedad.

El pentecostalismo, además, se adapta con sorprendente plasticidad a los contextos nacionales y locales y a espiritualidades muy diferentes y, en algunos casos, francamente ajenas. Ello ha facilitado mucho su expansión por todo el mundo. En Asia sus iglesias abundan en India y Corea del Sur, y en China son la mayoría de las “iglesias en casa”, y su proliferación en América Latina, un continente de tradición honda y mayoritariamente católica, sería incomprensible si no se conociera las tácticas de ingeniería social que emplean en su favor. Los expertos en el estudio de las religiones piensan que están desplazando del poder político al Vaticano en todo el planeta.

El explosivo y tentacular desarrollo del evangelismo ha dado lugar a la aparición de un fenómeno muy alejado del protestantismo original que, al ser una religión perseguida en muchos países de Europa, tuvo que desenvolverse en pequeñas congregaciones aisladas y a menudo clandestinas. Me refiero a las megaiglesias, congregaciones que reúnen a decenas de miles de miembros en locales tan grandes como estadios deportivos.

La idea de que se pueda conectar con la divinidad en medio de semejante promiscuidad física y espacios tan abrumadoramente compartidos puede resultar extraña para los creyentes de otras religiones, habituados a buscar esa comunión por medio de la soledad, el silencio y la meditación. Pero es propio de la condición humana obtener sensación de apoyo y seguridad a través del número. Sin embargo, estas megaiglesias han recibido muchas críticas por considerarse que su estilo de culto es superficial y carente de una espiritualidad profunda. Pero, en realidad, las megaiglesias evangélicas no constituyen mayoría y, hasta hoy, existen en pocos lugares. La expansión del evangelismo sigue a cargo de las pequeñas congregaciones de barrio, y su método de reclutamiento más eficaz sigue siendo la transmisión de persona a persona bajo la forma de ofrecimientos de ayuda, apoyo, consuelo y todo lo que los individuos y las familias puedan necesitar tanto en la esfera emocional como en la económica, la cultural, la la legal, la sanitaria (son muy activos en su lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la marginalidad y otras lacras sociales), etc. Entre las megaiglesias evangélicas las hay pentecostales, pero también bautistas y de otras confesiones protestantes.

Desde luego, una confesión religiosa que agrupa a millones de individuos tan fervorosos como fanáticos no pasa inadvertida a los ojos del poder, siempre en busca de aliados poderosos y mecanismos de perpetuación cada vez más eficaces. Bajo el influjo de sus pastores, los evangélicos se convierten en falanges de votantes entusiastas y convencidos. A su vez, el evangelismo en general y el pentecostalismo en particular necesitan la protección y el apoyo del poder para conseguir algunos puntos clave de sus agendas que están en franca contradicción con los principios democráticos sobre los cuales se ha construido el mundo occidental. No es exagerado decir que navegan a contracorriente del siglo XXI. Su extraordinaria plasticidad y mimetismo les ha hecho aliarse lo mismo con figuras y partidos de la derecha que de la izquierda, fenómeno que se ha visto sobre todo en Latinoamérica y, en especial, en Brasil. También se han aliado a la Iglesia católica cuando las circunstancias así lo han requerido. (Continuará)

[1] CONEJO BLANCO, personaje de Alicia en el país de las maravillas. El agujero al pie del árbol por el que cae Alicia representa el despertar de la ignorancia. Cuando uno se da cuenta de que hay mucho más que el mundo que creía el único, experimenta una sacudida, una caída de las seguridades al vacío de la incertidumbre. La caída por el agujero de conejo es el desconcierto que inicia la exploración de la verdadera realidad.

*Este montaje no es mío. Al final de esta serie de artículos citaré todas las fuentes de fotos y textos que he utilizado para escribirlos.

[2] Inspirado en el pensamiento de Robert Williams, fundador de la primera iglesia bautista estadounidense.

