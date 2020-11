Engaño: el octavo pasajero (VIII y Final)

Transnacionales de la fe

Sostenemos que estas verdades son sagradas e innegables, que todos los hombres son creados iguales e independientes, que a partir de su creación en igualdad se les han conferido derechos inherentes e inalienables, entre los que están la preservación de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos extremos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que siempre que cualquier forma de gobierno pasa a ser destructiva de estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno, que se funde en dichos principios y organice sus poderes en tal forma que a su juicio, ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Thomas Jefferson

Extracto del borrador original de la Declaración de Independencia

El Congreso no podrá hacer ninguna ley sobre la oficialización de una religión ni prohibiendo la libre práctica de la misma….

Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América

Los líderes evangélicos comprometieron su apoyo político a Trump desde el inicio de la campaña presidencial del 2016, a cambio de promesas de favores políticos como (1) nombramientos de jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia estadounidense, (2) políticas públicas contra el aborto y los derechos LGBTIQ y una (3) gran influencia en la definición de la política exterior estadounidense con respecto a Israel. […] Estas actividades violan la Constitución al patrocinar oficialmente una religión y promover creencias particulares: El gobierno está promoviendo religión como un proyecto oficial del gobierno y eso claramente viola una de las cláusulas de la Constitución.

Katherine Franke, profesora de derecho y estudios sobre género en la Universidad de Columbia

En 2011 los estadounidenses no tenían idea de que Donald Trump, magnate inmobiliario y “conductor” de su programa de televisión “El aprendiz” estaba obsesionado con la presencia de Barack Obama, un presidente negro en la Casa Blanca, y ya había concebido la idea de volverse presidente él mismo. Pero un pequeño grupo de ciudadanos sí conocía esa intención: algunos ministros de las iglesias evangélicas del país estaban al tanto del ambicioso plan. Tal vez la primera en conocerlo fue la telepastora evangelista Paula White, predicadora ferviente de la Teología de la Prosperidad y ministra de una de las mayores megaiglesias del país, con más de 20 mil fieles. Un día, al terminar una de sus comparecencias ante las cámaras, ella recibió una llamada que iba a cambiar la historia de los Estados Unidos y, muy probablemente, la de gran parte del mundo. Donald Trump le pidió que se encontraran en la torre que lleva su nombre, porque necesitaba que ella le hiciera un favor: quería reunir a unos cuantos ministros evangélicos que lo ayudaran en su duda sobre si debía o no disputarle el cargo a Obama. Un acto sorprendente en un hombre que nunca antes había sido conocido como religioso ni mucho menos virtuoso, todo lo contrario.

Pero Paula tampoco encarna con exactitud el modelo evangélico de virtudes cristianas que se espera ver en una mujer de su religión. Casada en terceras nupcias con un cantante de rock, investigada por el Congreso y los federales por irregularidades en sus finanzas, su página web, llamada First Fruits 2017 (Primeros frutos 2017) es un instrumento para cosechar limosnas en línea. Para mejor graficar su intención y hacerla llegar a todos sus fieles más allá de su nivel de escolarización, en la interfaz aparecen imágenes de uvas, granadas y naranjas, y las siguientes exhortaciones: “¡Entrega hoy mismo la ofrenda de tus mejores primeros frutos!” y “¡Envía tu solicitud de oración hoy mismo!”; además, hay botones para acceder a páginas con formularios para pagos con tarjeta de crédito. Los “primeros frutos” que Paula solicita con tan santo fervor son el diezmo que cobran sistemáticamente las iglesias evangélicas a sus fieles. AVISO: No intente pagar con frutas.

Paula complació a Trump y le llevó un pequeño grupo de líderes evangélicos. Hubo conversaciones y sesiones de oración que en aquel momento no arrojaron el SÍ, QUIERO que Trump esperaba con ansia para consagrar su matrimonio con la fe religiosa más numerosa en los Estados Unidos, pero la conexión quedó establecida, y Paula y el futuro Presidente se hicieron tan amigos que ella pasó a ocupar un condominio en la Torre Trump valorado en 3.5 000 000 de dólares. Cuando Paula viajaba a Nueva York los dos pasaban tiempo en casta compañía y ella le hablaba a su alma.

