¿Hacerle el juego a los que están dispuestos a hacer correr la sangre de millones de personas? (+video)

Fidel: “Confío en el pueblo plena y totalmente… No vamos a dejar que haya grietas ni que nadie abra grietas en este país, ni debemos ser tolerantes con la gusanera ni con la contrarrevolución, los infames que alientan una agresión al país, los infames que quieren crearle condiciones al imperialismo para que agreda a Cuba…

A todos esos, no tenemos por qué. Hay que aplicarles las leyes… a los que se suman a las campañas del imperialismo contra Cuba… Seremos como siempre, seremos ecuánimes, seremos serenos, seremos justos, seremos respetuosos, como no lo ha sido nadie nunca, ningún gobierno… No nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar. No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren, que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la Patria, se le pueda hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país, ¿hacerle el juego a los que están dispuestos a hacer correr la sangre de millones de personas? No tenemos por qué. Eso sí lo dejamos muy claro: Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna, los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la Revolución, se acabó.

Fuente: La Pupila Insomne

