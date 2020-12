Amalia Simoni e Ignacio Agramonte más allá de la muerte

La pareja formada por el héroe camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz y su esposa Amalia Simoni es una de las más representativas del siglo XIX cubano. Mucho se ha hablado y escrito sobre ellos, sobre su mutua pasión, su epistolario amoroso, la virginidad con que ambos se juraron llegar al matrimonio y cómo se prometieron pertenecerse uno al otro para siempre con la fidelidad más absoluta, y cómo ella lo siguió a la manigua renunciando a todos los lujos que había conocido desde su nacimiento por ser hija de uno de los más ricos hacendados del Camagüey. Pero sobre la propia Amalia, sobre la mujer que ella fue, independiente de la poderosa individualidad del amado, Cuba conoce bastante poco su vida, una vida llena de esplendores materiales y refinamientos, de belleza, de alta cultura y de extraños caminos del espíritu que florecieron entre penalidades, pobreza, y muy duros sacrificios que le sobrevinieron desde el momento en que Agramonte huyó de Puerto Príncipe para unirse a las tropas del Camagüey, que iniciaban la Guerra Grande contra España por la independencia de Cuba, y finalmente su muerte, discreta, humilde y envuelta en un silencio triste. Amalia Simoni es una de las figuras cubanas con las que la historia ha sido menos memoriosa. Y es una figura trágica, sin ninguna duda.

Mucho podría contarse si descorriéramos el velo de esta existencia con aroma de sándalo y reseda, pero en esta ocasión me interesa contar un episodio del que —pese a haber escrito ya Roberto Méndez en su fascinante biografía Amalia Simoni, una vida oculta, publicado por la editorial Ciencias Sociales—, estoy segura que pocos tienen noticia.

José Ramón Simoni, doctor en medicina, cirujano de prestigio y padre de Amalia, era hijo de un emigrado italiano oriundo de la Toscana, antigua cuna de la cultura etrusca, donde la familia paterna poseía fortuna y riquezas. José Ramón era un iniciado en la masonería y tuvo un papel importante en la fundación de la primera logia masónica del Camagüey, muy activa en la Guerra de los Diez Años. Era un apasionado estudioso de las ciencias esotéricas y un entusiasta practicante del espiritismo, que introdujo en Mérida (Yucatán) cuando la familia tuvo que huir de Cuba para escapar de las autoridades españolas.

Se sabe que cartas y libretas de notas de puño y letra de Amalia Simoni, (eran muy parecidas a diarios íntimos y fueron muy usadas entre las mujeres cubanas, ya fueran damas o simples pueblerinas) se encuentran hoy entre los documentos de la familia Simoni que atesoran en sus archivos particulares algunos historiadores del Camagüey, y es posible que entre sus páginas exista información sobre la posición de Amalia con respecto a las creencias de su padre, posiblemente también compartidas por su madre doña Manuelita. La falta de información sobre ese tema es lo que hace tan interesante el episodio que narro a continuación.

Poco tiempo después del final de la Guerra, los padres de Amalia decidieron regresar al Camagüey para ver qué podían salvar de la lujosa quinta Tínima, construida al estilo de las antiguas villas romanas según planos trazados por el propio José Ramón, y que había sido la residencia de la familia hasta su huida a la manigua siguiendo a los esposos de sus dos hijas, ambos altos jefes del mambisado. Solo encontraron ruinas, pues el inmueble había sido tomado por los españoles y convertido en potrero y, además, había sufrido incendios que casi lo habían destruido. No fue posible salvar más muebles que aquellos que amigos y parientes piadosamente habían conservado. Los muros que separaban la propiedad de las márgenes del río Tínima estaban derruidos y calcinados, los documentos oficiales habían desaparecido, y José Ramón tuvo que emprender fatigosos litigios con el Ayuntamiento para recuperar lo que había sido suyo.

Mientras en Cuba sus padres sufrían por la incuria que reinaba inmediatamente después de la guerra y, viejos y cansados, redoblaban esfuerzos para salvar algo del patrimonio familiar, Amalia había quedado en los Estados Unidos, donde la familia se exilió tras su breve estancia en Mérida. Muy joven aún y bella y majestuosa, pero viuda inconsolable como lo sería hasta el final de sus días, cuidaba con esmero de sus dos pequeños hijos, Ignacio, el Mambisito, nacido en la manigua, y Herminia, venida al mundo después de la muerte de El Mayor.

