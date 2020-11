Resulta ileso en atentado presidente electo de Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, sufrió este viernes un atentado con dinamita en la Paz, perpetrado por un grupo de personas que detonó un artefacto frente a la casa de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), donde Arce estaba reunido.

El ataque se produjo tras la primera jornada de bloqueos de carreteras y un paro convocado por organizaciones ultraderechistas que denuncian un supuesto fraude electoral en los comicios del 18 de octubre y exigen que Arce Catacora no asuma la presidencia el próximo domingo.

“Hemos sido víctimas de un atentado de un grupo de ha dejado un cachorro de dinamita en la casa de campaña donde estaba reunido nuestro presidente electo Luis Arce. Estamos con mucha preocupación de lo que está pasando”, dijo el vocero del MAS, Sebastián Michel.

El portavoz reconoció que, si bien no hubo heridos, es lamentable que el régimen de facto, encabezado por Jeanine Áñez, no haya hecho un pronunciamiento ante la agresión y no brinde seguridad al futuro presidente, elegido con más de 55 por ciento de los votos.

“No hemos visto ninguna declaración sobre el tema del ministro de Gobierno Arturo Murillo, entonces sentimos que estamos a merced de nosotros mismos, desprotegidos totalmente y nadie nos da la garantía necesaria para la seguridad de nuestra autoridad”, agregó Michel.

La policía llegó posteriormente a la casa de campaña del MAS, ubicada en la zona de Sopocachi, en el este de La Paz.

El MAS descartó además que vaya a formar milicias como las que la ultraderecha promueve en Santa Cruz y Cochabamba, con las que amedrentan a la población, y destacó que el gobierno de Arce Catacora no permitirá ningún grupo armado irregular y no se permitirá el uso de armas.

Evo Morales condenó de inmediato, en su cuenta en Twitter, el acto terrorista.

Fuente: Cubadebate

