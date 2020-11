Llaman en La Habana a cumplir protocolos y sancionar a viajeros irresponsables

A partir de las deficiencias detectadas en visitas a los municipios para evaluar el protocolo a seguir con las personas procedentes del exterior, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) y Reynaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, reiteraron que, frenada la transmisión autóctona de la COVID-19, no hay otra tarea más decisiva para los capitalinos que evitar rebrotes para poner cerco a la enfermedad.

Los integrantes de los grupos fiscalizadores, en su recorrido, detectaron PCR cuyos resultados se informan pasada las 48 horas, viajeros que están físicamente, pero no aparecen en la lista entregada al municipio y el médico de la familia, otros que no cumplen con el aislamiento establecido o no ha podido practicársele el PCR reglamentario al quinto día, sencillamente porque partieron hacia otras provincias, así como otras violaciones calificadas como chapucerías inaceptables.

En correspondencia, tras explicar que estamos frente a una tarea multisectorial, en la cual cada quien sabe la parte que le toca, presidente del Consejo de Defensa dijo que ha llegado la hora de ponerle nombre a los irresponsables e incumplidores, y pedirles cuenta, administrativa, jurídica o ambas, según corresponda, en cuyo caso habrá de sancionarse también a los viajeros que con su actitud irresponsable representen probables propagadores del mal.

Es menester, precisó, involucrar a los presidentes de consejos populares, delegados, y a todos los factores de la comunidad, para que también controlen (listados, PCR, si se cumple o no el aislamiento) indaguen, exijan, y se erijan en suerte de contrapartida de quienes –como parte de su contenido- les toca la tarea.

Torres Iríbar llamó a pensar y actuar de manera diferente, en la búsqueda de soluciones efectivas; trabajar para lograr el diseño de protocolo que sea el más completo y abarcador, pero cumplible, y luego velar por su respeto.

A partir de la evaluación de 4 mil 295 muestras, la jornada cerró con cuatro confirmados (cubanos procedentes de Estados Unidos), y 0,09% de positividad. Ahora acumulamos 591 mil 250 PCR, 3 mil 547 casos positivos, para 0,60%, y una tasa de incidencia de 166,1 por 100 000 habitantes.

De los 33 controles de focos activos de casos confirmados, en 11 municipios, todos están relacionados con viajeros y tienen medidas de refuerzos. En el día fueron abierto cuatro (La Habana del Este, con dos, además de Cerro y La Lisa), y cerraron tres (Playa, Plaza y Centro Habana).

En otro orden de cosa fue chequeado el plan para las ofertas especiales que tendrán lugar el fin de año. En la reunión trascendió que está previsto comercializar volúmenes nada despreciables de carné de cerdo, en piezas; embutido y pescado.

Está definida la red de unidades de comercio minorista donde expenderán cada tipo de producto en cada municipio (varios establecimientos por territorio), y en el caso del cerdo también los establecimientos en los cuales será troceado.

Las ventas tendrán lugar del 20 al 31 de diciembre, y en ese período cada núcleo tendrá derecho a comprar una sola vez. Habrá mecanismos de control que lo así lo garanticen.

Volverán a cobrar el tradicional protagonismo de fin de año un buen número de restaurantes con ofertas especiales, a consumir en el lugar y también para llevar a casa, e incluyen plato fuerte (cerdo, carnero, pavo…), viandas, ensaladas y bebidas. La iniciativa se hará extensiva a algunos de los grandes parques (Finca de Los Monos, Tropical, Parque Lenin…).

La idea es ofrecerle motivos y oportunidades para que los capitalinos disfruten y puedan ser felices, aclaró Torres Iríbar, quien pidió esforzarse para, a partir del control, exigencia, vigilancia e intransigencia, evitar distorsiones y truculencia que malogren los propósitos.

En correspondencia se activarán y reforzarán los grupos de enfrentamiento a los coleros, y para las ventas de los cárnicos, aunque no es posible venderle a todos, exigirán la libreta de abastecimiento, en la cual se pondrá una notificación, a fin de evitar repeticiones y la oferta tenga mayor alcance y sea lo más justa y equitativa posible.

A veces el discurso va por un lado y la realidad es otra, entizó Torres Iríbar, y lo que queremos y necesitamos son soluciones que respondan a los problemas de la vida.

Está demostrado, añadió, que cuando hay exigencia, control, cercanía de los cuadros e interés, las cosas funcionan bien, y pidió cambiar, de manera tal, que cada cual atienda, cuide y se preocupe por los asuntos que le tocan, sin esperar que venga el Partido, el Gobierno, o representantes del organismo superior a apagar el fuego que no sofocó aquel llamado hacerlo.

La reunión rindió tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el cuarto aniversario de su siembra en el corazón de Cuba. “El cumplimiento diario del deber es el mejor homenaje que podemos dar al líder histórico de la Revolución”, dijo Torres Iríbar, quién también mostró pesar por el fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, en su opinión entre los más grandes y fieles amigos del Fidel, y que coincidentemente también partiera hacia la inmortalidad el mismo día que lo hiciera el líder histórico, hace cuatro años.

