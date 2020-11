Jóvenes artistas e intelectuales de Cuba realizaron un mitin concierto bajo el título Tángana en el trillo, en defensa de la democracia socialista.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se sumó al encuentro. “No iba a venir para no frenar la espontaneidad, pero viendo las imágenes no pude no pude contener la emoción”, expresó el mandatario.

El pueblo le dijo: estamos contigo Díaz Canel. Y él respondió: “Yo estoy con ustedes, tenía que estar aquí, con los jóvenes de mi país”.

El concierto tuvo lugar en momento en que intelectuales de la Isla denuncian la ejecución de una campaña de manipulación mediática contra Cuba, como parte de un guion de golpe blando con financiamiento de Estados Unidos a grupos subversivos, como el denominado Movimiento San Isidro.

—————-

Agrupación sinfónica de Cuba rinde homenaje a Fidel Castro

La agrupación de cámara Sinfonietta Manuel Duchesne Cuzán, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, ofreció este domingo un concierto con el que rindió homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

El recital, a propósito del cuarto aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe, que se conmemoró el pasado día 25, cuenta con la participación del reconocido pianista y compositor cubano Frank Fernández.

Durante la presentación también acompañó a la formación el contrabajista Rafael Aquino y el oboísta Frank Ernesto Fernández, ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

———————

Alienta vice primera ministra cubana resultados de la investigación científica

¡Cuánta consagración y entrega diaria en beneficio de la sociedad y de la economía!, exclamó la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh, en la ceremonia de entrega de los premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) por los resultados de la investigación científica en 2019.

Ustedes son un reflejo del legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando hace 60 años delineó el desarrollo científico nacional en su memorable discurso el 15 de enero de 1960, en el Paraninfo de la ACC, recordó Chapman Waugh en una intervención en el encuentro, efectuado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en La Habana.

———————

Marcharán en Miami contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Con el objetivo de exigir el fin de las sanciones económicas del Gobierno de EE. UU. contra Cuba, varios cubanoamericanos y organizaciones en ese país convocaron una marcha en bicicleta y autos el próximo domingo en la ciudad de Miami.

“Demócratas, republicanos, cubanos y no cubanos, personas de diversos credos políticos e ideologías, nos reuniremos el próximo domingo (29 de noviembre) en la ciudad de Miami para realizar una caravana de autos y bicicletas, con la finalidad de pedir el cese de las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba”, subraya una nota de prensa divulgada el viernes último.

La marcha está organizada por las organizaciones Puentes de Amor, dirigida por el profesor cubanoamericano Carlos Lazo, y Code Pink, encabezada por Medea Benjamin, y por los influencers de redes sociales Jorge Medina, Yadira Escobar, Angela María Callis, Roberto García, Liber Barrueta, Emilio Juárez Amorós, Eduardo Bover, y Manuel Tejeda, entre otros.

———————

Cuba exhibe alentadores resultados en el programa nacional de Sida

Con alentadores avances y resultados, como el no contar hasta el cierre de octubre con algún caso de transmisión vertical del VIH de madre a hijo, Cuba arriba al Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida, que se celebra cada primero de diciembre.

José Joanes Fiol, responsable de monitoreo y evaluación del programa de ITS/VIH y Hepatitis virales del Ministerio de Salud Pública, declaró a la prensa que también han disminuido los casos, debido al confinamiento, por lo cual se espera cerrar el año con una curva estable de la enfermedad.

Subrayó que en el país el 84 por ciento de las 28 mil 756 personas diagnosticadas con VIH/Sida poseen carga viral indetectable.

———————

Televisión cubana proyectará filmes del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana

El programa cinematográfico Tierra en trance, que se transmitirá del 4 al 12 de diciembre próximo por el Canal Educativo, incluye una selección de obras que se exhibirán en la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, en colaboración con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, han organizado el espacio que saldrá al aire esos días a las nueve de la noche.

Este constará de 10 emisiones que contienen una selección de obras que se proyectarán durante dicho evento (largometrajes, cortos y mediometrajes, de ficción y documentales), caracterizadas por su diversidad de géneros, estética y temática, representativa de la producción de la región.

———————

Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana reabre el próximo 14 de diciembre

El próximo 14 de diciembre reabrirá sus puertas el Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, anuncia una publicación en la página de Facebook de este establecimiento.

Así, la instalación, propiedad del grupo Gaviota y gestionada por la hotelera suiza Kempinski Hotels, se suma al cronograma de reaperturas turísticas en La Habana, luego de que este destino cubano comenzara a recibir nuevamente viajeros internacionales, el pasado 15 de noviembre.

Para la construcción del Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana se aprovechó una edificación icónica de la ciudad: la antigua Manzana de Gómez, otrora centro comercial y social.