Díaz-Canel rememora ideas de Fidel Castro sobre soberanía de Cuba

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rememoró este lunes las palabras del líder Fidel Castro sobre la determinación de la isla de mantener su soberanía.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario recordó una frase pronunciada durante el discurso a los participantes en el Encuentro Sindical Latinoamericano por los Derechos y Libertades de los Trabajadores frente al neoliberalismo, un día como hoy de 1991.

Digo que no hay mundo unipolar, porque por lo menos hay un pedazo de tierra, y no es el único, donde los yanquis no mandan y donde los yanquis no mandarán. Y si un día lo intentan, tendrá que ser sobre nuestras cenizas, sobre nuestros huesos, sobre nuestra sangre, escribió.

——————–

Evalúa Gobierno de Cuba daños provocados por la tormenta Eta

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó una reunión en la que fueron evaluados los daños ocasionados hasta el momento por la tormenta tropical Eta a su paso por el centro de la Isla.

De acuerdo con la televisión nacional, en el encuentro del órgano económico social del Consejo de Defensa Nacional, las provincias de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila (centro) y Granma (oriente), las más afectadas por el meteoro, reportaron la situación actual en sus territorios.

Se informó, además, que más de 74 mil personas fueron protegidas en el país, de ellas unas ocho mil en centros de evacuación, y hasta el momento de ese contacto no se reportaban pérdidas humanas ni afectaciones significativas en las viviendas.

——————

Sin descuidar medidas, permanece en calma malecón habanero

Pese a que las condiciones meteorológicas se mantienen estables, en el litoral norte habanero no se baja la guardia y continúa la estrecha vigilancia para reducir riesgos ante posibles inundaciones debido a la influencia de la tormenta tropical Eta, que se desplaza por el sudeste del golfo de México.

Esta capital, en Fase de Alerta Ciclónica desde el sábado, amaneció hoy con sol a intervalos y en las zonas bajas del malecón existe hasta el momento poca penetración del mar; pero el monitoreo es constante, según pudo constatar la Agencia Cubana de Noticias, fuerzas del orden permanecen en el lugar y el tránsito de vehículos por esa amplia avenida es limitado.

Atendiendo a los pronósticos del Instituto de Meteorología sobre posibles inundaciones en zonas bajas y de difícil drenaje, el Consejo de Defensa Municipal (CDM) de Plaza de la Revolución adoptó un grupo de acciones con vistas a la protección de las vidas humanas y los bienes materiales, tanto personales como del Estado.

——————

Envía Lazo condolencias al Reino de Camboya ante pérdidas por desastres naturales

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, trasmitió sus condolencias al pueblo y Gobierno del Reino de Camboya, con motivo de las cuantiosas pérdidas humanas y materiales provocadas por intensas lluvias e inundaciones, que han afectado seriamente a la mayor parte de las provincias del país desde el pasado mes.

En sendas misivas, enviadas a Samdech Akka Moha Chahrei Heng Samrin, presidente de la Asamblea Nacional, y a Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, presidente del Senado de ese país, Lazo Hernández hizo extensivo su mensaje de solidaridad a los familiares de los fallecidos a causa de las calamidades naturales, a las altas autoridades de la nación, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y a todo el pueblo camboyano.

Ambos mensajes fueron dirigidos en nombre de los parlamentarios y de todo el pueblo de Cuba.

——————–

Saluda canciller de Cuba toma de posesión en Bolivia

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, saludó la toma de posesión este domingo del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y de su vicepresidente, David Choquehuanca.

En su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia cubana plasmó: “Al no poder asistir por razones ajenas a nuestra voluntad, enviamos nuestra solidaridad al hermano pueblo boliviano y apoyo al gobierno elegido por voluntad popular”.

Luis Arce fue investido presidente de Bolivia en una sesión solemne en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras la victoria electoral del Movimiento al Socialismo el pasado 18 de octubre, mientras David Coquehuanca juró previamente como vicepresidente.

——————–

Ballet Nacional de Cuba de vuelta al Gran Teatro de La Habana

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), Patrimonio Cultural de la Nación, regresará al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre para ofrecer un atractivo y variado programa que rendirá tributo a la prima ballerina assoluta cubana en el año de su centenario.

Según la información compartida por la prestigiosa agrupación danzaria en su cuenta oficial de Facebook, la función del jueves 26 estará dedicada a los trabajadores de la salud y la del domingo 29 será una gala por los 50 años de carrera como coreógrafo del maestro Alberto Méndez.

El atractivo principal de esta temporada, de acuerdo con la publicación, será la reposición de obras que han hecho historia en la compañía que dirige la primera bailarina Viengsay Valdés.