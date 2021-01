El escandaloso robo del primer copyrigth en la Historia

Si a usted le gusta leer o por algún motivo está familiarizado con el término inglés copyrigth, sabe que proviene del derecho anglosajón y significa, en traducción literal, derecho de copia. Lo encontrará, con su correspondiente símbolo ©, en la primera página de libros impresos, discos, etc. asociado al nombre del autor. Técnicamente es el conjunto de principios y normas jurídicas que reconocen a un individuo en particular su derecho de propiedad sobre una obra creada por él en cualquier manifestación del arte, las letras, las ciencias, la música y todos los terrenos del intelecto.

La existencia del copyrigth es bastante antigua, aunque aún hoy se polemiza sobre el momento exacto en que aparece en la Historia como norma jurídica. Para muchos especialistas del tema apareció por primera vez en 1710, amparado por un Estatuto de la reina Ana de Inglaterra. Otros consideran que el primer intelectual en reclamarlo fue el célebre español Antonio de Nebrija, creador de la inaugural y muy célebre Gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV.

Pero lo cierto es que la primera disputa por un copyrigth, que podríamos llamar bronca en toda regla sin hacernos reos de vulgaridad, ocurrió mucho antes, nada menos que en la Irlanda celtocristiana, vale decir, en los comienzos de su cristianización, pero cuando aún en buena parte de su territorio seguía siendo pagana, con una religión autóctona que adoraba a Crom Cruash, ídolo de remota antigüedad con forma de piedra, al que se le sacrificaban los primeros productos de cada cosecha y de cada camada, incluidos primogénitos humanos.

Había en aquella época unos pocos cenobios, especie de grupos de celdas excavadas en la roca de montañas y otras formaciones geológicas irlandesas, que fueron la semilla de los futuros monasterios donde el arte de copiar e iluminar manuscritos tuvo su más importante centro en Europa. Estoy hablando del siglo VI y la leyenda del robo ha pasado a la Historia con el nombre de batalla de Cúl Dreimhne o Batalla del Libro, pero no ocurrió en una llanura, como todas las batallas legendarias cantadas en los poemas irlandeses, sino que comenzó en uno de aquellos protomonasterios donde los recién convertidos monjes cristianos, de muy reciente filiación druídica, adoraban al Crucificado y consagraban piadosamente sus horas a la copia de manuscritos: la abadía de Movilla, en el norte de Irlanda.

Un monje llamado san Finnian, fundador del lugar, poseía un salterio con una copia muy antigua de algunos Salmos de la Vulgata, la más conocida versión de la Biblia. Este material, conocido como el Cathach, era, en realidad, el manuscrito irlandés más antiguo existente de los Salmos (data de principios del siglo VII) y supuestamente el ejemplo más remoto de la literatura irlandesa. San Finnian llevaba tiempo dedicado a elaborar una copia de tan valioso texto, a la que había incorporado material adicional, o sea, ya no se trataba de una mera copia, sino, técnicamente, de una obra de creación personal que el buen monje deseaba traducir al gaélico para emplearla como herramienta clave en la difusión de la nueva fe.

Entre los discípulos que san Finnian tenía a su cargo se encontraba el polémico san Columba o Columcille, como se pronuncia su nombre en gaélico, lengua natal de Irlanda. Columcille era un miembro del clan de los Uí Néill, y por línea paterna descendía de Niall de los Nueve Rehenes, un rey irlandés del siglo V, lo que, de hecho, llenaba sus venas de sangre real feroz y guerrera, y lo convertía en un príncipe celta con todo lo que semejante linaje implicaba entonces. Algunos estudiosos afirman que fue un filid o poeta druida antes de convertirse al cristianismo, algo muy normal en la educación de los jóvenes nobles de la Irlanda pagana.

Parece que Columcille entró en contacto con el Cathach cuando su maestro reunió un grupo de doce discípulos, entre los que él se encontraba, y les pidió que le ayudaran con la traducción de la copia al gaélico. La obra se encontraba en el scriptorium, pieza común que hacía las veces de biblioteca y lugar de trabajo para los monjes copistas e iluminadores de monasterios y abadías. Tal vez lo que pasó tuvo un carácter menos noble y san Finnian quiso utilizar a los monjecicos para que terminaran más rápido la traducción, que luego firmaría el maestro adjudicándose todo el mérito. Puede que al principio Columcille, respetuoso de su mentor, que había sido uno de los primeros predicadores cristianos de la isla, se limitara a obedecer, pero ese estado de impersonalidad no duró mucho y pronto la seducción del texto se apoderó del ardoroso joven. ¿Deliraba de hambre y de frío mientras iba avanzando en su trabajo, como solía suceder a los copistas durante los duros meses invernales? No podemos saberlo ahora, pero lo cierto es que en la copia de Columcille comenzaron a aparecer interpretaciones de cada Salmo a manera de prefacios. Debió copiar a escondidas muchas noches, semanas quizá, pero cuando san Finnian lo descubrió, el joven declaró sin el menor titubeo que un ángel en forma de luz intensa había descendido sobre él y le había dictado todo el texto en una sola noche. San Finnian no se tragó aquella historia y exigió a Columcille que le entregara la copia. Como era de esperar, Columcille se negó, y al parecer de una manera tan firme que san Finnian no pudo quitarle el manuscrito.

