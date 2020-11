Un efímero periódico martiano

El 23 de enero de 1869, hace 145 años, salió en La Habana, en un ambiente de crueles desórdenes, el único número del periódico La Patria Libre, en el cual el joven José Martí publicó su poema dramático en verso titulado Abdala. El adolescente estaba a cinco días de cumplir 16 años, y el 22 de enero, en horas de la noche, se habían producido los tristemente célebres hechos del teatro Villanueva, donde hubo función en beneficio de los insurrectos que luchaban en los campos de Cuba. Varias muchachas acudieron en aquella ocasión vestidas de azul y blanco, adornadas con emblemáticas estrellas. Durante la función los voluntarios dispararon contra la concurrencia y hubo muertos y heridos, amén de los desórdenes que se produjeron al día siguiente en las calles aterrorizadas por los defensores del poder colonial.

El título de aquel periódico martiano no podía ser más provocador: La Patria Libre, y en su único número colaboraron el maestro de Martí, Rafael María de Mendive, el millonario sacarócrata Cristóbal Madan y el amigo de Martí, Fermín Valdés Domínguez. Los cubanos estaban aprovechando el decreto de libertad de imprenta dispuesto por el gobernador colonial Domingo Dulce para publicar periodiquillos, como El Diablo Cojuelo y la patria libre, pero los intereses españolizantes se impusieron y el gobernante anuló la medida de efímera existencia. Para el segundo de aquellos escribió el joven Martí la obra de teatro en un acto y ocho escenas Abdala, con cuatro personajes principales, algunos consejeros y soldados, y una trama que se desenvuelve en Nubia, región de África al norte de Sudán. En aquella zona remota, un senador venerable pide al joven Abdala que se oponga al feroz conquistador extranjero que quiere esclavizarlos.

El joven Abdala, quien recibe la encomienda de rechazar a los conquistadores de Nubia, busca la gloria y la acaricia como el sueño del libertador de su tierra amenazada. Los guerreros le aclaman como jefe y le acompañan al combate, y mientras la tropa avanza, la madre de Abdala intenta detenerle, pero este no retrocede ante los llantos maternos y le dice que el amor a la patria es el más santo de los amores. La madre no comprende y le pregunta si ese sentimiento puede ser mayor que el que debe sentir por ella, a lo que el hijo responde: “¿Acaso crees que hay algo más sublime que la patria?” Abdala parte a la guerra y en otra escena del drama llaman a la puerta varios soldados que traen herido al joven héroe, que se entusiasma cuando escucha los clamores del adversario vencido, mientras ruega a su madre que no llore, porque muere feliz. Sin duda, Nubia era Cuba, y Martí ya se identificaba y se veía en Abdala.

