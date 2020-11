Fallece Diego Armado Maradona en Argentina, a los 60 años de edad

“Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mudo, y yo estaba dispuesto para hablar. Este es el recuerdo más lindo que me queda. Cuando había algún evento siempre me llamaba para ver si quería ir, si quería colaborar y esto no se olvidará fácilmente”, confesó Maradona al conocer sobre la muerte de Fidel.

Días después cuando el astro del fútbol mundial llegó a Cuba para participar en los homenajes al Comandante en Jefe, dijo: “vengo a estar con mi segundo papá, con la leyenda que se nos va, pero nos deja un legado muy claro que no podemos traicionar”.

Sobre su relación con la Isla y con el líder cubano, Maradona agregó: “en un momento gris de mi vida, Fidel me abrió las puertas de Cuba. Él era quien me aconsejaba sobre lo que podía hacer”. Y con una metáfora futbolística, calificó a Fidel como el máximo guía a nivel global: “podrían haber muchos jugadores, pero él era el líder del equipo mundial de los políticos”.

Al respecto del legado del revolucionario cubano, Maradona comentó: “él hubiese querido que apretáramos el acelerador con una campaña de ideas, no de violencia”.

“He venido a decirle ‘¡Hasta siempre Comandante!’ Fidel es el más grande”, dijo emocionado.