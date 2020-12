Anuncian reducción de la nueva tarifa eléctrica en Cuba

Atendiendo a las inquietudes de la población, el gobierno cubano aprobó la reducción de la nueva tarifa eléctrica, a aplicar a partir del inicio del proceso de ordenamiento monetario en enero de 2021.

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, recordó que Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, al intervenir en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular afirmó que se iban revisar todos los aspectos que fueran necesarios.

Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda destacó que el 91,2 por ciento de los consumidores (78 por ciento del consumo residencial) gastan menos de 350 kilowatts al mes; el 6,63 por ciento de los clientes entre 331 y 500 kilowatts; el 0,16 por ciento, entre 501 y mil kilowatts; y el 0,013 por ciento, más de cinco mil kilowatts.

——————–

Destaca el Centro de Inmunología Molecular en el combate a la COVID-19

El Centro de Inmunología Molecular (CIM), en La Habana, perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, priorizó este año el enfrentamiento a la COVID-19, además de cumplir con su misión de obtener y producir nuevos biofármacos para tratar el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

A decir de la doctora en Ciencias Tania Carmenate Portilla, jefa del departamento de Inmunorregulación, perteneciente a la Dirección de Inmunología e Inmunoterapia del CIM, en esa importante tarea se involucró toda la capacidad y el personal científico de la institución, en especial los jóvenes.

Se destacó la creación en el centro de un laboratorio para el diagnóstico del padecimiento mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), integrado por alrededor de 40 trabajadores, en su mayoría menores de 30 años y provenientes de todas las áreas de la entidad, quienes han procesado hasta el momento unas 50 mil muestras.

——————–

Llegará en 2021 nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza

Condicionada por el contexto epidemiológico provocado por la pandemia del COVID-19, la 36 edición del Festival Internacional Jazz Plaza llegará a La Habana el próximo 19 de enero de 2021, y se extenderá hasta el 24 del mismo mes.

Según nota de prensa compartida por el Instituto Cubano de la Música, el evento en está ocasión especial contará con las dos salas del Teatro Nacional (Avellaneda y Covarrubias) y la Casa de la Cultura de Plaza, como sedes.

En el Teatro Nacional los conciertos presenciales serán con la capacidad de público establecida, de forma tal que permita garantizar el distanciamiento social entre la audiencia.

——————–

Ratifican en EE.UU. compromiso con defensa de Cuba y Latinoamérica

Organizaciones de la emigración de Cuba y Latinoamérica en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, reafirmaron su compromiso de defender la independencia, la paz y el desarrollo del país caribeño y la región.

En una nota de prensa, la Coalición Alianza Martiana expuso que 2020 ha sido un año horrible para todos por la pandemia de Covid-19, y debido a esa razón sus miembros tuvieron que cancelar actividades públicas y organizativas, con la ejemplar excepción del trabajo diario de Radio Miami, recalcó.

Además de esa radioemisora, integran el referido grupo la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana (como organización individual), la Asociación Cultural José Martí, el Círculo Bolivariano de Miami Negra Hipólita y la Asociación de Mujeres.

——————–

Formas de gestión no estatal podrán optar por tarifas eléctricas del sector no residencial

En aras de que el costo de la electricidad no tenga un reflejo en los precios de los productos y servicios, a partir de enero de 2021 las formas de gestión no estatal (FGNE) podrán optar por la tarifa eléctrica del sector no residencial.

Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, informó en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda que se aplicará en estos casos la tarifa B1, para equiparar las condiciones de pago con las empresas.

Actualmente, dijo, las mismas se aplican a las bases productivas de la agricultura, y a partir de inicios de año se podrán beneficiar también las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, los colectivos creadores y otras formas de gestión no estatal.

——————–

Cuba celebra 60 años de relaciones con naciones de Asia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba festejó las seis décadas de intercambio diplomático con siete naciones de Asia en un acto encabezado por la vicecanciller Anayansi Rodríguez.

La conmemoración, celebrada en la sede de la cancillería, reunió a representantes de China, India, la República Democrática de Corea, Cambodia, Vietnam, Indonesia y Mongolia.

Los lazos de amistad y cooperación que nos unen, han soportado la prueba del tiempo y se proyectan con mucha pujanza hacia el futuro, recordó la vicetitular.