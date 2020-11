Ha muerto la reina cubana de la actuación

La noticia de la muerte de la actriz Broselianda Hernández ha sumido en consternación no solo a Cuba, sino a todos los cubanos que andan por el mundo. Quienes la conocimos o solo la vimos actuar, jamás podremos olvidarla. Tenía los ojos más animados y limpios que he visto en mucho tiempo, y los comentarios que he leído sobre su muerte coinciden en recordarla como una persona transparente, afable, buena, un ser con una verdadera espiritualidad y con un carácter muy humano.

Quiero dejar constancia de las dos visitas que hice a su apartamento, cercano a la avenida Acosta. Recuerdo que me llamaron la atención una pared de color castaño creo que en una habitación y una mesa repleta de fotos de familia en la sala. Broselianda fue amable al aceptar recibirme y escuchar mi petición para que me ayudara a encontrar un grupo de teatro que se interesara en una obra de teatro, Las puertas del cielo, escrita por mi amiga y conocida escritora cubana Chely Lima, que yo había incluido en mi novela La casa del alibi.

Con gesto franco y natural, tomó la copia impresa que yo le ofrecía y me prometió leerla con atención. Luego me brindó té y me pidió, a su vez, que leyera una obra de teatro escrita para ella por su madre Rosa Ileana Boudet. Me dijo que ella sabía que yo estudiaba la figura de Catalina Lasa. Me dio una copia en una memoria, que prometí leer, y comenzamos a hablar de las modas art deco. No acostumbro prolongar mis visitas sociales más de una hora, y como su prestigio me intimidaba un poco, me despedí antes de ese tiempo, pero quedamos en volver a reunirnos.

Mi segunda visita tuvo lugar días después. Intercambiamos opiniones sobre las respectivas obras que habíamos leído, y otra vez comenzamos a hablar de modas y, enseguida, de otros temas que nos interesaban a las dos. Creo que si hubiéramos entablado una amistad habría sido por ese estilo: espontánea e imprevisible y muy, muy variada. Sin embargo, no pude volver y no nos vimos más.

Cuando la vi en el papel de doña Leonor sufrí un impacto muy fuerte. Al salir de la premiere corrí a escribir mi reseña del filme y traté de pasar al papel mis sentimientos. Ella debió leerlo, porque en una entrevista que concedió días después citó algo que yo había dicho, y me sentí muy feliz de saber que ella sabía cuánto la admiraba, no solo como persona, sino como artista. Ella era grande, creo que única. De los actores y actrices cubanos, era quien tenía una más impresionante presencia escénica, que creo es como llamamos los occidentales a lo que los asiáticos llaman energía secreta del actor. En escena y en pantalla parecía muy alta, y cuando se movía parecía que iba envuelta en una crisálida que agitaba el aire a su alrededor. Proyectaba una majestad propia de las matronas de la tragedia griega, que representó en las tablas más de una vez. Podía transformarse en cualquier personaje. Estaba hecha de una sustancia proteica que pocos actores poseen.

No sabemos todavía cómo murió Broselianda, si fue su elección o la de otra persona que dejara esta vida. Pero en cualquier circunstancia que haya ocurrido, deseo que no sufriera, no soporto pensar que sufrió sin haberlo querido. Nosotros estamos sufriendo por una elección que no habríamos hecho jamás: perderla en el Valle sin Retorno del mágico bosque de su nombre.

fny