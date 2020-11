¿Cuáles fueron los Decretos-Leyes ratificados por la Asamblea Nacional?

La aprobación de 14 Decretos-Leyes por el Consejo de Estado, entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, confirma la prioridad concedida al quehacer legislativo en el país, el cual ha continuado, incluso en tiempos de pandemia.

Tales normativas, ratificadas por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante el V Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, responden a la voluntad, convertida en mandato constitucional, de fortalecer la institucionalidad de la nación y conducirla, a todos los niveles, por senderos de mayor orden.

Se trata de contar con instrumentos legales, atemperados a las nuevas circunstancias, que eliminen la dispersión (o ausencia) legislativa en muchos casos y, sobre todo, nos alejen, sin mecanicismos, de la improvisación.

–Decreto-Ley No. 3, de 20 de febrero de 2020, Del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 55, de 31 de julio de 2020.

Dicha norma establece las regulaciones para perfeccionar la gestión documental y archivos, en pos de contar con información veraz, objetiva y oportuna en la toma de decisiones, así como para garantizar la protección de la Memoria Histórica y del Patrimonio Documental de la nación cubana.

–Decreto-Ley No. 4, de 20 de febrero de 2020, De la Comisión Nacional para el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 52, de 23 de julio de 2020.

El presente Decreto-Ley busca armonizar el proceso de toma de decisiones respecto al uso de estos organismos, así como lograr que su incorporación en los programas de desarrollo agrícola se produzca de manera ordenada y segura.

Lo dispuesto en la norma se aplica a todas las actividades en el sector de la agricultura, que incluye: investigación, ensayo, liberación al medioambiente con fines productivos, importación, exportación, y uso en alimento humano o animal, procesamiento, almacenamiento, transporte y la comercialización.

–Decreto-Ley No. 6, de 16 de abril de 2020, Del Sistema de Información del Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 54, de 30 de julio de 2020.

Dos grandes derroteros marcan el curso de este Decreto-Ley: el Lineamiento 272, que busca «avanzar en la creación del Sistema de Información del Gobierno y asegurar el más alto grado de informatización, según las posibilidades económicas»; y la actual Carta Magna, la cual establece en su Artículo 53 que «todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna…».

Por tanto, esta normativa amplía el alcance del Sistema de Información del Gobierno, el cual contempla la sociedad y el ciudadano.

–Decreto-Ley No. 8, de 16 de abril de 2020, De Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 66, de 1ro. de octubre de 2020.

Este Decreto-Ley tiene como objeto establecer las normas que regulan la organización y funcionamiento de sistemas efectivos de Normalización, Metrología, Certificación, Acreditación e Inspección Estatal de la Calidad; potenciar la Infraestructura Nacional de Calidad; elevar la disciplina tecnológica, la productividad, la competitividad, la cultura y la calidad de vida de la población, así como fortalecer el comercio y los servicios.

–Decreto-Ley No. 10, de 16 de abril de 2020, De las Autoridades Nacionales Reguladoras, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 65, de 18 de septiembre de 2020.

Esta norma define el funcionamiento y organización de las Autoridades Nacionales Reguladoras, las cuales, en nombre del Gobierno y en su ámbito de competencia, establecen y fiscalizan el cumplimiento de la legislación vigente, teniendo en cuenta que el desarrollo económico implica la introducción de tecnologías y actividades que pueden afectar, entre otros, la protección de la salud, la seguridad y el medioambiente.

–Decreto-Ley No. 11, de 18 de junio de 2020, Del Seguro de Responsabilidad Civil para los conductores profesionales de vehículos de motor, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 70, de 9 de octubre de 2020.

Con esta disposición se exige a los conductores profesionales de vehículos de motor, incluidos los del sector no estatal, el Seguro de Responsabilidad Civil por daños o pérdidas materiales, muerte, lesiones o perjuicios, que puedan ocasionar a terceras personas en sus bienes o integridad personal, de los que se derive responsabilidad civil.

–Decreto-Ley No. 12, de 28 de julio de 2020, Modificativo de la Ley No. 130 del Presupuesto del Estado para el año 2020, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 40, de 31 de julio de 2020.

Dicho Decreto-Ley estableció los ajustes realizados al Presupuesto del Estado de 2020, debido a las afectaciones derivadas de la COVID-19.

–Decreto-Ley No. 5, de 16 de abril de 2020, Del Régimen Especial de Seguridad de los cooperativistas de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, publicado en la Gaceta Oficial No. 74 Ordinaria de 27 de octubre de 2020.

La nueva norma jurídica protege a los cooperativistas asociados en las ubpc, que no sean sujetos del Régimen General de Seguridad Social ni de algún otro régimen especial.

–Decreto-Ley No. 9 de 2020, sobre Inocuidad Alimentaria, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 76 de este 30 de octubre.

Este documento jurídico da respuesta a esa necesidad y dota al país, por primera vez, de una disposición que tiene como objetivo establecer regulaciones y principios que garanticen alimentos inocuos y nutritivos, así como un desarrollo competitivo y responsable de las entidades involucradas.

–Decreto-Ley No. 7, de 16 de abril de 2020, Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

–Decreto-Ley No. 13, de 18 de junio de 2020, Del sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas.

–Decreto-Ley No. 14, de 24 de septiembre de 2020, De la prenda y la hipoteca.

–Decreto-Ley No. 15, de 24 de septiembre de 2020, Del fideicomiso de garantía.

–Decreto-Ley No. 16, de 24 de septiembre de 2020, De la cooperación internacional.

Fuente: Granma

