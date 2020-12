Grecia y Roma presentes en la molicie caribeña

La lengua castellana, que muy honrosamente heredamos de la Madre Patria España, está plagada de frases hechas, que no son otra cosa que metáforas de autoría anónima y popular tremendamente felices, o valga más decir logradas. No deben confundirse con los refranes, que encierran siempre una enseñanza lapidaria. Por el contrario, las frases hechas solo tipifican situaciones muy puntuales. Algunas son caprichosas y su significado tan antiguo que ya no podemos decodificarlo, como, por ejemplo, una que gustaba mucho a mi abuela materna gallega y siempre usaba cuando se refería a una conversación que se había prolongado demasiado: “…y otras hierbas aromáticas que los chivos no comen”. Me he pasado la vida tratando de entender qué quiere decir, pero debo confesar que aún no lo he logrado y ya desespero de hacerlo.

Sin embargo, no todas las frases hechas del español son tan crípticas. Una en concreto, dormirse en los laureles, resulta mucho más fácil de descifrar. Estima el diccionario de la Real Academia Española que la expresión significa “descuidarse alguien o abandonarse en la actividad emprendida, confiando en los éxitos que ya ha logrado”. Por lo general se utiliza la frase para hacer mención de alguien que se ha relajado y ha dejado de hacer lo que debía o lo está haciendo sin deseos ni eficiencia, confiado en el prestigio logrado antes en su labor, a costa del cual pretende seguir disfrutando privilegios.

Pero esta frase, como muchas expresiones lexicalizadas de nuestro idioma, son herencia de épocas pasadas, incluso remotas, y de otras culturas que están en nuestro pasado ancestral, y encierran en sí, como perlas de conocimiento, conceptos, historias y tradiciones. En el caso que ahora nos ocupa, necesitamos recordar que en la cultura grecolatina los dioses tenían atributos acordes con sus funciones, consistentes en plantas, animales, armas, etc. El laurel era un árbol consagrado al dios Apolo, una deidad solar que tenía a su cargo la música y la poesía. Apolo era hijo de Zeus, el rey de los dioses del Olimpo griego, una divinidad suprema, por lo que las hojas de este árbol eran un símbolo de gloria. Apolo se muestra siempre en relieves, esculturas y pinturas coronado con hojas de laurel. La planta era considerada tan valiosa que en algún momento de los tiempos arcaicos de Grecia sus hojas se emplearon en las transacciones comerciales como equivalentes del dinero. Los griegos también veían al laurel como un árbol protector y curativo que propiciaba la resurrección.

En Delfos, ciudad de Grecia donde el dios Apolo tenía su templo más importante y su sacerdotisa más insigne, llamada La Ptia, se celebraban anualmente los Juegos Píticos. En ellos los atletas vencedores eran premiados con coronas de laurel. También la recibían los ciudadanos helenos —y más tarde romanos— más ilustres y destacados, entre ellos filósofos, poetas, militares triunfantes y políticos, además de los ya mencionados deportistas. El valor simbólico de las coronas de laurel era tal que los emperadores romanos las hicieron fundir en oro y las usaron como coronas reales. Nerón se concedía como premio a la belleza de su voz cada vez que participaba en un certamen de canto o actuación donde competía con profesionales que, por supuesto, graznaban si era necesario para dejarle ganar, ya que si no lo hubieran hecho probablemente habrían terminado en el foso de los leones del circo romano.

Pero una vez alcanzada la distinción, muchos de los que la obtenían de un modo u otro NO volvían a esforzarse más, y de ahí surgió la metáfora de dormirse en los laureles, o sea, acomodarse en glorias pasadas o, dicho con un criollismo más actual y cubano, vivir del cuento.

Aunque no seamos conscientes de ello, aún en este caribe rumbeador, aguardentoso, brujo, fornicante y bailador pervive algún vestigio cultural de nuestras raíces grecolatinas allí donde menos lo imaginamos.

