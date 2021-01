Cuba inicia este 1ro de enero la Tarea Ordenamiento

A partir de este 1ro de enero del 2021, Cuba emprende el camino de la Tarea Ordenamiento en sus estructuras económicas a todos los niveles. Muchos se cuestionan si este será o no el mejor momento para iniciar el proceso, sin embargo ese “estado ideal de condiciones” no siempre existe. El país tiene que aprovechar el nuevo orden económico global y no parar en su empeño.

El 2020 ha sido un año tenso para Cuba desde el punto de vista financiero. La política hegemónica de Estados Unidos impactó con medidas agresivas hacia lo interno de la economía y junto a la COVID-19 trasformó nuestros planes, canceló proyectos e incrementó el gasto del presupuesto del Estado en algo más de mil 300 millones de pesos.

Los cambios asociados al ordenamiento monetario y cambiario no traerán, en futuro inmediato, la prosperidad anhelada por todos y una economía cuyo producto interno bruto crezca sostenidamente. Pero sentara las bases para engranar la maquinaria, integrar procesos, ser cada vez más eficientes, buscar soluciones internas, cambiar estrategias y sobre todo pensar en un proyecto económico sustentable.

Los comentarios en las redes, en las calles, en los centros laborales demuestran que ya desde antes del llamado “día cero” las personas comienzan a opinar, a crearse cuestionamientos, a decir cuáles son aquellos elementos que comparten y los que no, y eso ciertamente demuestra que el pueblo sabe y esta consiente de cuan necesario es emprender el camino hacia el ordenamiento.

Quizás sobre la marcha habrá cosas que añadir y otras que cambiar pero las bases están definidas, el trabajo tendrá que ser, en lo adelante, el eje central de las trasformaciones, donde se reconozca el talento, el esfuerzo, la creatividad, en donde el trabajo colectivo decida el derrotero de la empresa, en donde seamos competitivos y se fortalezcan las alianzas comerciales entre los diferentes actores de la economía.

Cuba apuesta por una estrategia totalmente trasversal, pero siempre con la mirada puesta en los más vulnerables. El presupuesto estatal seguirá costeando parte significativa de los gastos del país, cuya cifra se prevé alcance los 375 mil millones de pesos. El acceso a la educación y la salud pública gratuita continuarán formando parte de nuestras conquistas.

La Tarea Ordenamiento constituye un proyecto integrador, trasparente y totalmente democrático, en donde las inquietudes de la población, no solo son escuchadas sino también tomadas en cuenta para futuras adecuaciones.

El éxito de la tarea no está en manos del Estado, sino en el de todos los cubanos que desde sus trincheras sepan actuar con la premura y sapiencia que las condiciones lo exigen. No habrá espacio para vacilaciones, para malos procederes. La responsabilidad no caerá sobre los hombros de pocos, sino que habrá que repartirla y buscar nuevos incentivos.

Fuente: Radio Rebelde

imop/