El indicador de la sensibilidad, la mortalidad infantil

Como cada enero se conoció la tasa de mortalidad infantil alcanzada por Cuba. Por varios años este indicador se ha comportado por debajo o ha igualado a 5 por cada mil nacidos vivos, parece entonces un acontecimiento habitual, de rutina encontrar en los primero días del año la foto del bebé hermoso en la primera plana de los periódicos, pero: ¿Qué hay detrás de ese 4,9, alcanzado en el 2020, cuál es la lectura de la cifra, qué significa?

Es cierto, en un país que apuesta el 27% de su Producto Interno Bruto (PIB) a Salud y Educación y que en un escenario de pandemia ha destinado más de mil 500 millones de pesos al enfrentamiento a la COVID-19, la noticia del 4,9 de mortalidad infantil no es novedad, sin embargo no debemos mirar el número de manera fría, contextualicemos el escenario en que se ha logrado el indicador: tráfico aéreo y marítimo nulo o limitado, los insumos y medicamentos que no llegaron, el aumento del costo, el estrés del personal sanitario ante el peligro de contagio, los nuevos reglamentos en las instituciones maternas, sin visitas familiares y para colmo un bloqueo norteamericano que se empecina en mostrar su indeseable cara cuando está en juego lo más preciado del ser humano, la salud.

En estos momentos recuerdo a mi amiga embarazada, la alegría que experimentó en febrero por la noticia de la nueva vida que gestaba y cómo en marzo obligada a un confinamiento miraba con incertidumbre los 8 meses por venir. Los días sucesivos borraron la zozobra y ella a pesar de la COVID-19 tuvo como todas las embarazadas de Cuba las consultas de genética, de nutrición, de psicología, los ultrasonidos, los análisis trimestrales y hasta cuando el bebé en útero necesitó la maduración pulmonar fue recogida por un taxi en su domicilio para ingresar en el hogar materno. Así sucedió en cada rincón de la Isla, a pesar de la compleja situación epidemiológica no se interrumpió, en ningún momento, la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva.

Particularmente el indicador de mortalidad infantil de cualquier país revela la voluntad política del estado, mientras que los expertos lo califican como un verdadero indicador del grado de desarrollo de una comunidad en su totalidad y espejo de su civilización. Es entonces sinónimo de sensibilidad, prioridad, amor.

Vale destacar que entre las estadísticas que publica el Ministerio de Salud Pública sobresale que en 32 municipios del país no se reportan fallecidos menores de 1 año mientras que 5 provincias lograron indicadores inferiores a 4, Holguín, Sancti Spíritus, Mayabeque, Villa Clara y Pinar del Río.

No por repetida deja de ser trascendente que Cuba registre una tasa de mortalidad infantil de 4,9 por cada mil nacidos vivos, una de las más bajas del continente, solo comparada con países desarrollados.

Esta es otra de las epopeyas de las que hay que hablar cuando se cuente la historia del 2020 en la Mayor de las Antillas, la voluntad de un gobierno por defender la vida en medio de una pandemia y un bloqueo económico.

