Este jueves, honras fúnebres de Eusebio Leal en el Capitolio de La Habana

El pasado 31 de julio el pueblo cubano conoció la triste noticia de la desaparición física del Dr. Eusebio Leal Spengler, cuyas honras fúnebres fueron pospuestas atendiendo a los requerimientos impuestos por la COVID-19.

De conformidad con lo previsto, se ha decidido que el próximo 17 de diciembre en el horario comprendido de 09:00 a 16:00 (hora local), sus cenizas sean expuestas en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, momento en que nuestro pueblo podrá tributarle el merecido homenaje como justo reconocimiento a su imperecedera obra. El acceso del público se producirá por la Calle San José hasta ingresar al recinto por la Calle Prado.

El día 18 se realizará la despedida de duelo oficial con la presencia de dirigentes del Partido Comunista de Cuba, el Estado y el Gobierno, representantes de las organizaciones de masas, invitados de la Oficina del Historiador de la Ciudad, otras personalidades y amigos; ese mismo día en ceremonia familiar se realizará la inhumación de sus restos en el Convento de San Francisco de Asís.

——————

Ordenamiento monetario busca mayor eficiencia en las empresas cubanas

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, afirmó que la Tarea Ordenamiento le exige más responsabilidad al sector empresarial para que salga en busca de la eficiencia.

Para ello, el empresariado cubano tendrá oportunidades que debe saber aprovechar, subrayó Murillo Jorge en comparecencia en el programa radiotelevisado Mesa Redonda Informativa.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba ahondó en conceptos generales que deben asumir las empresas con la unificación monetaria y cambiaria, y la flexibilidad que se les brinda en cuanto a la distribución de sus utilidades, los vínculos con otras formas de gestión y cuán beneficioso les resulta procurar exportar respecto a importar.

——————

Canasta familiar normada comenzará a venderse el 30 de diciembre con los nuevos precios

La canasta familiar normada correspondiente al mes de enero de 2021 comenzará a comercializarse el 30 de diciembre próximo y la venta se realizará con los nuevos precios fijados como parte del ordenamiento monetario en el país.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, informó en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda que la libreta mantiene sus productos y en el orden del costo tiene una transformación hasta alcanzar los 180 pesos.

Aunque cambian los precios el consumidor mantiene los plazos y derechos durante el período de vencimiento del producto, o sea tiene derecho de compra hasta el día de vencimiento del mismo, destacó.

——————

Abre al público Feria Nacional de Artesanía

La Feria Nacional de Artesanía quedó inaugurada en La Habana, en la Estación Cultural de Línea, dónde se realizará hasta el próximo 28 de diciembre.

Arturo Valdés Curbeira, director del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), explicó en las palabras inaugurales que este año se debía realizar una nueva edición de la Feria Internacional de Artesanía de La Habana, evento esperado por la población, pero que las condiciones epidemiológicas por la COVID-19 llevaron a su cancelación.

Teniendo en cuenta la nueva normalidad pospandemia, decidimos hacer la propuesta de crear una feria nacional de artesanía, diferente, porque no solo se realizará en La Habana, sino que se sumarán otras provincias, añadió, y manifestó que para la empresa y los creadores el reto es grande, por las dificultades para conseguir las materias primas.

——————

Apuestan Cuba y Angola por ampliar relaciones bilaterales

Deborah Rivas, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, y María Cándida Pereira, embajadora de Angola en la Isla, intercambiaron acerca de las históricas relaciones de hermandad y colaboración entre ambos pueblos.

En la sede del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), las representantes dialogaron sobre las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de La Habana y Luanda, establecidas el 15 de noviembre de 1975, cuatro días después de proclamarse la independencia nacional angolana, informa la viceministra antillana en su perfil oficial en Twitter.

#Cuba Recibimos en @MINCEX_CUBA a la Embajadora de #Angola Excma. Sra. María Cándida Pereira Teixeira, hermano país al que nos unen históricos nexos de amistad y cooperación y con el que continuamos fortaleciendo las relaciones bilaterales, tuiteó Rivas.

——————

Cinemateca de Cuba exhibirá programación especial por fin de año

La Cinemateca de Cuba ha reservado para diciembre variadas propuestas para el público capitalino. Habrá una presentación especial por los 125 años de la primera exhibición del Cinematógrafo Lumiére con la proyección del filme: En mi casa mando yo (Hobson´s Choice, 1953) dirigida por David Lean. Además, ofrecerá la oportunidad de ver filmes que van desde comedia, románticos, musicales, suspenso, acción entre otros géneros.

La programación se inicia con el filme Farinelli (Farinelli, il Castrato, 1994) dirigida por Gerard Corbiau. Cuenta la historia de un célebre cantante de ópera castrado del siglo XVIII.

Estos cantantes adquirieron gran resonancia internacional, resaltando el virtuosismo y la vocalización. Farinelli fue el más famoso de todos. Al este del paraíso (East of eden, 1955) dirigido por Elia Kazan, Los cuentos de Hoffman (The tales of Hoffman, 1951) contando con la dirección de Michael Powell y Emeric Pressburger. El filme fantástico King Kong (1976) de John Guillermin estará en programación para todos los amantes de este género y desde luego de este clásico del cine, ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales y Globo de Oro a la mejor actriz revelación, filme que será estreno en Cinemateca.