Continuidad de una Revolución auténtica

Hace 62 años se abrió para Cuba una nueva era. Una Revolución, fruto de los anhelos de libertad de varias generaciones, emprendía entonces una gesta por el rescate de la dignidad nacional, la justicia social, el progreso.

Tras su victoriosa entrada a La Habana, Fidel advirtió: La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. NO nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil.

Aquellas palabras fueron premonitorias. Duras batallas ha tenido que librar el proceso revolucionario cubano para tratar de vencer el subdesarrollo en medio del constante y tenaz hostigamiento de la gran potencia imperialista.

Muchas veces se ha presagiado el fin de la Revolución Cubana. Pero aquí está, contra viento y marea, fogueada, resistente. Acaba de superar un año que juntó muchas adversidades, con huellas muy profundas.

…………………………

Tarea Ordenamiento, inicio de las trasformaciones en las estructuras económicas



A partir de este 1ro de enero del 2021, Cuba emprende el camino que nos dibuja la Tarea Ordenamiento en sus estructuras económicas a todos los niveles.

Muchos se cuestionan si este será o no el mejor momento para iniciar el proceso, sin embargo ese “estado ideal de condiciones” no siempre existe. El país tiene que aprovechar el nuevo orden económico global y no parar en su empeño.

Los cambios asociados al ordenamiento monetario y cambiario no traerán, en futuro inmediato, la prosperidad anhelada por todos y una economía cuyo producto interno bruto crezca sostenidamente. Pero sentara las bases para engranar la maquinaria, integrar procesos, ser cada vez más eficientes, buscar soluciones internas, cambiar estrategias y sobre todo pensar en un proyecto económico sustentable.

……………………………..

Regulan venta de gas licuado normado en La Habana de manera excepcional La Empresa de Gas Licuado de La Habana, con alcance de su servicio además de la capital del país, a las provincias de Artemisa y Mayabeque, informa a los clientes normados de cilindros de 10 kg de GLP, cuyo ciclo de compra les correspondía a los días desde el 21 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 y que por falta de disponibilidad de cilindros llenos en sus puntos de venta no pudieron acceder al servicio, que de manera excepcional se les permitirá la compra de cilindros a 7 CUP, como estaba previsto en su ciclo, desde el 2 de enero hasta el 9 de enero de 2021. ………….. Rechaza Cuba nueva medida punitiva del gobierno de Estados Unidos El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy la inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades financieras de la isla con las cuales los norteamericanos tienen prohibido comerciar. A través de la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que esta nueva medida punitiva del Departamento de Estado recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero con el que los gobiernos de esa potencia han fracasado, durante 62 años, en el intento de destruir la Revolución cubana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó en un comunicado este viernes que la disposición se hará efectiva a principios de enero tras la publicación de la versión actualizada del listado que penaliza a entidades supuestamente bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Esta acción unilateral se suma a las sanciones implementadas desde Washington con el propósito de estrangular la economía de la isla y forzar un cambio de régimen. ………………………………….. Rinden tributo a fundadores de la Patria