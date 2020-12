Concierto homenaje a Jhon Lennon en La Habana

Diversas agrupaciones evocarán la trayectoria artística del músico británico John Lennon, con un concierto único en conmemoración del aniversario de su muerte el próximo día 8 de diciembre

Pactado para las 20:30 hora local en la sala Avellaneda de la institución cultural, el recital ofrecerá la oportunidad de redescubrir la prolífica obra del cantautor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista por los derechos humanos, reconocido, además, como uno de los fundadores de la banda de rock The Beatles.

Con aforo reducido y estrictos protocolos sanitarios, debido a las medidas implementadas en la nación caribeña para evitar la propagación de la COVID-19, el homenaje recreará clásicos como Imagine, Give peace a chance, God, Power to the people, Working class hero, Every man has a woman who loves him, entre otros temas, según el comunicado difundido por el Teatro Nacional.

Recientemente fue publicado un álbum de remezclas, un concierto en streaming y un programa radiofónico en tributo al músico británico, quien cumpliría ocho décadas de vida el pasado 9 de octubre.

El disco incluye una selección de 36 temas considerados los más relevantes de su carrera en solitario y estuvo producido por Yoko Ono y su hijo en común, Sean Ono Lennon, bajo el título Gimme some truth. The Ultimate Mixes (Dame algo de verdad. Las últimas mezclas).

En tanto, el concierto virtual propone actuaciones y tributos a Lennon de reconocidos artistas como Peter Gabriel, KT Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jazz, Andy Fairweather Low o John Ilsley, entre muchos otros.

En 1980 Lennon publicó su último trabajo discográfico, titulado Double Fantasy, el cual no logró difundir ya que apenas tres semanas después su vida fue sellada (8 de diciembre) por Mark Chapman, quien cumple condena en el Centro Penitenciario de Wende, de Estados Unidos.

Fuente: PL/mm