¿Se convirtió Donald Trump? ¿Tuvo una revelación, se le posó en el hombro el Espíritu Santo? Me gusta pensar que ni Dios ni Jesucristo han hablado jamás al oído de Donald Trump, pero si alguna voz le susurró un mensaje, estoy segura de que fue este: “Más del 70 por ciento de los ciudadanos de este país son cristianos, votantes potenciales”. Aunque me parece que ya él lo sabía, y lo tenía tan claro que nueve días antes de comenzar su andadura rumbo a la Presidencia, en su discurso en la Universidad Dordt, una institución cristiana en Sioux Center, prometió a la nutrida concurrencia:

El cristianismo tendrá poder. Si llego ahí, ustedes van a tener mucho poder, no necesitarán a nadie más. Van a tener a alguien que los representará muy, muy bien. Recuerden eso.

¿Por qué?

El protestantismo fue el legado del Mayflower para las nuevas tierras en las que desembarcaron aquellos hombres y mujeres de Inglaterra, Alemania y Países Bajos que cruzaron el mar escapando de las persecuciones religiosas, y cuyo sueño era poder practicar la religión que desearan en completa libertad. La colonia de la Bahía de Massachusetts fue fundada por puritanos británicos (congregacionalistas), Pensilvania por los cuáqueros británicos, Maryland por los católicos británicos y Virginia por los anglicanos británicos. Cuando el Sur emergió como “un país”, su mano de obra estaba constituida en su inmensa mayoría por esclavos negros e inmigrantes irlandeses que huían del hambre, los llamados redness, flacos, anémicos, desdentados por la desnutrición y desmoralizados por la miseria como el protagonista del terrible relato Arrodillaos ante el sol naciente, del escritor sureño Erskine Caldwell, quien solo era capaz de balbucear: “Míster Arch, yo…” una y otra vez mientras su patrón lo humillaba de todas las formas posibles.

Alguien nos ha jugado una mala pasada. Dios nos puso en cuerpos de animales, pero quiso que nos comportásemos como personas. Ése fue el principio de todos los males. Si Él nos hubiera creado como somos, y no nos hubiera llamado personas, hasta el más tonto de nosotros sabría vivir. Si un hombre siente lo que es por dentro, pero hace caso a los predicadores, no puede vivir como es debido. No puede hacer ambas cosas, sólo una o la otra. O vivir como nos crearon, y sentir lo que se es por dentro, o vivir como dicen los predicadores y morir por dentro. Un hombre lleva a Dios en su interior desde que nace y si tiene que vivir según los dictados de un predicador sólo puede haber problemas. Si los chicos me hubieran hecho caso, no habría habido problemas. Las chicas lo comprenden y quieren vivir tal y como Dios las creó; pero los chicos van por ahí, escuchan y se creen esas tonterías, luego vuelven y tratan de imponer esa forma de vida contraria a Dios. Dios creó chicas bonitas y creó hombres, y con eso bastaba. Cuando uno toma a una mujer o a un hombre e intenta quedárselo sólo para él, no va a encontrar más que problemas y dolor el resto de sus días.

Erskine Caldwell/La parcela de Dios

Desde el principio ese fue el meollo del problema: los grandes blancos del Sur, en sus cuerpos de animales, querían adorar s su Dios, pero vivir como realmente sentían: sin aceptar que la esclavitud de los negros era pecado, según su propia religión. La necesitaban para que el Sur continuara siendo el idílico lugar de la clase social retratada en Lo que el viento se llevó. Para cosechar el algodón, el maíz, el tabaco, el té de las grandes haciendas de Georgia y Virginia, para impulsar una economía que estaba muy atrasada con respecto a la de los Estados del Norte. El Partido Republicano de aquella época, con Abraham Lincoln al frente, decidió que los norteamericanos estarían mejor juntos que separados, y la economía patriarcal y esclavista del Sur sería un freno para la ya poderosa economía industrializada del Norte. Se desató la Guerra de Secesión y aunque el país se unificó, jamás se unió. Los Estados sureños tenían poco o ningún desarrollo industrial y la inmensa mayoría de su población estaba mal o nada escolarizada, y la tierra estaba desolada por la miseria y las muertes de la guerra. Tras un largo y muy complejo intercambio de lealtades entre los Partidos Demócrata y Republicano, los Estados sureños se atrincheraron en su cultura de economía agrícola y productores de cereales. Se consolidó entonces la conciencia racista del Sur, que adoptó una estrategia de resistencia ante el desarrollo de su población negra. Habían nacido el Ku Klux Klan y el racismo sistémico y, un siglo más tarde, cuando el Congreso aprobó las Leyes de Derechos Civiles en 1964 y de Derecho al Voto en 1965, el supremacismo blanco se capilarizó en la sociedad sureña y desde entonces no ha cesado de crecer.

