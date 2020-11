Sucesos desconocidos de la Historia de Cuba

Cuando era pequeña detestaba en la escuela primaria la asignatura Historia de Cuba, porque me parecía una interminable secuela de fechas que me obligaban a memorizar. Nunca un maestro nos contó una anécdota, nunca hubo nada agradable ni interesante en aquellas clases, pero cuando uno se hace adulto y profundiza en el estudio descubre cosas asombrosas.

Siempre que se habla de la participación de extranjeros en las Guerras de Independencia de nuestra isla saltan de inmediato los nombres del Generalísimo Máximo Gómez, el gallardo polaco Carlos Roloff y los Generales del Sur de los Estrados Unidos Henry Reeve y Thomas Jordan, quienes pelearon en la Guerra Grande junto a Ignacio Agramonte y la legendaria caballería del Camagüey. Pero nadie menciona a William O’Ryan. Este canadiense, de posible ascendencia irlandesa o escocesa, nació en Toronto en 1843 y peleó en la Guerra Civil de los Estados Unidos del lado de la Unión y contra la Confederación esclavista del Sur.

Seducido por la gesta libertadora que estaba teniendo lugar en los campos orientales de Cuba, se enroló en una expedición que lo trajo a las costas de la isla, donde se unió al Ejército Libertador. Se destacó en la batalla del Casino Campestre, en Camagüey. Luego se le encomendó viajar a territorio estadounidense en una misión patriótica, y partió de regreso a Cuba en el tristemente célebre vapor Virginius, que resultó capturado por una nave española cerca de Jamaica. Conducido a Santiago de Cuba, el mambí canadiense fue pasado por las armas en 1873.

El pasado que vuelve

José Zacarías Tallet fue un destacado intelectual de vanguardia de la República de Cuba, autor del famoso poema La rumba, una de las piezas más exitosas del repertorio del gran declamador cubano Luis Carbonell, también conocido por su sobrenombre de “El acuarelista de la poesía antillana”. Tallet fue gran amigo de Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Alejo Carpentier y otros intelectuales de su época.

Tallet poseía un gran sentido del humor, atributo no muy común en los poetas, y tenía, además, una suerte loca para que le ocurrieran sucesos rocambolescos y hasta esperpénticos, memoria que se perderá para siempre, si alguien no escribe pronto su biografía. Contaba con muchísimos amigos en los círculos intelectuales dentro y fuera de Cuba, pues era de trato fácil y agradable. Uno de estos amigos fue el poeta y periodista colombiano Miguel Ángel Osorio, más conocido por su extraño seudónimo: Porfirio Barba Jacob. Nacido en el departamento colombiano de Antioquia en 1883, fue un hombre de espíritu inquieto y vida turbulenta (pocos poetas no lo son), y sus versos lo colocaron entre las voces más destacadas del movimiento posmodernista latinoamericano. Era también un alma errabunda. Visitó Cuba tres veces, y en una de estas estancias fue cuando tuvo lugar el suceso vinculado a Tallet que hoy recordamos.

A Barba Jacob se le dio por muerto en 1930. La noticia era falsa, pero como nadie la desmintió, el poeta pasó oficialmente a ser un inquilino del mundo de los espectros. Poco tiempo después se encontraba Tallet trabajando en su casa ante una taza de té medio vacía cuando alguien llamó a su puerta. Tallet, que usaba una estrafalaria y desgastada bata de estar, fue a abrir su puerta contrariado por la interrupción y tuvo que aguantarse de ella con las dos manos para no caer del espanto: en el umbral le sonreía, cándido y apacible, Barba Jacob, mientras le extendía los brazos para envolverlo en un abrazo fraternal. Tallet retrocedió enredándose en su bata y gritando aterrado: “¡¡¡Coño, Barbita!!!”.

Décadas después Tallet todavía contaba esa anécdota a sus discípulos con expresión de horror en el semblante.

Compañeros de viaje

En las primeras décadas del pasado siglo coincidieron en los escenarios dos inseparables actores cubanos de teatro, radio, televisión y cine: Julito Díaz y Adolfo Otero. El primero fue también autor teatral en la época de oro del Alhambra, actuó en el teatro Martí y triunfó en México, Venezuela y otros cuatro países. Perteneció al elenco del programa radial La tremenda corte y apareció en varios filmes. Por su lado, Adolfo Otero interpretó el más genuino gallego de la escena vernácula cubana y, como empresario, llevó compañías teatrales a toda América. Pasó por los teatros Molino Rojo, Martí y Alhambra, siempre para beneplácito del público. El 10 de noviembre de 1958 su entrañable amigo Julito Díaz murió en La Habana. Adolfo Otero acudió a la funeraria horas después, y muy intenso debió ser su dolor por aquella pérdida, pues allí mismo pereció junto al ataúd. Fueron enterrados juntos en memoria de tan profunda amistad.

