Acoso, ese veneno social, ese crimen sin castigo

El acoso es, en países del Primer Mundo con sistemas legales avanzados, una figura delictiva reconocida como criminal, y los efectos sobre sus víctimas son tan devastadores que los psiquiatras consideran a los afectados en la misma categoría de las víctimas de guerra, por el terrible daño psicológico y estrés post traumático que sufren los acosados y que, en no pocas ocasiones, puede durar años o hasta la vida entera. Las leyes europeas reconocen cinco tipos de acoso: moral, sexual, laboral, vecinal y escolar, y es de este último que trataré aquí, dejando claro que es el más preocupante y doloroso, ya que tiene lugar en las primeras décadas de la vida, cuando la personalidad está en plena formación y es, por ello, más vulnerable.

Bulling es el nombre genérico del acoso. NO es un mal social característico de un país en solitario ni de un determinado sistema social, sino una conducta repudiable, absolutamente odiosa que se manifiesta en cualquier nación, en particular en aulas y patios de los centros escolares. El vocablo bulliing proviene del holandés y hoy identifica un comportamiento también llamado hostigamiento, matonaje o maltrato escolar. Tal proceder implica la exposición de un alumno a daños físicos y/o psicológicos, de manera intencional y repetida, por parte de otro, u otros que pueden llegar a constituir un grupo bien cohesionado e identificable. Los acosadores se comportan cruelmente con el agredido, con el fin de someterlo y asustarlo, y aprovechan el desequilibrio de poder que existe entre víctima y victimario para obtener malsanos objetivos, al tiempo que el acosado, en consecuencia, puede padecer una serie de trastornos psicológicos que afectan su salud e, incluso en situaciones extremas, quizás conduzca a que el atacado intente atentar contra su vida mediante una acción suicida.

En la brevísima descripción que he dado aquí de los acosadores y que he tomado de la literatura científica especializada, es muy fácil identificar las características básicas de la personalidad psicopática. Mucha gente se asombra cuando escucha esta afirmación, pero lo cierto es que los psicópatas no se forman a lo largo de la vida como producto de malas experiencias sociales, como sí es el caso de los sociópatas: los psicópatas nacen, y aparte de esos rasgos de personalidad que he señalado, y que en muchos casos permanecen sin llamar la atención de los adultos durante años, son personas de apariencia común que no despiertan sospechas en los demás hasta que comienzan a desplegar el abanico de sus conductas ya totalmente perfiladas.

Es importante precisar y dejar muy claro que los psicópatas no están clasificados dentro de los territorios de la locura propiamente, puesto que no pueden ser considerados dementes porque nunca llegan a romper con la realidad. Simplemente crean una realidad alternativa en todo semejante a la real, pero donde ellos tienen el control. Cuando el psicópata rompe con la realidad en alguna de las formas en que este fenómeno suele suceder (alucinaciones, alteraciones de la identidad, pérdida de la razón, etc.), ya no es solo un individuo con un peligroso desorden de la personalidad, sino con otros trastornos mentales asociados. Al demente apenas se le puede exigir responsabilidad legal por sus actos, pero al psicópata sí, por lo que las leyes con todo su rigor rigen para él como para cualquier ciudadano normal.

Según la doctora Marie-France Irigoyen, primera psiquiatra y científica francesa que estudió en profundidad y tipificó el acoso como delito, los blancos preferidos de los acosadores no son elegidos por estos al azar, es decir, al acosador no le atrae cualquier víctima, sino una con características muy precisas: tiene algo de lo que el acosador carece. Un ejemplo típico es aquel en que el acosador implacable suele ser uno de los niños más grandes y fuertes de la escuela, un líder con un cortejo de seguidores cerriles. ¿La víctima? Otro niño físicamente débil, solitario, por lo general con excelente expediente académico y que asiste al colegio vistiendo prendas caras porque sus padres son personas importantes con una desahogada posición económica, o es, por el contrario, sumamente pobre. La situación se agrava si este infeliz niño acaba de llegar nuevo a la escuela en cuestión, pues nadie le conoce y no tiene amigos ni aliados que le puedan defender. Es un ser completamente vulnerable, alguien a quien el acosador puede hostigar hasta obligarlo a una completa sumisión, que alimentará el ego en el fondo vacilante del fortachón ante su pandilla, y le permitirá anotarse frente a sus súbditos otro punto que le garantice más adoración, más temor, más sumisión de la que ya está rodeado. Los seguidores del acosador, ya sumisos, serán indiferentes ante el sufrimiento de la víctima o cómplices activos en el mismo.

Todos los acosadores, independiente de su edad o de su sexo, presentan una característica común: no tienen empatía, es decir, son incapaces de identificarse mental o afectivamente con el estado de ánimo que provocan en sus víctimas, y son incapaces de ponerse en su lugar ni de sensibilizarse con su sufrimiento, incluso pueden creer que la víctima goza con el dolor. El psicópata acosador un ser absolutamente insolidario. Muchas personas se confunden y piensan que los psicópatas y los acosadores no tienen emociones. Sí las tienen. El kid está en que viven convencidos de que los demás no las tienen. Porque los acosadores, para llegar a esta posición mental, tienen una herramienta que nunca les falla: cosifican a sus víctimas, las ven como pedazos de carne estúpidos cuya única misión es estar ahí para ser hostigados, cosa que desde luego merecen..