El rey Diarmait Mac Cerbhaill, Gran Rey de Tara, (título del rey de reyes en Irlanda), monarca pagano fiel a la religión druídica, fue convocado por san Finnian como árbitro en la querella. Hoy Finnian nos puede parecer osado, pues Diarmait, además de su odio al cristianismo era nieto de Niall de los Nueve Rehenes y, por tanto, pariente cercano de Columcille. Pero más sabe el Diablo por viejo que por Diablo, y Finnian estaba enterado de un antiguo agravio existente entre Diarmait y Columcille, pues años atrás un pariente de ambos había transgredido alguna ley de los clanes, y habiendo sido sentenciado a muerte por Diarmait, corrió a ponerse bajo el amparo de Columcille, quien lo ocultó en el monasterio de Kells. Diarmait no consideraba para nada que las murallas de un templo cristiano pudieran frenar sus ímpetus reales. Entró con sus hombres en el recinto sacro y mató al reo de un lanzazo a la vista de los monjes.

Columcille no había olvidado el asesinato de su protegido a manos de Diarmait, y cuando el rey falló a favor de Finnian dictaminando que “A cada vaca pertenece su ternero, y a cada libro su copia”, le hirvió en las venas su ADN inflamado por generaciones de héroes. Se puso en contacto con todos los clanes Uí Néill que reclamaban ser también nietos de Niall de los Nueve Rehenes y, por tanto, con derecho al trono de Diarmait, y los sublevó contra el monarca empujándolos a la batalla, que tuvo lugar en el año 560 en la llanura de Cúl Dreimhne. Columcille en persona lideró a los rebeldes enarbolando la Cruz como símbolo de guerra, mientras los druidas más poderosos de Tara marchaban al frente de las tropas de Diarmait lanzando conjuros y mechones de loco. Sin embargo, los poderes oscuros de los celtas no pudieron o no quisieron enfrentarse al Crucificado, y las tropas de Diarmait fueron derrotadas. No perdió el trono, pero lo que ocurrió con su destino a partir de aquel momento no interesa a esta historia.

Columcille había lavado su honor, pero la batalla dejó tendidos sobre la llanura más de tres mil cadáveres. Como si fuera poco flagelo para su conciencia, siendo un sacerdote cristiano que había hecho votos, al empuñar las armas como guerrero y príncipe de clanes celtas los había violado. Comenzó a sentir los amargos tormentos de la culpa. Convocó entonces un sínodo de clérigos y eruditos para que juzgaran cuál debía ser su castigo. Algunos de los asistentes le pidieron pena capital, mientras la mayoría se conformaba con su excomunión. Sin embargo, Columcille tenía amigos influyentes y algunas voces muy prestigiosas, entre ellas la del futuro san Brendan, lograron llevar la agitada asamblea a un consenso razonable para la época: Columcille fue condenado al destierro. Pero genio y figura, el futuro santo reunió a un grupo de monjes dispuestos a seguirlo a donde fuera y viajó al reino escocés de Dal Riada, donde fundó la abadía de Iona, que dirigió hasta su muerte, y desde ahí comenzó la evangelización de los terribles pictos escoceses, que guerreaban desnudos, tatuados de cuerpo entero con glasto azul, y eran tan feroces que nadie en el mundo celta quería acercarse a ellos.

¿Y qué fue de la copia? ¿Cumplió Columcille la sentencia real entregándola a san Finnian o la ocultó hasta su muerte, consumando así el primer robo de copyrigth de la Historia…? Yo no he podido averiguarlo, pero sí sé que sus cincuenta y ocho folios sobrevivientes, con sus Salmos copiados en tinta sobre vitela, y con capitulares bellamente iluminadas, hoy se conserva en la Royal Irish Academy de Dublin, a donde fue trasladada desde el Museo Nacional de Irlanda, con el nombre de Cathach de San Columba. Es una copia incompleta (en su origen contuvo ciento diez folios), lo que nos lleva a formularnos las siguientes preguntas: ¿Partieron los monjes salomónicamente la copia por la mitad para que no acabara rasguñado el pundonor de ninguno? ¿Y quién era el verdadero dueño del copyrigth: san Finnian que comenzó el trabajo, o san Columcille, que lo hizo casi todo?

fny