Presupuesto estatal 2021, en el contexto del ordenamiento monetario

El presupuesto del Estado del 2021 respaldará niveles de actividad similares a años anteriores, aunque toma otras dimensiones por el impacto de la devaluación del peso cubano y el impacto de la COVID-19, afirmó Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios.

Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, explicó que, en su primer año, en un ambiente de ordenamiento monetario, el presupuesto tiene implícito la corrección gradual de los precios.

Crece en la misma medida en que se va dando incremento de costos y servicios, explicó Bolaños Weiss.

Detalló que el déficit fiscal planificado para 2021 es de 86 mil millones de pesos, pero existen reservas en cuanto a la racionalidad del gasto y potencialidades que tiene la economía como resultado del ordenamiento.

—————

Cuba presenta al mundo avances de vacunas anti-COVID-19

Cuba presentó a los países acreditados en la Isla y al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los avances de las vacunas nacionales desarrolladas para contrarrestar la COVID-19.

En el encuentro participaron representantes del Grupo Empresarial de Industrias Biotecnológica y Farmaucética (BioCubaFarma), el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de La Habana.

La coordinadora residente del sistema de la ONU en Cuba, Consuelo Vidal, afirmó que Cuba ha demostrado cómo los avances científico técnicos combinados con el acceso universal a la salud son claves para enfrentar contextos como el generado por el virus SARS-CoV-2 y mejorar la situación de las personas en este tipo de eventos.

—————

Esclarecen aspectos sobre el cobro de impuestos a partir del 1 de enero de 2021

A partir del ordenamiento monetario que comenzará en Cuba el 1 de enero de enero de 2021 varias han sido las dudas de la población respecto al cobro de algunos impuestos como el aduanero, sobre el transporte terrestre, para documentos y asociados a los ingresos de los residentes con contratos en el exterior.

En el caso de este último, Yahili García Poma, directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que está contemplado en la Ley tributaria pero no se aplica y no estará vigente para este 2021 pues no están creadas las condiciones para ello.

Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, acotó que solo se aplicará con los atletas, que se viene preparando desde 2019.

—————

Ratifican Cuba y Bahamas voluntad de fortalecer lazos de cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y su homólogo de Bahamas, Darren Henfield, ratificaron la voluntad de ambas naciones de continuar fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación.

En su cuenta en Twitter, el canciller cubano anunció que sostuvo una conversación telefónica con Henfield, durante la cual dialogaron sobre temas de la agenda bilateral.

Sostuve conversación telefónica con el canciller de Bahamas, Darren Henfield. Dialogamos sobre temas de la agenda bilateral y expresamos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación, tuiteó Rodríguez Parrilla.

—————

Ministerio de Turismo trabaja en preparación de FITCuba 2021

El Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) trabaja intensamente en la preparación de la XL edición de la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2021, prevista del 3 al 8 de mayo en Varadero, en un contexto de nueva normalidad marcado por la COVID-19.

En el marco del evento sesionará el FITCuba MICE, un espacio dedicado en exclusivo al turismo de eventos e incentivos, una muestra más de la importancia que le confiere el país y el Mintur al desarrollo de esta modalidad, explicó Dalila Alba González García, subdirectora general de Mercadotecnia del organismo.

Esperamos converjan en este espacio actores de la industria de eventos en Cuba y otras naciones, en un intercambio a modo de workshop y reuniones de negocios, comentó hoy la especialista durante el lanzamiento oficial del Calendario Eventos Cuba 2021 y 2022.

Asimismo, añadió, se presentará el catálogo con todas las facilidades del destino para la realización de eventos.

—————

Estables los servicios de la Empresa de Saneamiento Básico de La Habana

La Empresa de Saneamiento Básico de La Habana (SBH) arribó al VII aniversario de su fundación con la estabilización en 2020 de los servicios en sectores estratégicos de la economía, pese a las restricciones que impusieron a la isla la COVID-19 y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el ingeniero Jorge Eduardo Brey Herrera, director adjunto de la entidad, aseguró que, pese a las dificultades con los neumáticos, baterías y la disponibilidad de equipos, se estabilizan los servicios que prestan a la población.

El directivo enfatizó que en los meses complejos de la pandemia el colectivo de más de 700 trabajadores, especialmente los operarios dieron respuesta al enfrentamiento al Coronavirus en los centros de aislamiento, de salud y de la industria biofarmacéutica.