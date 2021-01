Nuevos precios para la prensa y tarifas de suscripción

El valor minorista de 1.00 CUP tanto para los periódicos de carácter nacional como para los locales consta en el anexo VI de la Resolución 346 de 2020, incluida en la Gaceta Oficial No. 71 Extraordinaria de 2020 que establece los precios minoristas y las tarifas de los productos y servicios centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios.

A partir de inquietudes generadas en la población relacionadas con los nuevos precios de la prensa y tarifas de suscripción, el Grupo Empresarial Correos de Cuba ratificó que solo son responsables de la comercialización y la entrega a domicilio a suscriptores estatales y particulares.

Según consta en la página web de la entidad de servicios postales de mayor alcance del país, la suscripción para los periódicos de 26 o más tiradas mensuales tendrán un valor de 16 pesos, los de hasta 22 alcanzarán un valor de 13.55 CUP, los de cuatro a cinco veces en el mes tendrán un equivalente de 3.10 pesos, en tanto, los de una unidad quincenal o mensual tendrán el valor de 1.25 CUP.

Es decir, si una persona posee una suscripción al diario Granma, debe pagar 26 pesos además de la tarifa de la suscripción (16 pesos) lo que suma en total 42.00 CUP. Si además está suscrito a otros medios de la prensa escrita, deberá sumarlos pues la tarifa no es la misma.

Correos de Cuba precisa que los clientes no están obligados a pagar todos los periódicos al mismo tiempo, pues existe la posibilidad de elegir con cual se queda o si los paga todos. «La definición podrá hacerla con el cartero o en la oficina de Correos donde tiene el contrato», explican a Granma.

De igual manera aclara en su sitio web el Grupo Empresarial, que las suscripciones de prensa de enero deben ser pagadas como es habitual antes del 25 de diciembre. De no ser así, se suspende la entrega diaria, aunque no pierde la suscripción, que se le mantiene hasta 3 meses sin pagarla. Si transcurrido ese tiempo no se efectúa el pago, se procede a la cancelación del contrato.

Correos de Cuba insistió en que ante cualquier duda relacionada con cualquiera de sus servicios es posible contactar con la Oficina de Atención al Cliente de la Empresa de Correos de la provincia, cuyos contactos están publicados en el sitio web www.correos.cu donde también puede emitir comentarios y recibir respuesta en línea.

Fuente: Granma

imop/