Siempre amante de la música lírica, que había sido su vocación desde sus primeros años y la ayudó a sobrevivir como maestra de piano y canto en Mérida en medio de gran penuria económica (cuentan los historiadores que su miseria era tal que iba a sus clases con un único y gastado vestido del luto y envuelta en un rebozo o un huipil, a la manera de las mujeres de aquella tierra, llevando su vieja carpeta de partituras bajo el brazo), Amalia había visto ahondarse con el tremendo dolor de la viudez su sensibilidad de artista, que era en ella vivísima, y debió resultar desoladora en la soledad del exilio. Si en su juventud dorada de muchacha rica y, después, en su breve vida de desposada, tuvo alguna relación con el espiritismo, ahora, en tal desierto emocional, experimentó —al menos que exista constancia— una experiencia muy fuerte, como lo demuestra la siguiente carta que de su puño y letra escribió a su padre:

Estaba ayer domingo sentada en la ventana del blak-parlor mirando el paisaje aquel q. tanto nos recuerda a Cuba, y q. el canto de innumerables pájaros hacía aún más semejante. Mi imaginación estaba allá, en nuestra pobre Cuba, y con tristeza recordaba nuestro último rancho[1] y donde pasaron los últimos días de mi felicidad. Estaba entregada a mis pensamientos cuando sin darme cuenta empecé a recitar los siguientes versos como si alguien los fuera dictando: no sentía ganas de escribir, sino de hablar, y experimentaba una impresión agradable como cuando me siento rodeada de mis buenos espíritus y especialmente el de Ignacio, Eduardo[2] y Luis. No creo q. los versos sean muy buenos, pero sé que ahí hay algo q. pueda ser del espíritu de Igno. Que en los primeros versos pinta el pensamiento q. me ocupaba y después me contesta de una manera tan apropiada de su espíritu.

No se ría y dígame si esto tendrá q. ver con los espíritus.

Y se inspiraba la alondra

Y la tojosa gemía

Y el ruiseñor majestuoso

En su trinar proseguía

Do fueron aquellas horas!

De la esperanza mía,

Y el ángel de mis amores

Que tan dulce sonreía!

Voló mi ilusión primera!

Voló el compañero mío,

Y triste, desierto, mudo,

Quedó nuestro alegre nido

Do hermoso mío

Que así me dejas llorando?

No soy tu amor, tu alegría,

Ni la compañera buena

que sin cesar bendecías?

Una voz oigo que dice:

Voy al cielo, Amalia mía,

a rogar por tu ventura.

Allí formaré otro nido

Sin espinas punzadoras

Que nuestros miembros lastiman

Allí esperaré tranquilo

Que tu misión esté llena.

Resígnate, sé humilde, buena

Y espíritus siempre unidos

Confundiránse en el cielo

Mientras copio ahora mismo estos versos ¿dictados? por un espíritu (el de Ignacio) a Amalia Simoni, según ella creyó, siento una impresión muy turbadora, en realidad me siento muy mal, pues creo que las palabras me han transmitido algo del dolor que Amalia sintió en aquel momento, y un poco, también, de esa sensación profunda y extraña que nos provoca siempre el contacto, real o imaginado, con la manifestación de lo numinoso. Es posible ¿tal vez lo sea? que haya sentimientos inmortales, amores eternos que rompen con su fuerza todas las barreras y abren todas las puertas, hasta las del reino de las Sombras. Glorioso, brevísimo y trágico amor el de Amalia Simoni, que vivió en su alma tanto como ella permaneció en la Tierra. Triste época nuestra que no conoce esos sentimientos.

[1] Se refiere a “El Idilio”, la última de las viviendas que ella y Agramonte ocuparon en la manigua, y que él había hecho construir para ella con todas las comodidades que pudo encontrar en tan precarias circunstancias.

[2] Eduardo Agramonte, esposo de su hermana Matilde.