El origen de la violencia en quien ejerce el maltrato escolar puede proceder de la ausencia de un padre que ejerza un papel de paradigma positivo, o de que este sea, precisamente, un ser violento. Suelen ser más propensos a ser víctimas de bulling aquellos alumnos que presentan gordura o delgadez extremas, usan espejuelos o tienen alguna diversidad funcional o defecto físico como gaguear, cojear o estar mutilados. Estos estudiantes, quienes merecen más consideración y solidaridad de sus compañeros, son las víctimas preferidas de los acosadores. Pero, como antes dije, se puede ser un chico o una chica normal, pero llamar la atención del acosador tal vez por ser foco de la preferencia de algún maestro o haber despertado un interés amoroso en alguien de la escuela en quien el acosador está interesado en secreto o sin éxito. A veces ni el acosador mismo podría ofrecer una explicación coherente de por qué ha elegido esa víctima y no otra. El proceso, inconsciente, de vez en cuando es puramente aleatorio.

El bulling puede llegar a causar efectos demoledores en la víctima, desde cargar con un nombrete humillante para el resto de la vida o recibir una paliza que lo lleve a una cama de hospital y quedar mutilado o severamente lastimado, hasta perder totalmente la autoestima, afectarse severamente en su sexualidad o acudir a las drogas o al suicidio para escapar del tormento. Muchos niños y adolescentes que consiguen un arma en secreto y desatan una masacre en sus escuelas asesinando a compañeros suyos, han sido víctimas de bulling, porque no todos los acosados tiene respuestas resignadas o autodestructivas. Muchos llegan a un punto en que no pueden seguir soportando, pero no piensan en liquidarse a sí mismos, sino en destruir a sus verdugos cualquiera sean las consecuencias.

Existen diversos tipos de acoso escolar, algunos simultáneos. Con más frecuencia en primaria, se ejerce el maltrato físico, que comprende empujones, puntapiés y otras agresiones. También se da el acoso verbal con insultos, apodos ofensivos y humillación en público; el psicológico, que mina la autoestima de la víctima y fomenta su temor, y el social, que pretende aislar al atacado. También existen el bulling homofóbico, que trata de dañar a quien tiene o aparenta tener una orientación sexual diferente, y el cíberacoso mediante el uso malsano contra la víctima de Internet en páginas web, blogs o correos electrónicos.

El blanco del bulling en centros de estudio puede presentar descenso del rendimiento escolar, depresión y ansiedad, pesadillas o insomnio, apatía, ausentismo, conducta huidiza, llanto incontrolado, miedo a estar solo, temblores, vómitos, diarreas, trastornos alimentarios, migrañas y tendencia suicida.

Sin embargo, el bulling prolifera en los centros escolares de cualquier nivel sobre todo por la apatía de los docentes, testigos inmediatos de los sucesos y que no reaccionan, no toman medidas con los culpables, no los reprenden ni avisan a sus padres, por lo que se convierten en cómplices indirectos por no acción. Y también se da el caso, aún más penoso, de docentes que sí reaccionan, reprenden, toman medidas y avisan a los padres de los victimarios sobre la conducta anormal de sus hijos, pero los padres reaccionan con un mecanismo de complacencia: “¡Son cosas de muchachos!”, que no es más que un movimiento para evadir la responsabilidad de tener que intervenir.

Las víctimas escolares de bulling rara vez lo informan a sus superiores porque están bajo coacción, intimidadas por sus acosadores, amenazadas a veces de un modo espeluznante con ser cortadas o con dañar a alguien de su familia, por lo que es absolutamente necesario que se incluya entre las tareas asignadas oficialmente a los docentes la observación muy directa y siempre atenta de los alumnos bajo su cuidado, de modo que puedan detectar el bulling desde sus primeras manifestaciones y detenerlo.

En cuanto a los padres, es una actitud criminal para con sus hijos desentenderse de sus estados de ánimo y no observar lo suficiente para detectar a tiempo el menor síntoma fuera de la conducta cotidiana de sus hijos que pueda indicar la presencia oculta de un acosador en sus vidas. No sirve exhortar al hijo o la hija a que se defiendan de su verdugo por sus propios medios. El acosador es un experto en neutralizar a su acosado y siempre encontrará algún medio de mantenerlo reducido, sumiso, inmovilizado. O rompemos nosotros el círculo de violencia que gira sobre nuestros hijos, mejor si es con la ayuda de los maestros, o algún día nos pasará una de estas dos terribles cosas: recibiremos la noticia de que nuestro pobre hijo lastimó gravemente a su acosador, tal vez hasta lo mató, o se lanzó a la calle desde el balcón y ahora nos solicitan ir a la morgue para identificar sus restos. Hay una tercera alternativa: nuestro hijo crecerá sufriendo, soportando la degradación de su integridad como ser humano a manos de alguien que muy probablemente vale menos que él. Será una persona frustrada, quebrada, que no tendrá la fuerza de carácter necesaria para desarrollar los dones que le concedió la naturaleza, y en las sucesivas etapas de su existencia, en nuevas escuelas, en la universidad, en su equipo deportivo, en cada uno de sus centros de trabajo y quizá hasta en su matrimonio o en el círculo de sus amigos más cercanos continuará siendo, por los siglos de los siglos, el que no puede levantar la cabeza y llora en su interior amargas e interminables penas que siempre se repiten y lo persiguen como las Furias de la tragedia griega.

