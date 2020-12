Banco Central de Cuba ofrece detalles del ordenamiento monetario

El sistema financiero desempeña un papel de suma importancia en esta tarea, reiteró, y dijo que se ha hecho un diseño donde se puede empezar a actuar de una forma diferente y distribuir la riquezas de otra manera. “Estamos creando condiciones para que el trabajo sea la fuente principal de riquezas”.

Las empresas, argumentó, solicitan con frecuencia a los mecanismos centrales mucha divisa, que les costaba relativamente poco debido al cambio de 1×1.

“Hay un gran principio en la economía que es que para tener acceso a divisas primero hay que generar eficientemente la moneda nacional y eso significa poner el peso en el centro de gravedad de la estructura financiera en Cuba”.

A partir del 1 de enero, de cara a las empresas, hay que generar 24 pesos para tener derecho a hacer una operación de comercio exterior, recordó Murillo Jorge.

Sobre qué pasa con los flujos efectivos cuando se quita el CUC y todo se pone en CUP en una expresión más grande, el jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos se refirió a la complejidad de este proceso, que ha llevado a realizar gran cantidad de cálculos.

Los flujos cambian, desde los vueltos en una bodega, el fondo de caja chica, el funcionamiento de los cajeros. “No es lo mismo un fondo para cambio hoy, que un fondo para cambio a partir del día primero de enero”.

Lo que no puede ser es que un día una tienda no abra porque no tenga fondo para dar vuelto, detalló, y recordó que en el primer momento las personas podrán pagar en las tiendas en CUC y el vuelto será en CUP, una medida que ya se implementa.