Cuando el arte nos da sorpresas desagradables

De mis años como estudiante en la academia San Alejandro, de La Habana, recuerdo con nitidez el fervor de mis condiscípulos por los óleos del pintor holandés Vincent van Gogh, en particular por su paleta vigorosa y sus amarillos y naranjas enfebrecidos. La historia de su vida miserable y frustrada, su locura y su muerte nos parecía entonces el ejemplo de la injusticia del mundo, la apoteosis de un artista maldito, que lo fue sin duda y a conciencia. Éramos idealistas, no queríamos dinero, sino la gloria, como él, aunque dudo que ninguno de nosotros estuviéramos dispuestos a cortarnos las orejas. Pero estábamos más que dispuestos a imitar su colorido, eso sí. Queríamos que de nuestros lienzos escolares brotaran chorros de luz dorada.

Este era uno de los recuerdos más hermosos de mi adolescencia, pero… ha tenido que sufrir la prueba de la decepción, como casi todos mis buenos recuerdos. Días atrás alguien me envió un artículo titulado Por qué Van Gogh pintaba tanto con amarillo y la explicación científica de esta predilección. Sé que al hacerlo el remitente tuvo la mejor intención, pues me conoce bien y sabe cuánto he sufrido por haber tenido que abandonar mis estudios de artes plásticas, y solo quiso hablarme de un tema que siempre me ha interesado, pero me mató, de verdad.

Resulta que no fue la esquizofrenia de Van Gogh la que le permitió crear una paleta de color tan intensa. En San Alejandro nos dijeron eso y recuerdo a Arturo Cuenca y a José Bedia diciendo en un receso que no les importaría estar locos si podían pintar así. Pero no fue la locura, sino un medicamento que le suministraba su médico lo que alteró su visión y, con ello, su percepción de los colores. La sustancia empleada para confeccionar este medicamento era la digitalis purpurea, una planta a la que la farmacopea de entonces atribuía propiedades sedantes y antiepilépticas.

El médico de Van Gogh, el doctor Gachet, a quien el pintor inmortalizó en algunas de sus obras, le suministraba el fármaco para tratar las crisis maníacodepresivas del artista, lo que hoy se diagnóstica como trastorno bipolar. Van Gogh sufría ataques de pánico muy fuertes, alucinaciones que lo aterrorizaban y estallidos de ira tremendos. Sus emociones eran intensísimas e inestables, y esa fue la razón fundamental por lo que su gran amigo el pintor francés Paul Gauguin lo abandonó, sumiéndolo en la etapa definitiva de su locura.

Gachet siempre advirtió a Van Gogh que no abusara del fármaco, pero el pintor, quien vivía solo y sin los cuidados de su familia, probablemente lo consumía de manera inmoderada, por lo que no tardó en sufrir las consecuencias: comenzó a padecer de xantopsia, una patología neurotóxica que altera la percepción de los colores, por lo que los pacientes comienzan a ver el mundo como a través de un filtro amarillo. Como cuando observamos un paisaje desde detrás de un fragmento de acrílico transparente y de color. Hice este experimento una vez con un rectángulo de acrílico rojo y otro de un vivo azul tintoso, y recuerdo que si bien el mundo en rojo no me gustó, quedé completamente fascinada por el mundo azul que apareció ante mis ojos, y concebí un deseo ardiente de vivir en él. Me parecía otro planeta, encantador y misterioso, que excitó mi fantasía.

En los casos agudos de xantopsia, al paciente lo blanco parece amarillo y lo azul, verde. Es de suponer que Van Gogh percibiera la luz clara como amarilla, los tejidos blancos y la nieve también en amarillo, y los paisajes verdes los viera azules.

Pero la decepción sobre el tema de los amarillos de Vincent van Gogh no terminó para mí en la xantopsia, pues quien tenga alma de pintor posiblemente pagaría ese y hasta otros precios si ello enriqueciera su arte y ahondara su sensibilidad. Lo peor para mí fue enterarme de que los amarillos originales de los óleos de Vincent van Gogh no los conoceremos jamás, pues desde hace mucho tiempo ya no existen. ¿Hay un secreto místico en su desaparición? Para nada, la explicación es pura y simplemente científica.

Durante el siglo XIX aparecieron nuevos productos naturales e industriales que se emplearon en la elaboración de los pigmentos usados por los pintores. Uno de estos fue el amarillo cromo, el mismo que usó Van Gogh en muchas de sus obras, de las cuales la más poderosa, bella e inspirada es su óleo más famoso, Los girasoles. El amarillo cromo produce un pigmento extraordinariamente luminoso, casi luz solar u oro líquido. Hay que haberlo aplicado alguna vez sobre un lienzo para recordar la emoción que uno puede llegar a sentir al ver tanta belleza. Pero…

Los metales sufren procesos de oxidación causados por el paso del tiempo, pero también por la luz, sobre todo por los rayos ultravioleta, y se degradan. En el caso del amarillo de cromo, su oscurecimiento es causado por una humilde reacción química: la reducción del cromo de Cr (VI) a Cr (III). Oscurecimiento que se agravaba aún más por el uso de barnices preservantes que se suelen aplicar sobre los lienzos.

Otra teoría sobre los halos giratorios que Van Gogh pintó en cuadros como la bellísima “Noche estrellada” y en otras de sus creaciones, podrían ser consecuencia de que sufriera de una enfermedad ocular llama Glaucoma de ángulo agudo, que hace ver a quienes la padecen halos de colores en torno a los objetos.

La triste conclusión a que se llega después de conocer estas verdades, es que el tinte entre naranja y marrón claro que presentan las obras de Van Gogh y que tanto nos emociona y nos deslumbra hoy, es apenas la sombra de la extraordinaria luz que debieron tener sus pinturas cuando fueron creadas, en especial Los girasoles, y el inimitable movimiento que sus halos otorgan a sus paisajes es, también, producto de una anomalía más que de la inspiración del artista. Hoy vemos esos cuadros como son y nos parecen sensacionales, los amamos así, pero ¡saber que fueron mucho más esplendentes y nunca podremos disfrutarlos, es algo difícil de asimilar.

Descubrimiento devastador. Habría preferido no saberlo jamás.

fny