Cuba Libre, nuestra consigna durante generaciones

Cuando terminó en Cuba la última guerra de independencia, la situación de la educación era catastrófica. El país estaba devastado y faltaban escuelas y maestros. El índice de analfabetismo era enorme y en los pocos centros docentes existentes se seguía el método de enseñanza de la escolástica impuesto por las autoridades coloniales españolas.

En 1900, a solo dos años de la instauración de la República, las autoridades interinas de la isla, ocupada entonces por los Estados Unidos, pidieron ayuda a estos para mejorar la situación. La primera reacción del Gobierno Interventor fue enviar maestros norteamericanos a Cuba para impartir inglés a los niños. Los maestros vendrían acompañados por libros de texto escritos en inglés.

La Junta de Superintendentes de Escuelas Públicas de la Isla de Cuba, entre cuyos miembros más ilustres se encontraban figuras como Sanguily, Carlos de la Torre y Dhigo se negaron de plano a esta posibilidad y ellos mismos junto a otros importantes intelectuales cubanos como Enrique José Varona, Juan Gualberto Gómez y Esteban Borrero pusieron manos a la obra para confeccionar los programas de estudio que serían impartidos a los niños de Cuba Libre. El gesto fue hermoso y magno, pero no podía crear maestros donde no los había. En 1900, la cifra de docentes primarios en toda la isla era de solo dos mil 400, y no resultaba suficiente para cubrir los más de 150 mil niños en edad escolar que existían en ese momento en el país.

La Junta, en cambio, aceptó la propuesta de enviar maestros cubanos a la Universidad de Harvard para pasar cursos de verano donde se familiarizarían con las modernas metodologías pedagógicas. Una parte de la prensa cubana, la más ortodoxa, censuró el proyecto por razones de moralidad. Pues no hay que olvidar que la educación española, con sus restricciones de género, había moldeado durante cuatro siglos la mentalidad insular. También la Iglesia Católica mostró reparos en que los docentes cubanos fueran a estudiar a un país de mayoría religiosa protestante, pero contra viento y marea cientos de maestros de todas partes de Cuba respondieron a la invitación y viajaron a Harvard. En menos de un mes fueron seleccionados mil 273 candidatos, la mitad de ellos mujeres. Los docentes partieron en barcos militares norteamericanos desde los puertos de Gibara, Matanzas, Cienfuegos, Sagua y Nuevitas. Antes de embarcar debieron asistir a una conferencia dictada por Manuel Sanguily, donde este hizo hincapié en el deber de los decentes de no olvidar y defender siempre las raíces de la cultura nacional y las tradiciones de la cubanía.

Los maestros cubanos llegaron a Boston el Día de la Independencia Nacional de los Estados Unidos, y fueron conducidos a Cambridge en carros eléctricos que deslumbraron a aquellos jóvenes que solo habían visto hasta ese día coches de caballos. Los varones fueron alojados en Harvard, y las mujeres en casas de familias norteamericanas que se ofrecieron en gesto de solidaridad (no hay que olvidar que el pueblo norteamericano había sido ferviente entusiasta de la guerra de independencia cubana y de Máximo Gómez y Antonio Maceo). Se asignaron también damas norteamericanas en calidad de chaperonas, es decir, debían acompañar a las cubanas en todos sus movimientos para cuidar de ellas. También se les asignaron guías, traductores y asistentes a los maestros cubanos para facilitar su estancia en el país del Norte.

Durante semanas se les impartieron a los cubanos lecciones de Pedagogía, Geografía, Psicología, Historia de Hispanoamérica e Historia de los Estados Unidos. El programa diseñado para ellos comprendía también dos lecciones diarias de Inglés. Se les ofrecieron excursiones a escuelas, fábricas y lugares de interés geográficos e históricos, y también actividades de recreación, como bailes y recepciones.

Ya entonces los maestros cubanos, quienes se tomaron gran interés en el aprendizaje del inglés, según testimonios de la época, sostenían, sin embargo, que fuera de España era en Cuba donde mejor se hablaba el idioma español. El diario The Independent publicó un artículo de la maestra cubana Julia Martínez, escrito en inglés, aparece un párrafo altamente significativo:

Los cubanos sentimos agradecimiento hacia los norteamericanos por todo lo que han hecho por nosotros. Pero Cuba Libre ha sido nuestra consigna no durante un año, no durante una década, sino durante generaciones. Es el ideal por el que hemos orado y luchado y, cuando ha sido necesario, sufrido privaciones, pasándolo como patrimonio e padre a hijo, de madre a hija. Un ideal tal no puede tratarse a la ligera, como bien entenderán, y debe tenerse en mente cuando otros hagan planes en nuestro nombre.

Aunque a la larga mirada de la Historia se ha considerado este episodio de la visita de docentes cubanos a Harvard como un aspecto del intento de dominar indirectamente a Cuba mediante la aculturación pedagógica y, en particular, la lingüística, no es menos cierto que el estado del nivel cognoscitivo de los maestros cubanos, y en general de la población de la isla, estaba condicionado por la pedagogía proveniente de España, que siempre hizo énfasis en las Letras y la mnemotecnia, y no en las asignaturas capaces de preparar a los educandos para afrontar el desarrollo tecnológico en el que Cuba, como República, debía forzosamente imbricarse en aras de su política comercial. Sin embargo, ese sistema pedagógico colonial dio, al parecer, sus frutos en cuanto a crear una intelectualidad capaz de analizar y razonar de un modo sólido y coherente, y en la hora del enfrentamiento con el intento de cambiar las raíces de la cultura nacional, esos jóvenes maestros y maestras que solo conocían los coches de caballos fueron capaces de un discernimiento lúcido que les permitió asimilar lo mejor de su estancia en Harvard, sin perder la conciencia de su identidad natural.

Podríamos citar otros fragmentos de artículos, cartas y diarios de los maestros cubanos en Harvard en los cuales quedaría demostrada la intensa admiración que les despertaba cuanto veían en los Estados Unidos, pero preferimos este, tomado del Donahue’s Magazine y firmado por Joseph Roger Williams:

Con todo lo grande y admirable que consideran a los Estados Unidos, no hay tierra tan querida para ellos como la propia. Su patriotismo es producto de años de sufrimiento y persecuciones. Son muy entusiastas en los elogios a los Estados Unidos, muy sinceros en su gratitud a nuestro Gobierno por haber cortado al fin el poder español en el Oeste, pero es un pueblo intensamente nacional.

La Historia se repite, ¿qué duda cabe? Con otros matices de acuerdo con la época en que vivimos, al desarrollo tecnológico y a la evolución de la historia política conjunta de Cuba y Estados Unidos, pero algunas marcas no cambian nunca.

