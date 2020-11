Su majestad la memoria

El mundo moderno demanda de nosotros una rigurosa y sostenida ejercitación de la memoria, y los ejemplos abundan. Si posee correo electrónico, debe recordar la dirección de este y el nombre de usuario que emplea, además de dos contraseñas, si tiene en cuenta también la del buzón. Si utiliza teléfono móvil, no puede olvidar los dígitos del PIN, las ocho cifras del número de su celular y, muy importante, la fecha de vencimiento del servicio contratado, para no sufrir un sensible traspiés monetario. Y para evitar tener que extraer de su bolsillo o cartera, con cierta frecuencia, su carné de identidad, le resultará práctico memorizar (¡todo un reto!) los 11 números que le han correspondido, pues se lo pueden solicitar en las más disímiles gestiones. Entre tantos detalles puede olvidar alguno, pero no omita nunca los buenos días, dé las gracias cuando sea preciso y ceda su asiento a esa embarazada que sube al ómnibus. No está bien hacerse el loco.

Pero si los olvidos de ciertos datos y comportamientos pueden colocarnos en situaciones en extremo difíciles. ¿Es usted de esos que tienen muchas cuentas de correo en Gmail y Yahoo, y olvida o confunde logins y contraseñas? ¿Qué pasará si olvida usted el cumpleaños de su pareja o de sus hijos? ¿Su aniversario de bodas o del comienzo de su actual relación? ¿Y si olvida chequear el gas antes de salir a la calle y se le ha quedado algo en la candela? ¿O la ventana abierta sobre la cama precisamente el día en que está anunciado que llega una tormenta? ¿Y si se confunde con el nombre de los perfumes que quiere obsequiar a sus dos o más novias el Día de los Enamorados? ¿Y si olvida dónde guardó su libreta de banco justo el día en que debe hacer una compra impostergable? ¿Y si se le pasa la fecha de entrega de su plan de trabajo? ¿O el día que llega el pollo a la carnicería…? Pobre de usted.

En una ocasión fui de visita a la casa de una amiga de mi esposo y quedé muy sorprendida al encontrar las paredes cubiertas de letreros. No los leí porque hubiera sido de muy mala educación, pero la anfitriona se dio cuenta de mi perplejidad: “Son —me aclaró— los recados que recibo por teléfono de mis amigos para otros amigos. Tengo muchos amigos y llevo años haciendo esto”. Aquella sala era lo más parecido que he visto a las paredes de La Bodeguita del Medio. Alguna gente es muy creativa.

Debo confesar que vivo de olvido en olvido: dejo espejuelos, llaves y sombrillas en los taxis, aunque jamás he dejado un libro, lo que no significa que piense que los taxistas no leen, sino que los libros, después de los hijos y los perros, son lo más importante para mí. Eso me lleva a la siguiente reflexión: aunque la memoria es lo más traicionero que existe, sospecho que las cosas que de verdad nos importan no solemos olvidarlas. No digo las cosas más importantes, sino aquellas que de verdad nos importan, que no es lo mismo.

Pruebe mi teoría con este caso extremo: vea si usted se ha olvidado alguna vez a sí mismo en alguna parte.

